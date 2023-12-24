Текстильная промышленность Иванова: от мануфактуры к фабрикам
Групповая экскурсия в Иваново

Текстильная промышленность Иванова

Приглашаю вас прогуляться по историческим текстильным комплексам Иваново.

Вы увидите старые и отреставрированные корпуса, узнаете об эволюции фабричного производства и услышите необыкновенные истории.
Текстильная промышленность Иванова: от мануфактуры к фабрикам
Текстильная промышленность Иванова: от мануфактуры к фабрикам
Текстильная промышленность Иванова: от мануфактуры к фабрикам
Текстильная промышленность Иванова: от мануфактуры к фабрикам
Текстильная промышленность Иванова: от мануфактуры к фабрикам
Текстильная промышленность Иванова: от мануфактуры к фабрикам
Ближайшие даты:
24
дек
25
дек
26
дек
27
дек
28
дек
29
дек
30
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Большую Ивановскую мануфактуру
  • Новую Ивановскую мануфактуру

Описание

Что вас ожидает Приглашаю познакомиться с историческими текстильными комплексами города Иванова — Большой Ивановской Мануфактурой (БИМ) и Новой Ивановской Мануфактурой (НИМ). Вы посмотрите старый набойный корпус и узнаете, как во времена мануфактур производилась отделка тканей, проследите эволюцию фабричных корпусов, увидите уже отреставрированные корпуса и здания, которые ждет уникальная реновация — создание интегрированного в городское пространство студенческого кампуса. А заодно поговорим о необычной истории возникновения Иваново-Вознесенска, местном Леонардо да Винчи и загадке планировки улиц.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы туристов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Зверева, 13
Завершение: Ул. Жиделева, 18
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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