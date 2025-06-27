4 дня
К местам силы: перезагрузка у высокогорного озера Хубсугул
Заглянуть в юрту кочевника, загадать желание в священном месте и послушать этнический концерт
Начало: Иркутск, 06:00
27 июн в 06:00
25 июл в 06:00
28 000₽ за человека
6 дней
Два глубочайших озера-брата: путешествие на север Монголии и на Ольхон
Познакомиться с кочевниками, переночевать в юрте у Хубсугула и полюбоваться Байкалом с мысов острова
Начало: Иркутск, 06:00-06:30
12 авг в 06:00
19 авг в 06:00
129 000₽ за человека
3 дня
Средний Иркут: индивидуальный сплав на катамаранах или рафтах
Пройти порожистый маршрут от Анчука до Шаманки, попариться в походной бане и отдохнуть на природе
Начало: Г. Иркутск, утром
9 авг в 10:00
16 авг в 10:00
80 000₽ за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «За городом и природа»
Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Иркутске в августе 2024
Сейчас в Иркутске в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 тура от 28 000 до 129 000.
Забронируйте тур в Иркутске на 2024 год по теме «За городом и природа», цены от 28000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь