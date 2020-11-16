1 день

Д. Пестово

Путешествие начинается в Палехе, куда Вам нужно добраться самостоятельно.

Проезд до Палеха: автобусы: Москва – Палех, Москва – Южа, Москва - Пучеж со Щёлковского автовокзала. Поезд «Ласточка» Москва – Иваново до г. Шуи.

В Палехе Вас встретит автомобиль.

А если Вы прибываете самостоятельно, на своем транспорте, добраться до д. Пестово Палехского района Раменского поселения (15 км от Палеха).

Во время пребывания в туре Вы побываете в русской глубинке. Поживете в деревенских домах. Попаритесь в русской баньке.

Увидите широту просторов средней полосы России, испытаете, как наши предки путешествовали на лошадях.

Это уютный уголок, в котором можно окунуться в деревенскую жизнь.

Пестово это русская деревня с настоящими русскими домами, с печками, всегда теплой, радужной атмосферой.

Проживание в истинно русском стиле: столы лавки, деревянные кровати, вязанные и тканые половики, русская утварь, натуральные продукты, приготовленные в печи.

Завтрак.

Свободное время.

Обед.

Инструктаж.

Знакомство с лошадьми.

Конная прогулка в окрестностях деревни.

Деревенская баня.

Ужин.