Зима на острове Итуруп

5
3 отзыва
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Ответы на вопросы
Итуруп — это поистине райский остров для ценителей природы и диких мест. Здесь нет толп туристов и первозданная нетронутая фауна. Если Вы хотите посмотреть что-то уникальное, не выезжая за пределы России, то вам точно сюда.

В этом зимнем туре вы отправитесь на снегоходах к подножию действующего вулкана Баранского, прогуляетесь по пляжу Тихого океана в заливе Касатка, восхититесь застывшей вулканической лавой на плато Янкито и конечно же, примите оздоровительные ванны в термальных источниках. Всё самое лучшее, чтобы поближе познакомиться с островом.
Зима на острове Итуруп
Зима на острове Итуруп
Зима на острове Итуруп
Зима на острове Итуруп
Зима на острове Итуруп
Зима на острове Итуруп
Зима на острове Итуруп
Зима на острове Итуруп
Зима на острове Итуруп
Зима на острове Итуруп
Зима на острове Итуруп
Зима на острове Итуруп
Зима на острове Итуруп
Зима на острове Итуруп
Зима на острове Итуруп
Зима на острове Итуруп
Зима на острове Итуруп
Ближайшие даты:
3
янв
13
янв
10
фев
7
мар
27
апр

Что вас ожидает:

На вездеходе на вулкан «Баранского»
На вездеходе на вулкан «Баранского»
Промчитесь по снежному покрывалу острова прямо к действующему вулкану с изумрудной водой
Термальное наслаждение
Термальное наслаждение
Вы не один раз расслабитесь в горячих водах термальных ванн, наслаждаясь заснеженными пейзажами
Завораживающий залив Касатка
Завораживающий залив Касатка
На джипах вы отправитесь в залив, где вдохнете свежий морозный воздух Тихого океана и сделаете невероятные снимки

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Южно-Сахалинск. Перелет на остров Итуруп и поездка на лавовое плато «Янкито»

Сбор группы, на крыльце отеля «Гагарин» (ул. Комсомольская, 133).

Трансфер в аэропорт Южно-Сахалинска. Регистрация и оформление багажа.

Вылет в Курильск (о. Итуруп). Время в пути 1 час 5 минут.

Прибытие на о. Итуруп (Курильск).

Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу, размещение.

Поездка на лавовое плато «Янкито» Курильский залив — застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу. Необыкновенные пейзажи и таинственные, будоражащие воображение силуэты.

Посещение смотровой площадки «Китовый».

Посещение термальных источников «Жаркие воды».

Обращаем Ваше внимание, что программа тура может меняться местами, в зависимости от прилета / вылета на о. Итуруп.

Рекомендуем прибывать на Сахалин за сутки до начала тура.

Прибытие в Южно-Сахалинск. Перелет на остров Итуруп и поездка на лавовое плато «Янкито»Прибытие в Южно-Сахалинск. Перелет на остров Итуруп и поездка на лавовое плато «Янкито»Прибытие в Южно-Сахалинск. Перелет на остров Итуруп и поездка на лавовое плато «Янкито»
2 день

Залив "Касатка" и термальные источники "Жаркие воды"

Завтрак в гостинице.

Отправление на подготовленных джипах на залив «Касатка».

По пути остановки на смотровых площадках Большая Подкова и Куйбышевка.

В заливе имеется интересный геологический объект — Чертова скала (Чертовка) — экструзивный выход вулканических горных пород, образующий непроходимый мыс (Тоннельный), в котором японцы прорыли туннели для сквозного прохода, а так же для военных целей, до сих пор сохранились остатки этих сооружений.

Песчаный берег залива имеет несколько местных названий — Зеркальный пляж, Отлив, и до недавнего времени — Курильский асфальт.

Посещение термальных источников «Жаркие воды».

Вода нейтральная хлоридно-натриевая кремнистая пригодна для разлива как лечебно-столовая.

Температура воды источника «Жаркие воды» превышает +60°C.

Заболевания при которых показаны курсы водолечения и бальнеотерапии, очень широк: оздоровление суставов, лечение почек, улучшение кровообращения, обменных процессов, сна, самочувствия, регенерация тканей, выработка стрессоустойчивости, поднятие иммунитета и др.

На данном маршруте может быть задействован вездеход (при непроходимой дороге).

Залив "Касатка" и термальные источники "Жаркие воды"Залив "Касатка" и термальные источники "Жаркие воды"Залив "Касатка" и термальные источники "Жаркие воды"Залив "Касатка" и термальные источники "Жаркие воды"Залив "Касатка" и термальные источники "Жаркие воды"
3 день

Вулкан «Баранского» и термальный комплекс

Завтрак в гостинице.

Поездка на снегоходах к подножию вулкана Баранского.

Купание в искусственных ваннах и в водопадах серной речки Кипящая с температурой воды около 42°C.

По пути остановка на смотровой площадке Тринога на высоте 417 м.

С вершины Триноги открывается замечательный панорамный вид на центральную часть острова: вулкан Богдан Хмельницкий, залив Курильский, город Курильск, аэропорт «Ясный», залив Простор, село Рейдово, река Курилка и ее исток, хребет Грозный с его вулканами (Баранского, Тебенькова, Дракон, Иван Грозный, Ермак), гора Волчок, озеро Покатое.

У подножия вулкана остановка в районе двух маленьких озер с кипящей водой (температура 96°C), имеющих народное название Изумрудные (Голубые) Глазки, с цветом воды изумрудного либо голубого оттенка.

Следующая остановка зона отдыха на серной речке Кипящая, с температурой воды в месте купания около 42°C.

Речка берет начало со склонов вулкана Баранского и протекает рядом с кипящими озерцами, смешивается с их водой и в районе построенной зоны отдыха достигает комфортной для купания температуры.

Для купания необходимо иметь с собой купальный костюм, банные тапочки, полотенце.

На данном маршруте может быть задействован вездеход (при непроходимой дороге).

Вулкан «Баранского» и термальный комплексВулкан «Баранского» и термальный комплексВулкан «Баранского» и термальный комплексВулкан «Баранского» и термальный комплексВулкан «Баранского» и термальный комплекс
4 день

Завершение программы. Лавовое плато «Янкито»

Завтрак в кафе гостиницы.

Поездка на лавовое плато «Янкито» Курильский залив — застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу.

Необыкновенные пейзажи и таинственные, будоражащие воображение силуэты.

Трансфер в аэропорт, регистрация и оформление багажа.

Вылет в Южно-Сахалинск. Время в пути 1 час 15 минут.

Встреча в аэропорту Южно-Сахалинска имени А. П. Чехова, трансфер в город.

Рекомендуем иметь в запасе день на случай несвоевременного прибытия с о. Итуруп.

Завершение программы. Лавовое плато «Янкито»Завершение программы. Лавовое плато «Янкито»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Камелия» или «Магнолия» на острове Итуруп.

Стоимость тура (двухместное размещение) — 65 000 руб. /чел.

Доплата за одноместное размещение — 7 500 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостиница «Камелия», г. Курильск

3 ночи

Небольшая гостиница на берегу городской реки Курилка в десяти минутах ходьбы от центра города. Для удобства гостей на территории гостиницы расположено кафе и снековый торговый автомат. Имеется небольшая парковка. В нескольких метрах от гостиницы расположен песочный пляж на берегу Охотского моря.

Инфраструктура:

  • кафе;
  • прачечная;
  • кухня самообслуживания;
  • душевые кабинки;
  • гладильная комната.
Гостиница «Камелия», г. КурильскГостиница «Камелия», г. КурильскГостиница «Камелия», г. КурильскГостиница «Камелия», г. КурильскГостиница «Камелия», г. КурильскГостиница «Камелия», г. КурильскГостиница «Камелия», г. КурильскГостиница «Камелия», г. КурильскГостиница «Камелия», г. КурильскГостиница «Камелия», г. Курильск

Гостиница «Магнолия»

3 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Проживание в гостинице «Камелия» или «Магнолия» (о. Итуруп)
  • Питание по программе
  • Транспортное обслуживание на маршрутах
  • Сопровождение инструкторами и проводниками на маршрутах
  • Оформление пограничного пропуска на о. Итуруптермальные комплексы на каждый день пребывания на Итурупе
Что не входит
  • Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Авиаперелет Южно-Сахалинск — Курильск (Итуруп) — Южно-Сахалинск (приобретаем для вас самостоятельно) — 14 800 руб.
  • Доплата за одноместное размещение — 7 500 руб.
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы (алкогольные напитки, чаевые, сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Головной убор.
  2. Треккинговая обувь на рифленой подошве + сменная сухая обувь.
  3. Солнцезащитный крем (SPF) не менее 30 единиц.
  4. Небольшой рюкзак (для однодневных походов, т. к. руки должны быть свободны!)
  5. Ветровка (удобная ветро- и влагозащитная куртка).
  6. Купальные принадлежности и полотенце.
  7. Перчатки.
  8. Кофта с длинным рукавом.
  9. Индивидуальная аптечка.
  10. Предметы личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда лучше прибывать в Южно-Сахалинск?

Мы рекомендуем прибывать на остров Сахалин за день до начала тура. А также иметь один день в запасе после тура (на случай несвоевременного вылета с Курильска).

Возможны ли изменения в программе?

Программа тура может меняться местами, в зависимости от прилета / вылета на о. Итуруп.

На маршрутах может быть задействован вездеход (при непроходимой дороге).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ж
9 окт 2023
Чудесный, насыщенный, полный эмоций и впечатлений тур!!! Узнали много нового и интересного, увидели потаенные уголки нашей страны!!! Отдельно спасибо нашему гиду Михаилу!!!
С
2 окт 2023
Организация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у "Большой Страны" и только укрепляюсь во мнении, что вы лучшие! Координатор всегда на связи, ни один вопрос не остался без ответа, все пожелания учтены. Благодарю за прекрасный отпуск!
Организация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у "Большой Страны" и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у "Большой Страны" и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у "Большой Страны" и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у "Большой Страны" и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у "Большой Страны" и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у "Большой Страны" и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у "Большой Страны" и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у "Большой Страны" и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у "Большой Страны" и только
Г
28 сен 2023
Замечательная поездка, Шикотан прекрасен даже в тумане (а мы попали как раз в череду туманов). Это совершенно волшебное место, где ощущаешь себя наедине с природой и вдали от забот. Большое спасибо нашим гидам-проводникам, которые сделали все, чтобы мы за короткое время увидели как можно больше. Очень вкусно кормили в гостинице. Конечно, двух дней на Шикотане недостаточно, там ведь так много мест, где еще можно и стоит побывать (хотя я и понимаю, что продолжительность тура зависит от расписания теплохода). Если я соберусь на Шикотан снова, то точно заложу еще несколько дней. Если суммировать впечатления, то поездка удалась!
Дата и количество участников выбирается при бронировании
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