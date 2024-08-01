Экскурсии для пенсионеров

Найдено 5 экскурсий в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Иваново, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
На машине
292 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
Увидеть самые интересные исторические места города и то, чем он живёт сегодня
Начало: Музей (можно обговорить место встречи за дополните...
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
3 400 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Иваново
Пешая
122 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Иваново: путешествие по городу невест и русскому Манчестеру
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от древних храмов до советского конструктивизма, каждый уголок города расскажет свою уникальную историю
Начало: Площадь Революции, д. 4
6 авг в 13:00
7 авг в 10:00
3 500 за всё до 4 чел.
Ивановские сюжеты
Пешая
71 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ивановские сюжеты: путешествие по страницам истории и культуры Иваново
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от прошлого Чертова болота до текстильной столицы. Узнайте о связях с Достоевским и графами Шереметевыми
Начало: На площади Революции
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
2 800 за всё до 4 чел.
Иваново - фабричный и советский
Пешая
104 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Иваново: история и архитектура
Иваново - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Откройте для себя его многогранность на индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Революции
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
3 999 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Иваново
Пешая
26 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Иваново: Путешествие по городу невест
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иваново, где каждый уголок рассказывает свою историю о текстильной промышленности и культуре
9 авг в 16:00
10 авг в 10:00
3 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Katya
    1 августа 2024
    Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
    Рекомендую Александра, участливый человек, хороший специалист.
    Рекомендую Александра, участливый человек, хороший специалист
  • О
    Оксана
    1 августа 2024
    Знакомьтесь, Иваново
    Александр - это потрясающий рассказчик. Мы и не подозревали, что экскурсия может быть такой увлекательной. У нас осталось впечатление, что
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    мы встретили старого знакомого, с которым очень не хотелось расставаться. Мы прогуливались по улицам, слушая рассказ Александра, рассматривали архитектуру домов, узнали какие удивительные люди здесь жили. Как устроен был их быт с дохристианских времен по настоящее время. Было очень интересно, но мало, два часа пролетели незаметно. Поэтому приедем еще раз обязательно. Спасибо большое Александру за увлекательное путешествие по городу Иваново!

  • Y
    Yulia
    29 июля 2024
    Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
    Хорошая экскурсия на автомобиле. Мне понравилось. В отзывах писали про специфический юмор Александра, я скажу так: юмор действительно не всем
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    понятный, потому что интеллектуальный, но одновременно уместный. Движение на автомобиле позволило посмотреть максимальное количество объектов. Неожиданно удивил музей пожарной техники. Было интересно посмотреть из окна. Пешком мы бы уже не осилили. Еще был приятный бонус. Мы попали внутрь Щудровской палатки. PS Александр - эрудированный гид, ответил на все наши вопросы.

  • Л
    ЛЕОНИД
    27 июля 2024
    Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
    Приятный рассказчик Александр. Делает все в кайф, с удовольствием. Так держать!
  • Д
    Дарья
    22 июля 2024
    Знакомьтесь, Иваново
    Прекрасная экскурсия!
    Прекрасная экскурсия!Прекрасная экскурсия!Прекрасная экскурсия!
  • П
    Палилова
    21 июля 2024
    Знакомьтесь, Иваново
    Александр отличный рассказчик, владеет материалом, хорошо знаком с городом. Очень любит свой город, интересно преподносит материал. Очень коммуникабельный, интересный собеседник и на другие темы. Обязательно рекомендую. В следующий раз осмотр города будем планировать только с ним.

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Экскурсии для пенсионеров»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
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  4. Иваново - фабричный и советский
  5. Добро пожаловать в Иваново
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Дом Советов
  3. Музей ивановского ситца
  4. Площадь Революции
  5. Набережная
  6. Введенский женский монастырь
  7. Дом-корабль
  8. Дом-птица
  9. Церковь Троицы
  10. Музей первого совета
Сколько стоит экскурсия по Иваново в августе 2024
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