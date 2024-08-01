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мы встретили старого знакомого, с которым очень не хотелось расставаться. Мы прогуливались по улицам, слушая рассказ Александра, рассматривали архитектуру домов, узнали какие удивительные люди здесь жили. Как устроен был их быт с дохристианских времен по настоящее время. Было очень интересно, но мало, два часа пролетели незаметно. Поэтому приедем еще раз обязательно. Спасибо большое Александру за увлекательное путешествие по городу Иваново!