Яркое путешествие в край чарующих палехских миниатюр и залихватских шуйских гармошек ждет вас в ходе экскурсии.

Мы начинаем поездку с посещения Шуи – старинного города на Тезе, который издавна славится своими оригинальными вышивками, ситцами и наливками. На его главной площади вы увидите Воскресенский собор постройки XVII столетия и удивительной красоты пятиярусную «свечную» колокольню, поднимающуюся на высоту 106 метров. Рядом находятся водонапорная башня работы инженера Джозефа Шервуда и памятник священнослужителям, которые были расстреляны за свою преданность православию.

От центральной площади мы отправимся к особняку купца М. А Павлова, построенному во второй половине XIX столетия. Некогда здание было самой большой и богатой усадьбой города, а сегодня привлекает многочисленных гостей Шуи хорошо сохранившимися интерьерами дворцового типа. Убранство особняка поражает своим роскошным наборным паркетом, мраморными колоннам, изящными статуями нимф, лепными карнизами. В одной из его комнат находится волшебное зеркало, которое не удается очистить от прошлого. Как бы тщательно ни отмывали его поверхность, буквально на другой день оно вновь покрывается пятнами.

Следующим пунктом экскурсии станет посещение Палеха с осмотром богатых коллекций Дома-музея И. И. Голикова, Музея лаковой миниатюры и Музея иконы. Во время пешеходной прогулки вы познакомитесь с историей Крестовоздвиженского храма и увидите здания, в которых проживали палехские иконописцы в конце XIX – начале XX века. Столица лаковой миниатюры расцветет перед вами кармином и золотом, заворожит сказаниями и былями. Вы узнаете, как определить подлинность палехских шкатулок по щелчку и запаху, проникнете в тайны изготовления палехской краски и выясните, почему Палех называют родиной сказочной Жар-птицы.

*Аренда автомобиля (такси) оплачивается дополнительно.