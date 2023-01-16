Встреча с гидом в зале прибытия аэропорта г. Ижевск.
Трансфер в отель.
Возможно прибытие на поезде.
Точное время встречи и рекомендуемые рейсы будут ближе к дате тура (по обновлению полетной информации от авиакомпаний)
Завтрак.
Переезд в Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай».
На территории музея располагаются усадьбы северных, центральных, южных удмуртов.
Здесь же находится усадьба бесермян - одного из самых загадочных народов России.
Неподалеку от них стоят дома русского поселения «Ильинка».
Изюминкой заповедника является вековая ветряная мельница, привезенная сюда с юга Удмуртии.
Парк мифологических персонажей-скульптур, куала (культовое здание удмуртов), куалуд (священная роща) – все это позволит прикоснуться к богатейшему духовному наследию региона.
Возвращение в Ижевск.
Обзорная экскурсия по Ижевску – “оружейной столице” России: увидим Царь-пушку – копию той, что находится в Московском Кремле; узнаем, почему в Ижевске есть памятник крокодилу и почему памятник Дружбы народов неофициально называют “Лыжи Кулаковой”.
Современный облик города формируют Свято-Михайловский Собор (визитная карточка Ижевска, один из красивейших храмов России), Александро-Невский собор, здание нового Цирка (один из самых современных в России и в Европе) и Зоопарк (входит в ТОП-25 лучших зоопарков Европы), Архитектурный Ансамбль Резиденции Главы Удмуртии (Арсенал, Дворец, Ротонда, скульптурные группы), Площадь Оружейников (с Михайловской колонной - уменьшенной копии «Александрийского столпа», с денежной кладовой, памятником Оружейникам).
Обед.
Посещение Музея ИЖМАШ.
За более чем полтора века существования в нём собралась удивительная коллекция экспонатов, которые демонстрируют посетителям историю развития ручного огнестрельного оружия в России.
Часть экспонатов зала № 3 посвящена знаменитому конструктору М. Т. Калашникову, здесь хранятся его личные книги, сувениры и документы.
Входные билеты оплачиваются дополнительно.
Свободное время.
По желанию, самостоятельно, вы можете посетить Ижевские термы, подарив себе отдых после экскурсионного дня.
Термы — формат европейского отдыха, курорт доступный каждому!
В "Термах" есть: 2 открытых термальных бассейна с температурой воды +35°С, бассейн внутри комплекса + детский бассейн с горками, 15 видов саун и бань: гималайская соляная, кедровая травяная, турецкий хамам, финская, русская парная, фурако, джакузи, комната впечатлений, циркулярный душ, несколько видов косметической и лечебной глины, грязи, морской соли, массаж: все виды массажа, включая тайский и профессиональные парильщики, салон-магазин современного массажа «Доктор-Робот», акварелакс, мягкий пилинг, природный доктор — рыбки Гарра Руфа.
Ночь в отеле.
Завтрак.
Переезд в село Бураново.
Посещение Музея Бурановских бабушек.
Здесь родились и начали свою певческую карьеру уже знаменитые на весь мир Бурановские Бабушки.
Фольклорный коллектив занял на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2012» почётное второе место.
Переезд в Сарапул.
"Купеческий" обед.
Это будет знакомство с купеческим уездным городом.
Сарапул – один из древнейших городов Прикамья.
Благодаря, богатому архитектурному наследию с полным правом можно его называть «удмуртским Суздалем».
А богатейшая история делает его одним из самых туристически привлекательных мест не только Удмуртии, но и России.
Посещение Дачи Башенина.
Памятник архитектуры федерального значения начала XX века.
В 1995 году, после реставрационных работ в загородном доме Башенина П. А. была размещена художественная коллекция музея — одна из старейших в республике, в неё входят произведения русских и европейских художников XIX — нач. XX века, сегодня на даче представлены экспозиции «Купеческая столовая начала XX века», «Зимний сад», «Каминный зал», «Кабинет Башенина», оборудованы выставочные залы, в т. ч. в чердачном пространстве.
Возвращение в Ижевск.
Ночь в отеле.
Завтрак.
Переезд в Воткинск.
Этот день тура мы проведем на Родине Петра Ильича Чайковского – самого исполняемого композитора в мире.
Посещение Музея-усадьбы П. И. Чайковского.
Мы побываем в Музее-усадьбе Петра Ильича Чайковского – познакомимся с основами дворянского воспитания и традициями гостеприимства в семье Чайковских.
Мы прогуляемся по набережной Воткинского пруда, ставшего прообразом знаменитого Лебединого озера;
Обзорная экскурсия по Воткинску.
Воткинск – небольшой город, но, совершенно, отличающийся от абсолютного большинства городов России.
Это город-завод.
Мы увидим Памятник Якорю, Воткинскую плотину, Памятник П. И. Чайковскому и В. С. Высоцкому, Благовещенский собор и Пантелеймоновскую церковь.
Обед.
Возвращение в Ижевск.
Свободное время для посещения музеев и зоопарка.
Ночь в отеле.
Завтрак.
Отправляемся к местам силы Южной Удмуртии.
Места Силы — это энергетические зоны на Земле, которые особым способом влияют на жизнь всего сущего.
Посещение Зуевых ключей.
Во время экскурсии можно будет познакомиться с таким известным сакральным местом как Зуевы Ключи, вместе с его Святым и Мертвым ключами.
Это, пожалуй, самое значимое место силы «Родникового края» (при сухой погоде).
Этот край овеян таинственными легендами и историями: о марийском князе Токтае и о огнепоклоннике Заратустре, о венграх и иранцах, о Чегандинских пещерах и Гурьке-разбойнике…
Этно-туристическая программа в д. Ныргында.
Марийский обед.
Возвращение в Ижевск.
Ночь в отеле.
Завтрак.
Переезд в Норью.
Посещение Мало-Дивеевского Серафимовского монастыря.
Это удивительно красивый монастырь на фоне каскада норьинских прудов.
На другой стороне пруда, в километре от обители, находится святой источник.
Купели там нет, но можно облиться водой из ведер в оборудованных кабинках.
Поклониться святым мощам, хранящимся в монастырском храме, едут паломники со всего мира.
Переезд в район Малой Пурги.
Этот маршрут откроет главные семейные ценности южных удмуртов: энергию Рода, уникальность каждого человека в нём и сохранение нашего родства с природой.
Посещение Студии удмуртского платья «Дэрем» в Малой Пурге.
Основательница студии Татьяна Никитична Москвина передает особую магию народного костюма.
Мы узнаем, как одежда может служить оберегом.
А также подберем новый образ для каждого.
Переезд в Карамас-Пелгу.
Карамас-Пельга – одно из немногих мест, где еще сохранилось практически в первозданном виде язычество удмуртов.
Здесь, как и раньше, верят в Инмара, духов воды и лесов, и справляют загадочные обряды.
Удмуртский обед.
Этнотуристическая программа «Три свадебных напева».
Мы окунемся в мир настоящего удмуртского язычества.
Почувствуем вкус табаней и посятэма, станем участниками удмуртской свадьбы, увидим своими глазами удмуртских шаманов, священную куалу и священную рощу…
Возвращение в Ижевск.
Ночь в отеле.
Завтрак.
Для улетающих на самолете – трансфер в аэропорт к рекомендованному рейсу.
Точное время рекомендуемых рейсов будет ближе к дате тура (по обновлению полетной информации от авиакомпаний).
Для уезжающих на поезде – сводный день для самостоятельного посещения музеев,
самостоятельный трансфер на ж/д вокзал.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|55 800
|63 600
Отель расположен на Центральной площади Ижевска. К услугам гостей современные номера, в номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Неподалеку расположены основные достопримечательности Ижевска, включая Государственный театр оперы и балета и Михайловский собор.
В числе удобств просторное фойе с комфортабельной гостиной зоной, крытый бассейн и фитнес-центр.
По утрам для гостей сервируют завтрак, который может быть подан в номер. При отеле открыт элегантный ресторан с баром, в котором подают изысканные блюда европейской кухни. В ресторане Brauplatz гостям предложат различные сорта пива.
Все номера оснащены телефоном и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В числе удобств электрический чайник, принадлежности для чая/кофе и халаты. Гостям некоторых номеров предоставляется доступ в представительский лаундж.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Рекомендованные рейсы будут известны ближе к дате тура, обязательно уточняйте при бронировании!
Просим приобретать авиа билеты только после того, как тур будет объявлен ГАРАНТИРОВАННЫМ! Мы не несем ответственности за приобретение невозвратных авиа билетов до момента гарантированного набора группы!