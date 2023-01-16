Страна гремячих ключей. Экскурсионный тур в Удмуртию

Страна гремячих ключей - неофициальное название республики Удмуртия

4.7
3 отзыва
Страна гремячих ключей – неофициальное название республики Удмуртия. Тысячи родников со студеной водой бьют из-под земли и среди них находится исток великой Камы. В нашем маршруте мы собрали всё самое интересное в древней земле вотяков-удмуртов. Здесь находятся около двух тысяч памятников истории и культуры и 32 музея. Слава таких городов региона, как Ижевск, Глазов, Сарапул и Воткинск выходит даже за пределы России.

Именно здесь в разное время жили и работали Петр Ильич Чайковский, Надежда Дурова и Михаил Тимофеевич Калашников.
Страна гремячих ключей. Экскурсионный тур в Удмуртию
Страна гремячих ключей. Экскурсионный тур в Удмуртию
Страна гремячих ключей. Экскурсионный тур в Удмуртию
Страна гремячих ключей. Экскурсионный тур в Удмуртию
Страна гремячих ключей. Экскурсионный тур в Удмуртию
Страна гремячих ключей. Экскурсионный тур в Удмуртию
Страна гремячих ключей. Экскурсионный тур в Удмуртию
Страна гремячих ключей. Экскурсионный тур в Удмуртию
Страна гремячих ключей. Экскурсионный тур в Удмуртию
Страна гремячих ключей. Экскурсионный тур в Удмуртию
Страна гремячих ключей. Экскурсионный тур в Удмуртию
Страна гремячих ключей. Экскурсионный тур в Удмуртию
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Традиционная кухня Удмуртии
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Места силы Южной Удмуртии
Места силы Южной Удмуртии
Услышим таинственные легенды и истории об энергетических местах в Удмуртии

Программа тура по дням

1 день

Ижевск

Встреча с гидом в зале прибытия аэропорта г. Ижевск.

Трансфер в отель.

Возможно прибытие на поезде.

Точное время встречи и рекомендуемые рейсы будут ближе к дате тура (по обновлению полетной информации от авиакомпаний)

2 день

Музей-заповедник «Лудорвай». Экскурсия по Ижевску. Музей ИЖМАШ. Ижевские термы (по желанию)

Завтрак.

Переезд в Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай».

На территории музея располагаются усадьбы северных, центральных, южных удмуртов.

Здесь же находится усадьба бесермян - одного из самых загадочных народов России.

Неподалеку от них стоят дома русского поселения «Ильинка».

Изюминкой заповедника является вековая ветряная мельница, привезенная сюда с юга Удмуртии.

Парк мифологических персонажей-скульптур, куала (культовое здание удмуртов), куалуд (священная роща) – все это позволит прикоснуться к богатейшему духовному наследию региона.

Возвращение в Ижевск.

Обзорная экскурсия по Ижевску – “оружейной столице” России: увидим Царь-пушку – копию той, что находится в Московском Кремле; узнаем, почему в Ижевске есть памятник крокодилу и почему памятник Дружбы народов неофициально называют “Лыжи Кулаковой”.

Современный облик города формируют Свято-Михайловский Собор (визитная карточка Ижевска, один из красивейших храмов России), Александро-Невский собор, здание нового Цирка (один из самых современных в России и в Европе) и Зоопарк (входит в ТОП-25 лучших зоопарков Европы), Архитектурный Ансамбль Резиденции Главы Удмуртии (Арсенал, Дворец, Ротонда, скульптурные группы), Площадь Оружейников (с Михайловской колонной - уменьшенной копии «Александрийского столпа», с денежной кладовой, памятником Оружейникам).

Обед.

Посещение Музея ИЖМАШ.

За более чем полтора века существования в нём собралась удивительная коллекция экспонатов, которые демонстрируют посетителям историю развития ручного огнестрельного оружия в России.

Часть экспонатов зала № 3 посвящена знаменитому конструктору М. Т. Калашникову, здесь хранятся его личные книги, сувениры и документы.

Входные билеты оплачиваются дополнительно.

Свободное время.

По желанию, самостоятельно, вы можете посетить Ижевские термы, подарив себе отдых после экскурсионного дня.

Термы — формат европейского отдыха, курорт доступный каждому!

В "Термах" есть: 2 открытых термальных бассейна с температурой воды +35°С, бассейн внутри комплекса + детский бассейн с горками, 15 видов саун и бань: гималайская соляная, кедровая травяная, турецкий хамам, финская, русская парная, фурако, джакузи, комната впечатлений, циркулярный душ, несколько видов косметической и лечебной глины, грязи, морской соли, массаж: все виды массажа, включая тайский и профессиональные парильщики, салон-магазин современного массажа «Доктор-Робот», акварелакс, мягкий пилинг, природный доктор — рыбки Гарра Руфа.

Ночь в отеле.

Музей-заповедник «Лудорвай». Экскурсия по Ижевску. Музей ИЖМАШ. Ижевские термы (по желанию)Музей-заповедник «Лудорвай». Экскурсия по Ижевску. Музей ИЖМАШ. Ижевские термы (по желанию)Музей-заповедник «Лудорвай». Экскурсия по Ижевску. Музей ИЖМАШ. Ижевские термы (по желанию)Музей-заповедник «Лудорвай». Экскурсия по Ижевску. Музей ИЖМАШ. Ижевские термы (по желанию)
3 день

Музей Бурановских бабушек. Сарапул

Завтрак.

Переезд в село Бураново.

Посещение Музея Бурановских бабушек.

Здесь родились и начали свою певческую карьеру уже знаменитые на весь мир Бурановские Бабушки.

Фольклорный коллектив занял на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2012» почётное второе место.

Переезд в Сарапул.

"Купеческий" обед.

Это будет знакомство с купеческим уездным городом.

Сарапул – один из древнейших городов Прикамья.

Благодаря, богатому архитектурному наследию с полным правом можно его называть «удмуртским Суздалем».

А богатейшая история делает его одним из самых туристически привлекательных мест не только Удмуртии, но и России.

Посещение Дачи Башенина.

Памятник архитектуры федерального значения начала XX века.

В 1995 году, после реставрационных работ в загородном доме Башенина П. А. была размещена художественная коллекция музея — одна из старейших в республике, в неё входят произведения русских и европейских художников XIX — нач. XX века, сегодня на даче представлены экспозиции «Купеческая столовая начала XX века», «Зимний сад», «Каминный зал», «Кабинет Башенина», оборудованы выставочные залы, в т. ч. в чердачном пространстве.

Возвращение в Ижевск.

Ночь в отеле.

4 день

Музей-усадьба П.И. Чайковского. Город-завод Воткинск

Завтрак.

Переезд в Воткинск.

Этот день тура мы проведем на Родине Петра Ильича Чайковского – самого исполняемого композитора в мире.

Посещение Музея-усадьбы П. И. Чайковского.

Мы побываем в Музее-усадьбе Петра Ильича Чайковского – познакомимся с основами дворянского воспитания и традициями гостеприимства в семье Чайковских.

Мы прогуляемся по набережной Воткинского пруда, ставшего прообразом знаменитого Лебединого озера;

Обзорная экскурсия по Воткинску.

Воткинск – небольшой город, но, совершенно, отличающийся от абсолютного большинства городов России.

Это город-завод.

Мы увидим Памятник Якорю, Воткинскую плотину, Памятник П. И. Чайковскому и В. С. Высоцкому, Благовещенский собор и Пантелеймоновскую церковь.

Обед.

Возвращение в Ижевск.

Свободное время для посещения музеев и зоопарка.

Ночь в отеле.

Музей-усадьба П.И. Чайковского. Город-завод Воткинск
5 день

Зуевы ключи. Этно-туристическая программа в д. Ныргында

Завтрак.

Отправляемся к местам силы Южной Удмуртии.

Места Силы — это энергетические зоны на Земле, которые особым способом влияют на жизнь всего сущего.

Посещение Зуевых ключей.

Во время экскурсии можно будет познакомиться с таким известным сакральным местом как Зуевы Ключи, вместе с его Святым и Мертвым ключами.

Это, пожалуй, самое значимое место силы «Родникового края» (при сухой погоде).

Этот край овеян таинственными легендами и историями: о марийском князе Токтае и о огнепоклоннике Заратустре, о венграх и иранцах, о Чегандинских пещерах и Гурьке-разбойнике…

Этно-туристическая программа в д. Ныргында.

Марийский обед.

Возвращение в Ижевск.

Ночь в отеле.

6 день

Мало-Дивеевский Серафимовский монастырь. Студии удмуртского платья "Дэрем". Этнотуристическая программа "Три свадебных напева"

Завтрак.

Переезд в Норью.

Посещение Мало-Дивеевского Серафимовского монастыря.

Это удивительно красивый монастырь на фоне каскада норьинских прудов.

На другой стороне пруда, в километре от обители, находится святой источник.

Купели там нет, но можно облиться водой из ведер в оборудованных кабинках.

Поклониться святым мощам, хранящимся в монастырском храме, едут паломники со всего мира.

Переезд в район Малой Пурги.

Этот маршрут откроет главные семейные ценности южных удмуртов: энергию Рода, уникальность каждого человека в нём и сохранение нашего родства с природой.

Посещение Студии удмуртского платья «Дэрем» в Малой Пурге.

Основательница студии Татьяна Никитична Москвина передает особую магию народного костюма.

Мы узнаем, как одежда может служить оберегом.

А также подберем новый образ для каждого.

Переезд в Карамас-Пелгу.

Карамас-Пельга – одно из немногих мест, где еще сохранилось практически в первозданном виде язычество удмуртов.

Здесь, как и раньше, верят в Инмара, духов воды и лесов, и справляют загадочные обряды.

Удмуртский обед.

Этнотуристическая программа «Три свадебных напева».

Мы окунемся в мир настоящего удмуртского язычества.

Почувствуем вкус табаней и посятэма, станем участниками удмуртской свадьбы, увидим своими глазами удмуртских шаманов, священную куалу и священную рощу…

Возвращение в Ижевск.

Ночь в отеле.

7 день

Отъезд

Завтрак.

Для улетающих на самолете – трансфер в аэропорт к рекомендованному рейсу.

Точное время рекомендуемых рейсов будет ближе к дате тура (по обновлению полетной информации от авиакомпаний).

Для уезжающих на поезде – сводный день для самостоятельного посещения музеев,
самостоятельный трансфер на ж/д вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместное
55 80063 600

Варианты проживания

Отель «Космос» или аналогичный

6 ночей

Отель расположен на Центральной площади Ижевска. К услугам гостей современные номера, в номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Неподалеку расположены основные достопримечательности Ижевска, включая Государственный театр оперы и балета и Михайловский собор.

В числе удобств просторное фойе с комфортабельной гостиной зоной, крытый бассейн и фитнес-центр.

По утрам для гостей сервируют завтрак, который может быть подан в номер. При отеле открыт элегантный ресторан с баром, в котором подают изысканные блюда европейской кухни. В ресторане Brauplatz гостям предложат различные сорта пива.

Все номера оснащены телефоном и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В числе удобств электрический чайник, принадлежности для чая/кофе и халаты. Гостям некоторых номеров предоставляется доступ в представительский лаундж.

Отель «Космос» или аналогичныйОтель «Космос» или аналогичныйОтель «Космос» или аналогичныйОтель «Космос» или аналогичныйОтель «Космос» или аналогичныйОтель «Космос» или аналогичный

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле в центре города
  • Питание: завтраки в отеле, 5 обедов в соответствии с программой
  • Входные билеты в музейные объекты, заповедники, этнографические центры
  • Транспортное обслуживание на микроавтобусе / автобусе туристического класса в соответствии с программой
  • Экскурсионное обслуживание в соответствии с программой
  • Сопровождение профессионального гида по маршруту
  • Трансфер к рекомендованным рейсам (рекомендованные рейсы будут известны ближе к дате тура, обязательно уточняйте при бронировании)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Ижевска и обратно
  • Посещение терм
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Россия, Удмуртская Республика, Ижевск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Рекомендованные рейсы

Рекомендованные рейсы будут известны ближе к дате тура, обязательно уточняйте при бронировании!

Просим приобретать авиа билеты только после того, как тур будет объявлен ГАРАНТИРОВАННЫМ! Мы не несем ответственности за приобретение невозвратных авиа билетов до момента гарантированного набора группы!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
И
16 янв 2023
Отличное сопровождение в течение всего времени, грамотные специалисты, доступные консультации. Могу сказать только спасибо.
Е
12 янв 2023
Всё замечательно, гид только не очень понравился. Пугал лишнего, в т. ч. долгими прогулками (по полчаса - это не долго), скоростью на снегоходах и оленях (не быстро и коротко), опасностью на берегу Териберки (да всё там спокойно), злым гидом в саамской деревне (вообще спокойный). Как-то мешало настроиться на получение впечатлений. Но организовано всё замечательно, четко по графику, все пункты программы состоялись. Молодцы, благодарность!
И
11 янв 2023
Организация тура отличная. Трансфер из аэропорта и ж/д вокзала, размещение в удобно расположенной гостинице (центр города), комфортабельный автобус для поездок на экскурсии, питание (завтраки и обеды) - всё на высшем уровне. Особая благодарность гиду - Андрею Чурину (он сделал всё, чтобы влюбить нас в Пермский край), а также водителю автобуса - Михаилу Викторовичу. Спасибо организаторам за интересную программу тура.

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