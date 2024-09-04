На Рождество – экскурсии в Истре

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Истре, цены от 6 670 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Новый Иерусалим под Москвой
На машине
26 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Новый Иерусалим под Москвой: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю Нового Иерусалима, посетите Воскресенский собор, Аносин Борисоглебский монастырь и Крестовоздвиженскую церковь в Дарне
Начало: город Истра, Советская улица
Завтра в 09:00
11 сен в 09:00
9 300 за всё до 4 чел.
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Пешая
59 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Посетите Новоиерусалимский монастырь в Истре и узнайте о его удивительной архитектуре и истории. Пройдите по святым местам русской Палестины
Начало: У входа в монастырь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 670 за всё до 4 чел.
Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
Пешая
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
Погрузитесь в атмосферу святых мест Палестины, не покидая Подмосковья. Экскурсия по Новому Иерусалиму в Истре подарит вам незабываемые впечатления
Начало: Истра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 сентября 2024
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Экскурсия по монастырю превысила наши ожидания. Очень много исторической информации. Рекомендуем всем вам посетить русскую Палестину.
    Экскурсия по монастырю превысила наши ожидания. Очень много исторической информации. Рекомендуем всем вам посетить русскую ПалестинуЭкскурсия по монастырю превысила наши ожидания. Очень много исторической информации. Рекомендуем всем вам посетить русскую ПалестинуЭкскурсия по монастырю превысила наши ожидания. Очень много исторической информации. Рекомендуем всем вам посетить русскую Палестину
  • Ю
    Юлия
    21 августа 2024
    Новый Иерусалим под Москвой
    Отличная экскурсия!!! Ездили с коллегами по работе, выбирали гида по отзывам. Очень познавательный структурированный материал. Дмитрий - прекрасный эрудированный гид, рассказывал интересно, отвечал на возникающие вопросы. Рекомендуем))))
    Отличная экскурсия!!! Ездили с коллегами по работе, выбирали гида по отзывам. Очень познавательный структурированный материал. ДмитрийОтличная экскурсия!!! Ездили с коллегами по работе, выбирали гида по отзывам. Очень познавательный структурированный материал. ДмитрийОтличная экскурсия!!! Ездили с коллегами по работе, выбирали гида по отзывам. Очень познавательный структурированный материал. Дмитрий
  • И
    Ирина
    18 августа 2024
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Вчера посетили Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. Впечатлил красотой убранства, изяществом, грациозностью. Гид Алена со знанием истории донесла до нас всё то, что связано с монастырём. Очень тактичная, пунктуальная и спокойная девушка. Спасибо всем за организацию экскурсии.
  • И
    Игорь
    17 августа 2024
    Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
    Анатолий - отличный рассказчик с большим багажом знаний. Ни на секунду не дал скучать на всем протяжении экскурсии
  • Е
    Екатерина
    5 августа 2024
    Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
    Спасибо Анатолию за прекрасную экскурсию!
  • С
    Сергей
    2 августа 2024
    Новый Иерусалим под Москвой
    Потрясающая экскурсия!
    Потрясающая экскурсия!Потрясающая экскурсия!Потрясающая экскурсия!
  • И
    Ирина
    30 июля 2024
    Новый Иерусалим под Москвой
    Спасибо нашему гиду Марии. Очень понравилась экскурсия. Интересная и сложная тема-раскол в Русской церкви, патриарх Никон. Наша экскурсовод Мария с ней, с этой темой, хорошо знакома. Замечательно провели время, слушая её. Рады, что выбрали эту экскурсию.
  • М
    Мария
    25 июля 2024
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Замечательный молодой экскурсовод Алёна. С большим интересом и вниманием выслушали её рассказ. Нам были показаны все знаковые места, рассказано о важнейших исторических событиях красивым грамотным языком. Как взрослым, там и детям было интересно. Алёна - молодец и умнмчка!
    Замечательный молодой экскурсовод Алёна. С большим интересом и вниманием выслушали её рассказ. Нам были показаны всеЗамечательный молодой экскурсовод Алёна. С большим интересом и вниманием выслушали её рассказ. Нам были показаны все
  • М
    Марат
    16 марта 2024
    Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
    9 марта посетили Новый Иерусалим. Экскурсия с Анатолием началась от удобной автостоянки музея по долине реки Истры с продолжением по
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    територии монастыря и посещением главного памятника комплекса - Воскресенского собора. Формат индивидуальной экскурсии для двоих очень удобный. Анатолий помимо интересного рассказа в деталях об истории создания и связанных с монастырем изменений до наших дней смог ответить на все наши вопросы. Великолепная эксурсия, неравнодушный гид - мастер своего дела. Очень рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Истре в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Истре в сентябре 2024
Сейчас в Истре в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 6 670 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Истре на 2024 год на рождество, 88 ⭐ отзывов, цены от 6670₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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