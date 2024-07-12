2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Промышленное чудо Иваново-Вознесенска: Путешествие в историю города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иваново, где каждый уголок рассказывает свою историю о величии прошлого и настоящем
Начало: Площадь Революции, д. 4
Расписание: с Пн-Пт — 10:00-16:00, Сб-Вс — 10:00-13:00
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
от 3 500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулки по историческому селу Иваново: от Приказной избы до Покровской горы
Погрузитесь в историю села Иваново, пройдитесь по маршруту, соединяющему эпохи и судьбы, от Приказной избы до пл. Пушкина
Начало: Арт-сквер, у Щудровской палатки
Расписание: с Пн-Пт — 10:00-16:00, в Сб-Вс — 10:00-13:00
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
от 3 500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Иваново: от прошлого к настоящему, «Гуляй, Россия!»
Погрузитесь в атмосферу начала ХХ века, исследуя исторические улицы Иванова и его богатое культурное наследие
Начало: Арт-сквер, у Щудровской палатки
Расписание: С пн по пт - с 10.00 до 16.00, в сб-вс с 10.00 до 13.00
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
от 3 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария12 июля 2024Замечательный экскурсовод
- ЕЕлена12 июля 2024Замечательная экскурсия! Татьяна прекрасный эмоциональный рассказчик, очень творческий и позитивный, понравилось даже подросткам! Мы до сих пор под впечатлением от обилия интереснейших исторических фактов, событий и людей, в них участвовавших!
- ббогатырева25 июня 2024Спасибо нашему замечательному гиду Татьяне Вагачевой за очень интересную и познавательную экскурсию по городу! Узнали много интересного, провели замечательно время!
- ГГалина5 февраля 2024Добрый день! Экскурсия по городу Иваново была проведена очень интересно. Экскурсовод Татьяна рассказывала увлекательно и эмоционально, заражая окружающих. Увидели Иваново не только в современности, но и в прошлом. Спасибо.
- ЖЖанна8 января 2023Очень интересная, увлекательная, интерактивная, динамичная и веселая экскурсия. Все понравилось. Время пролетело незаметно, на одном дыхании. Благодарю Татьяну!
- ЕЕвгения25 августа 2022Татьяна прекрасный экскурсовод! Два часа пролетели незаметно)))) Узнали много нового о городе, у Татьяны прекрасное чувство юмора и знание предмета. Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Популярные экскурсии»
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