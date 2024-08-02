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отдельно стоит отметить вкусную еду и байкальский чай. Тяжеловато далась экскурсия на Мыс Хобой на буханка по разбитой дороге, но виды того стоят, а в урочище Песчаное удалось искупаться. Фактически, на Ольхоне остаётся 1,5 дня, так как на третий день с утра выезд обратно в Иркутск, так что рекомендую задержаться ещё на день.