Программа тура по дням
Прибытие в Южно-Сахалинск. Перелет на остров Итуруп и поездка на лавовое плато «Янкито»
Сбор группы, на крыльце отеля «Гагарин» (ул. Комсомольская, 133).
Трансфер в аэропорт Южно-Сахалинска. Регистрация и оформление багажа.
Вылет в Курильск (о. Итуруп). Время в пути 1 час 5 минут.
Прибытие на о. Итуруп (Курильск).
Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу, размещение.
Поездка на лавовое плато «Янкито» Курильский залив — застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу. Необыкновенные пейзажи и таинственные, будоражащие воображение силуэты.
Посещение смотровой площадки «Китовый».
Посещение термальных источников «Жаркие воды».
Обращаем Ваше внимание, что программа тура может меняться местами, в зависимости от прилета / вылета на о. Итуруп.
Рекомендуем прибывать на Сахалин за сутки до начала тура.
Важно! Необходимо на начало тура иметь WhatsApp и предоставить актуальный номер телефона. Вся информация направляется в чат группы.
Залив "Касатка" и термальные источники "Жаркие воды"
Завтрак в гостинице.
Отправление на подготовленных джипах на залив «Касатка».
По пути остановки на смотровых площадках Большая Подкова и Куйбышевка.
В заливе имеется интересный геологический объект — Чертова скала (Чертовка) — экструзивный выход вулканических горных пород, образующий непроходимый мыс (Тоннельный), в котором японцы прорыли туннели для сквозного прохода, а так же для военных целей, до сих пор сохранились остатки этих сооружений.
Песчаный берег залива имеет несколько местных названий — Зеркальный пляж, Отлив, и до недавнего времени — Курильский асфальт.
Посещение термальных источников «Жаркие воды».
Вода нейтральная хлоридно-натриевая кремнистая пригодна для разлива как лечебно-столовая.
Температура воды источника «Жаркие воды» превышает +60°C.
Заболевания при которых показаны курсы водолечения и бальнеотерапии, очень широк: оздоровление суставов, лечение почек, улучшение кровообращения, обменных процессов, сна, самочувствия, регенерация тканей, выработка стрессоустойчивости, поднятие иммунитета и др.
На данном маршруте может быть задействован вездеход (при непроходимой дороге).
Вулкан «Баранского» и термальный комплекс
Завтрак в гостинице.
Поездка на снегоходах к подножию вулкана Баранского.
Купание в искусственных ваннах и в водопадах серной речки Кипящая с температурой воды около 42°C.
По пути остановка на смотровой площадке Тринога на высоте 417 м.
С вершины Триноги открывается замечательный панорамный вид на центральную часть острова: вулкан Богдан Хмельницкий, залив Курильский, город Курильск, аэропорт «Ясный», залив Простор, село Рейдово, река Курилка и ее исток, хребет Грозный с его вулканами (Баранского, Тебенькова, Дракон, Иван Грозный, Ермак), гора Волчок, озеро Покатое.
У подножия вулкана остановка в районе двух маленьких озер с кипящей водой (температура 96°C), имеющих народное название Изумрудные (Голубые) Глазки, с цветом воды изумрудного либо голубого оттенка.
Следующая остановка зона отдыха на серной речке Кипящая, с температурой воды в месте купания около 42°C.
Речка берет начало со склонов вулкана Баранского и протекает рядом с кипящими озерцами, смешивается с их водой и в районе построенной зоны отдыха достигает комфортной для купания температуры.
Для купания необходимо иметь с собой купальный костюм, банные тапочки, полотенце.
На данном маршруте может быть задействован вездеход (при непроходимой дороге).
Завершение программы. Лавовое плато «Янкито»
Завтрак в кафе гостиницы.
Поездка на лавовое плато «Янкито» Курильский залив — застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу.
Необыкновенные пейзажи и таинственные, будоражащие воображение силуэты.
Трансфер в аэропорт, регистрация и оформление багажа.
Вылет в Южно-Сахалинск. Время в пути 1 час 15 минут.
Встреча в аэропорту Южно-Сахалинска имени А. П. Чехова, трансфер в город.
Рекомендуем иметь в запасе день на случай несвоевременного прибытия с о. Итуруп.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Камелия» или «Магнолия» на острове Итуруп.
Стоимость тура (двухместное размещение) — 65 000 руб. /чел.
Доплата за одноместное размещение — 7 500 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Камелия», г. Курильск
Небольшая гостиница на берегу городской реки Курилка в десяти минутах ходьбы от центра города. Для удобства гостей на территории гостиницы расположено кафе и снековый торговый автомат. Имеется небольшая парковка. В нескольких метрах от гостиницы расположен песочный пляж на берегу Охотского моря.
Инфраструктура:
- кафе;
- прачечная;
- кухня самообслуживания;
- душевые кабинки;
- гладильная комната.
Гостиница «Магнолия»
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Проживание в гостинице "Камелия" или "Магнолия" (о. Итуруп)
- Питание по программе
- Транспортное обслуживание на маршрутах
- Сопровождение инструкторами и проводниками на маршрутах
- Оформление пограничного пропуска на о. Итуруптермальные комплексы на каждый день пребывания на Итурупе
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
- Авиаперелет Южно-Сахалинск - Курильск (Итуруп) - Южно-Сахалинск (багаж включен, приобретаем для вас самостоятельно, билеты невозвратные) - 14 800 руб
- Доплата за одноместное размещение - 7 500 руб
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы (алкогольные напитки, чаевые, сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Головной убор.
- Треккинговая обувь на рифленой подошве + сменная сухая обувь.
- Солнцезащитный крем (SPF) не менее 30 единиц.
- Небольшой рюкзак (для однодневных походов, т. к. руки должны быть свободны!)
- Ветровка (удобная ветро- и влагозащитная куртка).
- Купальные принадлежности и полотенце.
- Перчатки.
- Кофта с длинным рукавом.
- Индивидуальная аптечка.
- Предметы личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда лучше прибывать в Южно-Сахалинск?
Мы рекомендуем прибывать на остров Сахалин за день до начала тура. А также иметь один день в запасе после тура (на случай несвоевременного вылета с Курильска).
Возможны ли изменения в программе?
Программа тура может меняться местами, в зависимости от прилета / вылета на о. Итуруп.
На маршрутах может быть задействован вездеход (при непроходимой дороге).
Когда и сколько длится?
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