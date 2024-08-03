Зима на острове Итуруп

Итуруп — это поистине райский остров для ценителей природы и диких мест. Здесь нет толп туристов и первозданная нетронутая фауна. Если Вы хотите посмотреть что-то уникальное, не выезжая за пределы
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России, то вам точно сюда.

В этом зимнем туре вы отправитесь на снегоходах к подножию действующего вулкана Баранского, прогуляетесь по пляжу Тихого океана в заливе Касатка, восхититесь застывшей вулканической лавой на плато Янкито и конечно же, примите оздоровительные ванны в термальных источниках. Всё самое лучшее, чтобы поближе познакомиться с островом.

5
3 отзыва
Зима на острове Итуруп
Зима на острове Итуруп
Зима на острове Итуруп
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Южно-Сахалинск. Перелет на остров Итуруп и поездка на лавовое плато «Янкито»

Сбор группы, на крыльце отеля «Гагарин» (ул. Комсомольская, 133).

Трансфер в аэропорт Южно-Сахалинска. Регистрация и оформление багажа.

Вылет в Курильск (о. Итуруп). Время в пути 1 час 5 минут.

Прибытие на о. Итуруп (Курильск).

Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу, размещение.

Поездка на лавовое плато «Янкито» Курильский залив — застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу. Необыкновенные пейзажи и таинственные, будоражащие воображение силуэты.

Посещение смотровой площадки «Китовый».

Посещение термальных источников «Жаркие воды».

Обращаем Ваше внимание, что программа тура может меняться местами, в зависимости от прилета / вылета на о. Итуруп.

Рекомендуем прибывать на Сахалин за сутки до начала тура.

Важно! Необходимо на начало тура иметь WhatsApp и предоставить актуальный номер телефона. Вся информация направляется в чат группы.

Прибытие в Южно-Сахалинск. Перелет на остров Итуруп и поездка на лавовое плато «Янкито»Прибытие в Южно-Сахалинск. Перелет на остров Итуруп и поездка на лавовое плато «Янкито»Прибытие в Южно-Сахалинск. Перелет на остров Итуруп и поездка на лавовое плато «Янкито»
2 день

Залив "Касатка" и термальные источники "Жаркие воды"

Завтрак в гостинице.

Отправление на подготовленных джипах на залив «Касатка».

По пути остановки на смотровых площадках Большая Подкова и Куйбышевка.

В заливе имеется интересный геологический объект — Чертова скала (Чертовка) — экструзивный выход вулканических горных пород, образующий непроходимый мыс (Тоннельный), в котором японцы прорыли туннели для сквозного прохода, а так же для военных целей, до сих пор сохранились остатки этих сооружений.

Песчаный берег залива имеет несколько местных названий — Зеркальный пляж, Отлив, и до недавнего времени — Курильский асфальт.

Посещение термальных источников «Жаркие воды».

Вода нейтральная хлоридно-натриевая кремнистая пригодна для разлива как лечебно-столовая.

Температура воды источника «Жаркие воды» превышает +60°C.

Заболевания при которых показаны курсы водолечения и бальнеотерапии, очень широк: оздоровление суставов, лечение почек, улучшение кровообращения, обменных процессов, сна, самочувствия, регенерация тканей, выработка стрессоустойчивости, поднятие иммунитета и др.

На данном маршруте может быть задействован вездеход (при непроходимой дороге).

Залив "Касатка" и термальные источники "Жаркие воды"Залив "Касатка" и термальные источники "Жаркие воды"Залив "Касатка" и термальные источники "Жаркие воды"Залив "Касатка" и термальные источники "Жаркие воды"Залив "Касатка" и термальные источники "Жаркие воды"
3 день

Вулкан «Баранского» и термальный комплекс

Завтрак в гостинице.

Поездка на снегоходах к подножию вулкана Баранского.

Купание в искусственных ваннах и в водопадах серной речки Кипящая с температурой воды около 42°C.

По пути остановка на смотровой площадке Тринога на высоте 417 м.

С вершины Триноги открывается замечательный панорамный вид на центральную часть острова: вулкан Богдан Хмельницкий, залив Курильский, город Курильск, аэропорт «Ясный», залив Простор, село Рейдово, река Курилка и ее исток, хребет Грозный с его вулканами (Баранского, Тебенькова, Дракон, Иван Грозный, Ермак), гора Волчок, озеро Покатое.

У подножия вулкана остановка в районе двух маленьких озер с кипящей водой (температура 96°C), имеющих народное название Изумрудные (Голубые) Глазки, с цветом воды изумрудного либо голубого оттенка.

Следующая остановка зона отдыха на серной речке Кипящая, с температурой воды в месте купания около 42°C.

Речка берет начало со склонов вулкана Баранского и протекает рядом с кипящими озерцами, смешивается с их водой и в районе построенной зоны отдыха достигает комфортной для купания температуры.

Для купания необходимо иметь с собой купальный костюм, банные тапочки, полотенце.

На данном маршруте может быть задействован вездеход (при непроходимой дороге).

Вулкан «Баранского» и термальный комплексВулкан «Баранского» и термальный комплексВулкан «Баранского» и термальный комплексВулкан «Баранского» и термальный комплексВулкан «Баранского» и термальный комплекс
4 день

Завершение программы. Лавовое плато «Янкито»

Завтрак в кафе гостиницы.

Поездка на лавовое плато «Янкито» Курильский залив — застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу.

Необыкновенные пейзажи и таинственные, будоражащие воображение силуэты.

Трансфер в аэропорт, регистрация и оформление багажа.

Вылет в Южно-Сахалинск. Время в пути 1 час 15 минут.

Встреча в аэропорту Южно-Сахалинска имени А. П. Чехова, трансфер в город.

Рекомендуем иметь в запасе день на случай несвоевременного прибытия с о. Итуруп.

Завершение программы. Лавовое плато «Янкито»Завершение программы. Лавовое плато «Янкито»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Камелия» или «Магнолия» на острове Итуруп.

Стоимость тура (двухместное размещение) — 65 000 руб. /чел.

Доплата за одноместное размещение — 7 500 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостиница «Камелия», г. Курильск

3 ночи

Небольшая гостиница на берегу городской реки Курилка в десяти минутах ходьбы от центра города. Для удобства гостей на территории гостиницы расположено кафе и снековый торговый автомат. Имеется небольшая парковка. В нескольких метрах от гостиницы расположен песочный пляж на берегу Охотского моря.

Инфраструктура:

  • кафе;
  • прачечная;
  • кухня самообслуживания;
  • душевые кабинки;
  • гладильная комната.
Гостиница «Камелия», г. КурильскГостиница «Камелия», г. КурильскГостиница «Камелия», г. КурильскГостиница «Камелия», г. КурильскГостиница «Камелия», г. КурильскГостиница «Камелия», г. КурильскГостиница «Камелия», г. КурильскГостиница «Камелия», г. КурильскГостиница «Камелия», г. КурильскГостиница «Камелия», г. Курильск

Гостиница «Магнолия»

3 ночи

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Проживание в гостинице "Камелия" или "Магнолия" (о. Итуруп)
  • Питание по программе
  • Транспортное обслуживание на маршрутах
  • Сопровождение инструкторами и проводниками на маршрутах
  • Оформление пограничного пропуска на о. Итуруптермальные комплексы на каждый день пребывания на Итурупе
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Авиаперелет Южно-Сахалинск - Курильск (Итуруп) - Южно-Сахалинск (багаж включен, приобретаем для вас самостоятельно, билеты невозвратные) - 14 800 руб
  • Доплата за одноместное размещение - 7 500 руб
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы (алкогольные напитки, чаевые, сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Головной убор.
  2. Треккинговая обувь на рифленой подошве + сменная сухая обувь.
  3. Солнцезащитный крем (SPF) не менее 30 единиц.
  4. Небольшой рюкзак (для однодневных походов, т. к. руки должны быть свободны!)
  5. Ветровка (удобная ветро- и влагозащитная куртка).
  6. Купальные принадлежности и полотенце.
  7. Перчатки.
  8. Кофта с длинным рукавом.
  9. Индивидуальная аптечка.
  10. Предметы личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда лучше прибывать в Южно-Сахалинск?

Мы рекомендуем прибывать на остров Сахалин за день до начала тура. А также иметь один день в запасе после тура (на случай несвоевременного вылета с Курильска).

Возможны ли изменения в программе?

Программа тура может меняться местами, в зависимости от прилета / вылета на о. Итуруп.

На маршрутах может быть задействован вездеход (при непроходимой дороге).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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3
2
1
С
3 авг 2024
Наш тур по Сахалину и острову Итуруп был в конце июля. Организация тура отличная. Всё чётко, без задержек. Менеджер Большой Страны всегда был на связи ещё до поездки, и на
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любые вопросы мы могли получить быстрый ответ. В самом туре нам понравились все наши гиды: Татьяна, Галина и на Итурупе - Антонина Леонидовна. Во время поездок наши гиды очень интересно рассказывали о Сахалине, острове Итуруп, историю этих мест. Сама природа очень красивая. Во время тура у нас были замечательные обеды с рыбой, крабами, икрой. Жаль, что иногда нам давали мало времени, чтобы насладиться красивыми местами, куда нас привозили. Тур интересный, не сложный даже для тех, кто не любит много ходить. Нам повезло с погодой, и всю программу тура удалось выполнить без заминок. На Итуруп мы вылетели без задержки. И там не было дождей. Хотя утром и вечером спускался густой туман. Нам тур понравился. Спасибо организаторам. Всем советуем!

Н
2 авг 2024
Путешествие с 20.07-29.07Сахалин -Итуруп Организовано все отлично. Гид Татьяна. Уникальный человек. Проживание отель Гагарин и Камелия. Из пожеланий,делать мини группы 8-10 человек (у нас было 18)
Путешествие с 20.07-29.07Сахалин -Итуруп Организовано все отлично. Гид Татьяна. Уникальный человек. Проживание отель Гагарин и Камелия.Путешествие с 20.07-29.07Сахалин -Итуруп Организовано все отлично. Гид Татьяна. Уникальный человек. Проживание отель Гагарин и Камелия.Путешествие с 20.07-29.07Сахалин -Итуруп Организовано все отлично. Гид Татьяна. Уникальный человек. Проживание отель Гагарин и Камелия.Путешествие с 20.07-29.07Сахалин -Итуруп Организовано все отлично. Гид Татьяна. Уникальный человек. Проживание отель Гагарин и Камелия.Путешествие с 20.07-29.07Сахалин -Итуруп Организовано все отлично. Гид Татьяна. Уникальный человек. Проживание отель Гагарин и Камелия.
М
31 июл 2024
Спасибо большое за тур Сахалин - Итуруп. Очень понравились гиды:Татьяна на Сахалине и Антонина Леонидовна на Итурупе. Как важно когда гиды любят тот край, по которому водят туристов, знают историю
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и с душой относятся к своей работе! Именно такими были наши гиды. В целом есть пожелания к компании сделать пребывание на Сахалине и Итурупе более насыщенными: добавить больше экскурсий, может сделать больше пеших маршрутов с более интересным видами. Просто часто получалось, что нас привозили в бухту какую - нибудь и там у нас было слишком много времени, кот можно бы было потрать и ещё на что-то более интересное. Получалось, что бухту посмотрели и просто выжидали время, так как бухта красивая, но особо делать нечего в ней столько времени. И на Итурупе тоже самое-добавить больше интересных экскурсий, так как особо в нашем случае смотреть было не так много на что.
В целом понравилась как было организовано размещение, сборы, обеды и ужины (где входили в тур).

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Марина!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
ХорошоТам