Все – экскурсии в Истре

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Истре, цены от 6 670 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Новый Иерусалим под Москвой
На машине
25 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Новый Иерусалим под Москвой: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю Нового Иерусалима, посетите Воскресенский собор, Аносин Борисоглебский монастырь и Крестовоздвиженскую церковь в Дарне
Начало: город Истра, Советская улица
7 авг в 16:00
12 авг в 09:00
9 300 за всё до 4 чел.
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Пешая
57 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Посетите Новоиерусалимский монастырь в Истре и узнайте о его удивительной архитектуре и истории. Пройдите по святым местам русской Палестины
Начало: У входа в монастырь
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
от 6 670 за всё до 4 чел.
Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
Пешая
скидка
20%
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
Погрузитесь в атмосферу святых мест Палестины, не покидая Подмосковья. Экскурсия по Новому Иерусалиму в Истре подарит вам незабываемые впечатления
Начало: Истра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
1400011 200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    2 августа 2024
    Новый Иерусалим под Москвой
    Потрясающая экскурсия!
    Потрясающая экскурсия!Потрясающая экскурсия!Потрясающая экскурсия!
  • И
    Ирина
    30 июля 2024
    Новый Иерусалим под Москвой
    Спасибо нашему гиду Марии. Очень понравилась экскурсия. Интересная и сложная тема-раскол в Русской церкви, патриарх Никон. Наша экскурсовод Мария с ней, с этой темой, хорошо знакома. Замечательно провели время, слушая её. Рады, что выбрали эту экскурсию.
  • М
    Мария
    25 июля 2024
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Замечательный молодой экскурсовод Алёна. С большим интересом и вниманием выслушали её рассказ. Нам были показаны все знаковые места, рассказано о важнейших исторических событиях красивым грамотным языком. Как взрослым, там и детям было интересно. Алёна - молодец и умнмчка!
    Замечательный молодой экскурсовод Алёна. С большим интересом и вниманием выслушали её рассказ. Нам были показаны всеЗамечательный молодой экскурсовод Алёна. С большим интересом и вниманием выслушали её рассказ. Нам были показаны все
  • В
    Владимир
    5 июля 2024
    Новый Иерусалим под Москвой
    Всё прошло замечательно. Дмитрий отработал на пять баллов. Любит и знает своё дело, обладает достаточным багажём знаний. Отличный собеседник и замечательный человек. Всем рекомендую.
  • Е
    Елена
    24 июня 2024
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Александр- отличный гид. Рассказывал интересно, содержательно, эмоционально. Остались прекрасные впечатления от посещения Нового Иерусалима!
  • С
    Сергей
    18 июня 2024
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Алёна спасибо вам за познавательную экскурсию! Вас слушать одно удовольствие) Чувствуется, что вы очень много знаете и на все вопросы
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    у вас есть ответы! Своим рассказом вы увлекли и погрузили нас в историю! Мы многое для себя узнали) Очень оценили вашу заинтересованность в процессе и любовь к своей работе! Если мы соберёмся посетить другие места, которые мы с вами обсуждали, были бы благодарны если бы вы провели нам и там экскурсии!

    Алёна спасибо вам за познавательную экскурсию!
  • М
    Марат
    16 марта 2024
    Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
    9 марта посетили Новый Иерусалим. Экскурсия с Анатолием началась от удобной автостоянки музея по долине реки Истры с продолжением по
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    територии монастыря и посещением главного памятника комплекса - Воскресенского собора. Формат индивидуальной экскурсии для двоих очень удобный. Анатолий помимо интересного рассказа в деталях об истории создания и связанных с монастырем изменений до наших дней смог ответить на все наши вопросы. Великолепная эксурсия, неравнодушный гид - мастер своего дела. Очень рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Истре в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Истре в августе 2024
Сейчас в Истре в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 6 670 до 11 200 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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