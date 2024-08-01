2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
Увидеть самые интересные исторические места города и то, чем он живёт сегодня
Начало: Музей (можно обговорить место встречи за дополните...
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
3 400₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Иваново: путешествие по городу невест и русскому Манчестеру
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от древних храмов до советского конструктивизма, каждый уголок города расскажет свою уникальную историю
Начало: Площадь Революции, д. 4
6 авг в 13:00
7 авг в 10:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Иванова в Плёс на вашем авто: индивидуальная экскурсия
Путешествие из Иванова в Плёс на вашем авто - это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру русской глубинки, наслаждаясь живописными видами
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
8 700₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKatya1 августа 2024Рекомендую Александра, участливый человек, хороший специалист.
- ООксана1 августа 2024Александр - это потрясающий рассказчик. Мы и не подозревали, что экскурсия может быть такой увлекательной. У нас осталось впечатление, что
- YYulia29 июля 2024Хорошая экскурсия на автомобиле. Мне понравилось. В отзывах писали про специфический юмор Александра, я скажу так: юмор действительно не всем
- ЛЛЕОНИД27 июля 2024Приятный рассказчик Александр. Делает все в кайф, с удовольствием. Так держать!
- ДДарья22 июля 2024Прекрасная экскурсия!
- ППалилова21 июля 2024Александр отличный рассказчик, владеет материалом, хорошо знаком с городом. Очень любит свой город, интересно преподносит материал. Очень коммуникабельный, интересный собеседник и на другие темы. Обязательно рекомендую. В следующий раз осмотр города будем планировать только с ним.
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