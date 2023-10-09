Организация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у "Большой Страны" и только укрепляюсь во мнении, что вы лучшие! Координатор всегда на связи, ни один вопрос не остался без ответа, все пожелания учтены. Благодарю за прекрасный отпуск!

Г Гогулина

Зима на острове Итуруп

Замечательная поездка, Шикотан прекрасен даже в тумане (а мы попали как раз в череду туманов). Это совершенно волшебное место, где ощущаешь себя наедине с природой и вдали от забот. Большое спасибо нашим гидам-проводникам, которые сделали все, чтобы мы за короткое время увидели как можно больше. Очень вкусно кормили в гостинице. Конечно, двух дней на Шикотане недостаточно, там ведь так много мест, где еще можно и стоит побывать (хотя я и понимаю, что продолжительность тура зависит от расписания теплохода). Если я соберусь на Шикотан снова, то точно заложу еще несколько дней. Если суммировать впечатления, то поездка удалась!