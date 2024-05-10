Весь Плёс за один день. Групповая экскурсия из Иваново с прогулкой на теплоходе

Плёс привлекает своими усадебными постройками, дачами, свежим волжским воздухом и знаменитыми видами. Программа включает посещение Соборной горы и набережной
Плёс привлекает путешественников своими усадебными постройками, уютными дачами, свежим волжским воздухом и знаменитыми видами.

На этой экскурсии вы увидите знаменитую церковь с картины Левитана, Соборную гору и живописную набережную с вернисажами художников. Плёс и его интересная судьба не оставят вас равнодушными.

В программе: путевая экскурсия, обзорная экскурсия по Плёсу, свободное время на набережной и, по желанию, теплоходная прогулка и обед в ресторане
5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🚌 Комфортный туристический автобус
  2. 🏞️ Живописные виды Плёса
  3. 🎨 Вернисажи художников
  4. 🏰 Посещение Соборной горы
  5. 🚢 Возможность теплоходной прогулки
  6. 🍽️ Обед в ресторане с видом на Волгу

Что можно увидеть

  • Соборная гора
  • Торговая площадь
  • Набережная Плёса
  • Церковь с картины Левитана
Весь Плёс за один день. Групповая экскурсия из Иваново с прогулкой на теплоходе
Весь Плёс за один день. Групповая экскурсия из Иваново с прогулкой на теплоходе
Весь Плёс за один день. Групповая экскурсия из Иваново с прогулкой на теплоходе
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Говорят, что поездка в Плёс прошла зря, если не сделать три вещи: подняться на Соборную гору, пройти по левитановской тропе «над вечным покоем» и прокатиться по Волге. В программе нашей поездки будет всё, чтобы вы как можно лучше узнали старинную «тихую обитель».

Программа поездки

  • Встреча на вокзале г. Иваново, посадка в автобус туристического класса
  • Путевая экскурсия по дороге в Плёс
  • Обзорная экскурсия «Город русского пейзажа» с посещением Соборной горы и Торговой площади
  • Свободное время на набережной Плёса

Дополнительно (за отдельную плату)

  • Теплоходная прогулка с аудиосопровождением (период навигации с мая по октябрь)
  • Обед в ресторане «Чугунок» на Милой горе с роскошными видами на Плёс и Волгу

Организационные детали

  • В стоимость включено: транспортное обслуживание (туристический автобус до 40 мест), путевая экскурсия, сопровождение профессионального гида в Плёсе
  • Дополнительно оплачивается (по желанию):
    — обед — 720 руб.
    — теплоходная прогулка — 500 руб. (период навигации с мая по октябрь)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 350 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В городе Иваново
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Ирина
10 мая 2024
Организация,поездка,маршрут,экскурсия все на высшем уровне. Отлично. Буду пользоваться Вашими услугами дальше и рекомендовать друзьям. Спасибо за выходной день,море положительных впечатлений и отдых.

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