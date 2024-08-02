3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Новый Иерусалим под Москвой: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю Нового Иерусалима, посетите Воскресенский собор, Аносин Борисоглебский монастырь и Крестовоздвиженскую церковь в Дарне
Начало: город Истра, Советская улица
7 авг в 16:00
12 авг в 09:00
9 300₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Посетите Новоиерусалимский монастырь в Истре и узнайте о его удивительной архитектуре и истории. Пройдите по святым местам русской Палестины
Начало: У входа в монастырь
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
от 6 670₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
Погрузитесь в атмосферу святых мест Палестины, не покидая Подмосковья. Экскурсия по Новому Иерусалиму в Истре подарит вам незабываемые впечатления
Начало: Истра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
1400011 200₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей2 августа 2024Потрясающая экскурсия!
- ИИрина30 июля 2024Спасибо нашему гиду Марии. Очень понравилась экскурсия. Интересная и сложная тема-раскол в Русской церкви, патриарх Никон. Наша экскурсовод Мария с ней, с этой темой, хорошо знакома. Замечательно провели время, слушая её. Рады, что выбрали эту экскурсию.
- ММария25 июля 2024Замечательный молодой экскурсовод Алёна. С большим интересом и вниманием выслушали её рассказ. Нам были показаны все знаковые места, рассказано о важнейших исторических событиях красивым грамотным языком. Как взрослым, там и детям было интересно. Алёна - молодец и умнмчка!
- ВВладимир5 июля 2024Всё прошло замечательно. Дмитрий отработал на пять баллов. Любит и знает своё дело, обладает достаточным багажём знаний. Отличный собеседник и замечательный человек. Всем рекомендую.
- ЕЕлена24 июня 2024Александр- отличный гид. Рассказывал интересно, содержательно, эмоционально. Остались прекрасные впечатления от посещения Нового Иерусалима!
- ССергей18 июня 2024Алёна спасибо вам за познавательную экскурсию! Вас слушать одно удовольствие) Чувствуется, что вы очень много знаете и на все вопросы
- ММарат16 марта 20249 марта посетили Новый Иерусалим. Экскурсия с Анатолием началась от удобной автостоянки музея по долине реки Истры с продолжением по
Ответы на вопросы от путешественников по Истре в категории «Все»
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