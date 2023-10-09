Забронируйте экскурсию в Итурупе на 2023 год, 3 ⭐ отзыва, цены от 65000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Авторский тур
4 дня
Зима на острове Итуруп
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
3 янв
от 65 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖивова9 октября 2023Зима на острове ИтурупЧудесный, насыщенный, полный эмоций и впечатлений тур!!! Узнали много нового и интересного, увидели потаенные уголки нашей страны!!! Отдельно спасибо нашему гиду Михаилу!!!
- ССветлана2 октября 2023Зима на острове ИтурупОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у "Большой Страны" и только укрепляюсь во мнении, что вы лучшие! Координатор всегда на связи, ни один вопрос не остался без ответа, все пожелания учтены. Благодарю за прекрасный отпуск!
- ГГогулина28 сентября 2023Зима на острове ИтурупЗамечательная поездка, Шикотан прекрасен даже в тумане (а мы попали как раз в череду туманов). Это совершенно волшебное место, где ощущаешь себя наедине с природой и вдали от забот. Большое спасибо нашим гидам-проводникам, которые сделали все, чтобы мы за короткое время увидели как можно больше. Очень вкусно кормили в гостинице. Конечно, двух дней на Шикотане недостаточно, там ведь так много мест, где еще можно и стоит побывать (хотя я и понимаю, что продолжительность тура зависит от расписания теплохода). Если я соберусь на Шикотан снова, то точно заложу еще несколько дней. Если суммировать впечатления, то поездка удалась!