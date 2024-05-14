5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шуя - Палех: по Ивановской области на вашем автомобиле
Путешествие по Ивановской области - шанс увидеть настоящую Россию. Шуя и Палех откроют перед вами свои секреты и подарят незабываемые впечатления
24 авг в 10:00
25 авг в 10:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Иваново: от прошлого к настоящему, «Гуляй, Россия!»
Погрузитесь в атмосферу начала ХХ века, исследуя исторические улицы Иванова и его богатое культурное наследие
Начало: Арт-сквер, у Щудровской палатки
Расписание: С пн по пт - с 10.00 до 16.00, в сб-вс с 10.00 до 13.00
Завтра в 15:00
9 авг в 10:00
от 3 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Иваново - в древнюю Кинешму (на вашем авто)
Кинешма - это Волга, старинные улицы и великолепная природа. Погрузитесь в историю города, вдохновившего великих художников и писателей. (159 symbols)
Начало: На площади Революции
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
9 400₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий14 мая 2024Благодарим нашего гида Марию за прекрасную организацию экскурсии, интересный и содержательный рассказ о людях, обьектах, событиях. Все прошло замечательно! Однозначно рекомендуем!
- ЖЖанна8 января 2023Очень интересная, увлекательная, интерактивная, динамичная и веселая экскурсия. Все понравилось. Время пролетело незаметно, на одном дыхании. Благодарю Татьяну!
- ЕЕвгения25 августа 2022Татьяна прекрасный экскурсовод! Два часа пролетели незаметно)))) Узнали много нового о городе, у Татьяны прекрасное чувство юмора и знание предмета. Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Однодневные»
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