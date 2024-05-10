Плёс привлекает путешественников своими усадебными постройками, уютными дачами, свежим волжским воздухом и знаменитыми видами.
На этой экскурсии вы увидите знаменитую церковь с картины Левитана, Соборную гору и живописную набережную с вернисажами художников. Плёс и его интересная судьба не оставят вас равнодушными.
В программе: путевая экскурсия, обзорная экскурсия по Плёсу, свободное время на набережной и, по желанию, теплоходная прогулка и обед в ресторане
На этой экскурсии вы увидите знаменитую церковь с картины Левитана, Соборную гору и живописную набережную с вернисажами художников. Плёс и его интересная судьба не оставят вас равнодушными.
В программе: путевая экскурсия, обзорная экскурсия по Плёсу, свободное время на набережной и, по желанию, теплоходная прогулка и обед в ресторане
6 причин купить эту экскурсию
- 🚌 Комфортный туристический автобус
- 🏞️ Живописные виды Плёса
- 🎨 Вернисажи художников
- 🏰 Посещение Соборной горы
- 🚢 Возможность теплоходной прогулки
- 🍽️ Обед в ресторане с видом на Волгу
Что можно увидеть
- Соборная гора
- Торговая площадь
- Набережная Плёса
- Церковь с картины Левитана
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Говорят, что поездка в Плёс прошла зря, если не сделать три вещи: подняться на Соборную гору, пройти по левитановской тропе «над вечным покоем» и прокатиться по Волге. В программе нашей поездки будет всё, чтобы вы как можно лучше узнали старинную «тихую обитель».
Программа поездки
- Встреча на вокзале г. Иваново, посадка в автобус туристического класса
- Путевая экскурсия по дороге в Плёс
- Обзорная экскурсия «Город русского пейзажа» с посещением Соборной горы и Торговой площади
- Свободное время на набережной Плёса
Дополнительно (за отдельную плату)
- Теплоходная прогулка с аудиосопровождением (период навигации с мая по октябрь)
- Обед в ресторане «Чугунок» на Милой горе с роскошными видами на Плёс и Волгу
Организационные детали
- В стоимость включено: транспортное обслуживание (туристический автобус до 40 мест), путевая экскурсия, сопровождение профессионального гида в Плёсе
- Дополнительно оплачивается (по желанию):
— обед — 720 руб.
— теплоходная прогулка — 500 руб. (период навигации с мая по октябрь)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 350 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В городе Иваново
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Иваново
Провёл экскурсии для 148 туристов
Здравствуйте! Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия былиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
10 мая 2024
Организация,поездка,маршрут,экскурсия все на высшем уровне. Отлично. Буду пользоваться Вашими услугами дальше и рекомендовать друзьям. Спасибо за выходной день,море положительных впечатлений и отдых.
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