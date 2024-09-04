3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Новый Иерусалим под Москвой: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю Нового Иерусалима, посетите Воскресенский собор, Аносин Борисоглебский монастырь и Крестовоздвиженскую церковь в Дарне
Начало: город Истра, Советская улица
Завтра в 09:00
11 сен в 09:00
9 300₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Посетите Новоиерусалимский монастырь в Истре и узнайте о его удивительной архитектуре и истории. Пройдите по святым местам русской Палестины
Начало: У входа в монастырь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 670₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
Погрузитесь в атмосферу святых мест Палестины, не покидая Подмосковья. Экскурсия по Новому Иерусалиму в Истре подарит вам незабываемые впечатления
Начало: Истра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 сентября 2024Экскурсия по монастырю превысила наши ожидания. Очень много исторической информации. Рекомендуем всем вам посетить русскую Палестину.
- ЮЮлия21 августа 2024Отличная экскурсия!!! Ездили с коллегами по работе, выбирали гида по отзывам. Очень познавательный структурированный материал. Дмитрий - прекрасный эрудированный гид, рассказывал интересно, отвечал на возникающие вопросы. Рекомендуем))))
- ИИрина18 августа 2024Вчера посетили Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. Впечатлил красотой убранства, изяществом, грациозностью. Гид Алена со знанием истории донесла до нас всё то, что связано с монастырём. Очень тактичная, пунктуальная и спокойная девушка. Спасибо всем за организацию экскурсии.
- ИИгорь17 августа 2024Анатолий - отличный рассказчик с большим багажом знаний. Ни на секунду не дал скучать на всем протяжении экскурсии
- ЕЕкатерина5 августа 2024Спасибо Анатолию за прекрасную экскурсию!
- ССергей2 августа 2024Потрясающая экскурсия!
- ИИрина30 июля 2024Спасибо нашему гиду Марии. Очень понравилась экскурсия. Интересная и сложная тема-раскол в Русской церкви, патриарх Никон. Наша экскурсовод Мария с ней, с этой темой, хорошо знакома. Замечательно провели время, слушая её. Рады, что выбрали эту экскурсию.
- ММария25 июля 2024Замечательный молодой экскурсовод Алёна. С большим интересом и вниманием выслушали её рассказ. Нам были показаны все знаковые места, рассказано о важнейших исторических событиях красивым грамотным языком. Как взрослым, там и детям было интересно. Алёна - молодец и умнмчка!
- ММарат16 марта 20249 марта посетили Новый Иерусалим. Экскурсия с Анатолием началась от удобной автостоянки музея по долине реки Истры с продолжением по
Ответы на вопросы от путешественников по Истре в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Истре в сентябре 2024
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