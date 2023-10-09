Экскурсии в Итурупе

Забронируйте экскурсию в Итурупе на 2023 год, 3 ⭐ отзыва, цены от 65000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Зима на острове Итуруп
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зима на острове Итуруп
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
3 янв
от 65 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Живова
    9 октября 2023
    Зима на острове Итуруп
    Чудесный, насыщенный, полный эмоций и впечатлений тур!!! Узнали много нового и интересного, увидели потаенные уголки нашей страны!!! Отдельно спасибо нашему гиду Михаилу!!!
  • С
    Светлана
    2 октября 2023
    Зима на острове Итуруп
    Организация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у "Большой Страны" и только укрепляюсь во мнении, что вы лучшие! Координатор всегда на связи, ни один вопрос не остался без ответа, все пожелания учтены. Благодарю за прекрасный отпуск!
    Организация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у "Большой Страны" и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у "Большой Страны" и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у "Большой Страны" и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у "Большой Страны" и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у "Большой Страны" и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у "Большой Страны" и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у "Большой Страны" и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у "Большой Страны" и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у "Большой Страны" и только
  • Г
    Гогулина
    28 сентября 2023
    Зима на острове Итуруп
    Замечательная поездка, Шикотан прекрасен даже в тумане (а мы попали как раз в череду туманов). Это совершенно волшебное место, где ощущаешь себя наедине с природой и вдали от забот. Большое спасибо нашим гидам-проводникам, которые сделали все, чтобы мы за короткое время увидели как можно больше. Очень вкусно кормили в гостинице. Конечно, двух дней на Шикотане недостаточно, там ведь так много мест, где еще можно и стоит побывать (хотя я и понимаю, что продолжительность тура зависит от расписания теплохода). Если я соберусь на Шикотан снова, то точно заложу еще несколько дней. Если суммировать впечатления, то поездка удалась!
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