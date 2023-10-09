3 день

Вулкан «Баранского» и термальный комплекс

Завтрак в гостинице.

Поездка на снегоходах к подножию вулкана Баранского.

Купание в искусственных ваннах и в водопадах серной речки Кипящая с температурой воды около 42°C.

По пути остановка на смотровой площадке Тринога на высоте 417 м.

С вершины Триноги открывается замечательный панорамный вид на центральную часть острова: вулкан Богдан Хмельницкий, залив Курильский, город Курильск, аэропорт «Ясный», залив Простор, село Рейдово, река Курилка и ее исток, хребет Грозный с его вулканами (Баранского, Тебенькова, Дракон, Иван Грозный, Ермак), гора Волчок, озеро Покатое.

У подножия вулкана остановка в районе двух маленьких озер с кипящей водой (температура 96°C), имеющих народное название Изумрудные (Голубые) Глазки, с цветом воды изумрудного либо голубого оттенка.

Следующая остановка зона отдыха на серной речке Кипящая, с температурой воды в месте купания около 42°C.

Речка берет начало со склонов вулкана Баранского и протекает рядом с кипящими озерцами, смешивается с их водой и в районе построенной зоны отдыха достигает комфортной для купания температуры.

Для купания необходимо иметь с собой купальный костюм, банные тапочки, полотенце.

На данном маршруте может быть задействован вездеход (при непроходимой дороге).