К истокам русского дома или путешествие в прошлое

День, проведенный в нашей деревне, оставит у Вас незабываемые впечатления

5
2 отзыва
День, проведенный в нашей деревне, оставит у Вас незабываемые впечатления и заставит забыть о скуке! Добро пожаловать в праздничный и добрый мир русской культуры! Мы Вам всегда рады! Во время пребывания в туре Вы побываете в русской глубинке. Поживете в деревенских домах. Попаритесь в русской баньке.

Увидите широту просторов средней полосы России, испытаете, как наши предки путешествовали на лошадях.
К истокам русского дома или путешествие в прошлое
К истокам русского дома или путешествие в прошлое
К истокам русского дома или путешествие в прошлое
К истокам русского дома или путешествие в прошлое
К истокам русского дома или путешествие в прошлое
К истокам русского дома или путешествие в прошлое
К истокам русского дома или путешествие в прошлое
К истокам русского дома или путешествие в прошлое
К истокам русского дома или путешествие в прошлое
К истокам русского дома или путешествие в прошлое
Ближайшие даты:
4
сен
11
сен

Что вас ожидает 🤩

Традиционная жаркая банька
Традиционная жаркая банька
Ежедневно для нас русская жаркая баня
Вкусная еда из русской печи
Вкусная еда из русской печи
Отведаем традиционные русские блюда
Приятные конные прогулки
Приятные конные прогулки
Ежедневные прогулки на лошадях по широким просторам
Знаменитый Палехский промысел
Знаменитый Палехский промысел
По желанию отправимся на мастер-класс по лаковой миниатюре и почувствовуем себя в роли палехского художника

Программа тура по дням

1 день

Д. Пестово

Путешествие начинается в Палехе, куда Вам нужно добраться самостоятельно.

Проезд до Палеха: автобусы: Москва – Палех, Москва – Южа, Москва - Пучеж со Щёлковского автовокзала. Поезд «Ласточка» Москва – Иваново до г. Шуи.

В Палехе Вас встретит автомобиль.

А если Вы прибываете самостоятельно, на своем транспорте, добраться до д. Пестово Палехского района Раменского поселения (15 км от Палеха).

Во время пребывания в туре Вы побываете в русской глубинке. Поживете в деревенских домах. Попаритесь в русской баньке.

Увидите широту просторов средней полосы России, испытаете, как наши предки путешествовали на лошадях.

Это уютный уголок, в котором можно окунуться в деревенскую жизнь.

Пестово это русская деревня с настоящими русскими домами, с печками, всегда теплой, радужной атмосферой.

Проживание в истинно русском стиле: столы лавки, деревянные кровати, вязанные и тканые половики, русская утварь, натуральные продукты, приготовленные в печи.

Завтрак.

Свободное время.

Обед.

Инструктаж.

Знакомство с лошадьми.

Конная прогулка в окрестностях деревни.

Деревенская баня.

Ужин.

2 день

Д. Пестово

Завтрак.

Выход на маршрут (25 км).

Реброво – небольшое село в Южском районе с уютными гостевыми домами.

Это современная эко-усадьба для отдыха и знакомства с деревенским бытом, традициями и ценностями культуры, прикладным искусством и промыслами.

Интерьер вызывает легкую ностальгию по детству и каникулам у бабушки в деревне.

Обед.

Свободное время.

Баня.

Ужин.

3 день

С. Реброво - с. Холуй - г. Южа (20км)

Завтрак.

Вы побываете на обзорной пешеходной экскурсии по Холую – центру лаковой миниатюры «Тропа Печкина».

Посетите Музей Холуйского искусства, увидите деревянную шлюзовую систему на реке Теза, прогуляетесь до Борковской пустоши – монастыря, основанного в честь победы князя Пожарского над польско-литовскими захватчиками его сыном.

С. Холуй – г. Южа. Вы будете проживать в гостевом доме «Русская дача» на территории старого парка на берегу озера Вазаль.

Это русская изба с расписными потолками и уютными комнатами, каждая из которых оформлена в своем стиле.

В каждой комнате есть душ, туалет, телевизор, чайник.

Обед.

Свободное время.

Баня.

Ужин.

4 день

Г. Южа, д. Колягино (20км) . Дом культуры

Завтрак.

Вы сможете прогуляться по Юже, посетить Дом Ремесел, где увидите 2 экспозиции: Русская Изба и комнату сер. 20 века, а в выставочном зале познакомитесь с лучшими работами Южских ремесленников.

По желанию можно побывать в Народном доме (Дом Культуры), где работает Народный театр, с более, чем столетней историей.

Южа – д. Колягино: размещение в гостевом доме (возможно проживание в палатках)

Баня.

Ужин.

5 день

Д. Колягино - с. Хотимль - д. Пестово (15км)

По пути можно прогуляться по старинному селу Хотимль, увидеть храмовый комплекс Церквей Николая Чудотворца и Успения Пресвятой Богородицы (к. 15 нач 16 века).

Прибытие в д. Пестово.

Обед.

Отдых.

Баня.

Пикник.

6 день

Отъезд

Завтрак.

Прощание с лошадьми, катание в окрестностях д. Пестово.

Отъезд группы на вокзал п. Палех.

Проживание

В данном туре предусмотрено проживание в гостевых домах, в деревнях.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостевых домах
  • Питание
  • Прокат лошадей и конной амуниции
  • Услуги гида-проводника
  • Медицинская страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Палех и обратно
  • Экскурсии в музеи
  • Мастер-классы
Место начала и завершения?
Россия, Ивановская область, посёлок городского типа Палех
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • личное снаряжение;
  • удобную обувь (сапоги или кроссовки + краги);
  • одежду для верховой езды (спортивные брюки, свитера, дождевики);
  • репелленты, медикаменты для личного пользования.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли в тур с собакой?

Участие в туре могут принять четвероногие друзья. Главное со справками и не агрессивные, если большие, желательно с намордником.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
16 ноя 2020
Мы не только получили колоссальное удовольствие от замечательного уголка природы, от общения с замечательными людьми, от купания в озере, от прогулок на лошадях… Но также и практическую иллюстрацию того, как можно в реальных условиях нашей действительности выполнить трудную, но такую благородную деятельность по развитию нашего национального туризма."Если бы каждый человек на клочке земли своей сделал всё, что он может, как прекрасна была бы земля наша" (Это сказали не мы, Чехов, но как же он был прав. Удачи вам и успехов)"
Т
15 ноя 2020
Поход был восхитительный. Meста чудесные, хорошие инструктора. Я б с удовольствием там осталась на всю жизнь! Лошадки супер, послушные, ухоженные. Встретили нас замечательно.

Свежий воздух, хорошая компания, красота природы… это то место куда хочется возвращаться снова и снова!!! Я с нетерпение буду ждать следующего отпуска, что б вернуться туда снова. Этот поход специально для тех, кто хочет отдохнуть и душой и телом от мирской суеты.

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