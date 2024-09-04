О Ольга Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина Экскурсия по монастырю превысила наши ожидания. Очень много исторической информации. Рекомендуем всем вам посетить русскую Палестину.

Ю Юлия Новый Иерусалим под Москвой Отличная экскурсия!!! Ездили с коллегами по работе, выбирали гида по отзывам. Очень познавательный структурированный материал. Дмитрий - прекрасный эрудированный гид, рассказывал интересно, отвечал на возникающие вопросы. Рекомендуем))))

И Ирина Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина Вчера посетили Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. Впечатлил красотой убранства, изяществом, грациозностью. Гид Алена со знанием истории донесла до нас всё то, что связано с монастырём. Очень тактичная, пунктуальная и спокойная девушка. Спасибо всем за организацию экскурсии.

И Игорь Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье Анатолий - отличный рассказчик с большим багажом знаний. Ни на секунду не дал скучать на всем протяжении экскурсии

Е Екатерина Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье Спасибо Анатолию за прекрасную экскурсию!

С Сергей Новый Иерусалим под Москвой Потрясающая экскурсия!

И Ирина Новый Иерусалим под Москвой Спасибо нашему гиду Марии. Очень понравилась экскурсия. Интересная и сложная тема-раскол в Русской церкви, патриарх Никон. Наша экскурсовод Мария с ней, с этой темой, хорошо знакома. Замечательно провели время, слушая её. Рады, что выбрали эту экскурсию.

М Мария Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина Замечательный молодой экскурсовод Алёна. С большим интересом и вниманием выслушали её рассказ. Нам были показаны все знаковые места, рассказано о важнейших исторических событиях красивым грамотным языком. Как взрослым, там и детям было интересно. Алёна - молодец и умнмчка!