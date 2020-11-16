Путешествие начинается в Палехе, куда Вам нужно добраться самостоятельно.
Проезд до Палеха: автобусы: Москва – Палех, Москва – Южа, Москва - Пучеж со Щёлковского автовокзала. Поезд «Ласточка» Москва – Иваново до г. Шуи.
В Палехе Вас встретит автомобиль.
А если Вы прибываете самостоятельно, на своем транспорте, добраться до д. Пестово Палехского района Раменского поселения (15 км от Палеха).
Во время пребывания в туре Вы побываете в русской глубинке. Поживете в деревенских домах. Попаритесь в русской баньке.
Увидите широту просторов средней полосы России, испытаете, как наши предки путешествовали на лошадях.
Это уютный уголок, в котором можно окунуться в деревенскую жизнь.
Пестово это русская деревня с настоящими русскими домами, с печками, всегда теплой, радужной атмосферой.
Проживание в истинно русском стиле: столы лавки, деревянные кровати, вязанные и тканые половики, русская утварь, натуральные продукты, приготовленные в печи.
Завтрак.
Свободное время.
Обед.
Инструктаж.
Знакомство с лошадьми.
Конная прогулка в окрестностях деревни.
Деревенская баня.
Ужин.
Завтрак.
Выход на маршрут (25 км).
Реброво – небольшое село в Южском районе с уютными гостевыми домами.
Это современная эко-усадьба для отдыха и знакомства с деревенским бытом, традициями и ценностями культуры, прикладным искусством и промыслами.
Интерьер вызывает легкую ностальгию по детству и каникулам у бабушки в деревне.
Обед.
Свободное время.
Баня.
Ужин.
Завтрак.
Вы побываете на обзорной пешеходной экскурсии по Холую – центру лаковой миниатюры «Тропа Печкина».
Посетите Музей Холуйского искусства, увидите деревянную шлюзовую систему на реке Теза, прогуляетесь до Борковской пустоши – монастыря, основанного в честь победы князя Пожарского над польско-литовскими захватчиками его сыном.
С. Холуй – г. Южа. Вы будете проживать в гостевом доме «Русская дача» на территории старого парка на берегу озера Вазаль.
Это русская изба с расписными потолками и уютными комнатами, каждая из которых оформлена в своем стиле.
В каждой комнате есть душ, туалет, телевизор, чайник.
Обед.
Свободное время.
Баня.
Ужин.
Завтрак.
Вы сможете прогуляться по Юже, посетить Дом Ремесел, где увидите 2 экспозиции: Русская Изба и комнату сер. 20 века, а в выставочном зале познакомитесь с лучшими работами Южских ремесленников.
По желанию можно побывать в Народном доме (Дом Культуры), где работает Народный театр, с более, чем столетней историей.
Южа – д. Колягино: размещение в гостевом доме (возможно проживание в палатках)
Баня.
Ужин.
По пути можно прогуляться по старинному селу Хотимль, увидеть храмовый комплекс Церквей Николая Чудотворца и Успения Пресвятой Богородицы (к. 15 нач 16 века).
Прибытие в д. Пестово.
Обед.
Отдых.
Баня.
Пикник.
Завтрак.
Прощание с лошадьми, катание в окрестностях д. Пестово.
Отъезд группы на вокзал п. Палех.
В данном туре предусмотрено проживание в гостевых домах, в деревнях.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Участие в туре могут принять четвероногие друзья. Главное со справками и не агрессивные, если большие, желательно с намордником.