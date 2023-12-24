Текстильная промышленность Иванова
Приглашаю вас прогуляться по историческим текстильным комплексам Иваново.
Вы увидите старые и отреставрированные корпуса, узнаете об эволюции фабричного производства и услышите необыкновенные истории.
Вы увидите старые и отреставрированные корпуса, узнаете об эволюции фабричного производства и услышите необыкновенные истории.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Большую Ивановскую мануфактуру
- Новую Ивановскую мануфактуру
Описание
Что вас ожидает Приглашаю познакомиться с историческими текстильными комплексами города Иванова — Большой Ивановской Мануфактурой (БИМ) и Новой Ивановской Мануфактурой (НИМ). Вы посмотрите старый набойный корпус и узнаете, как во времена мануфактур производилась отделка тканей, проследите эволюцию фабричных корпусов, увидите уже отреставрированные корпуса и здания, которые ждет уникальная реновация — создание интегрированного в городское пространство студенческого кампуса. А заодно поговорим о необычной истории возникновения Иваново-Вознесенска, местном Леонардо да Винчи и загадке планировки улиц.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы туристов
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ул. Зверева, 13Завершение: Ул. Жиделева, 18
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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