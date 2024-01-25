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городах Золотого кольца России, благодаря гиду Елене Петровне! Нужно понимать, что за время, отведенное на экскурсии, нельзя объять необъятное, но основные достопримечательности городов мы увидели, в том числе и на обзорных автобусных экскурсиях. Хочется сказать, что наша группа туристов из разных уголков России (42 человека!) оказалась дружной, активной, организованной и очень выносливой, ведь все 5 дней тура стояли очень сильные морозы около -30 и чуть больше, но это не омрачило наше путешествие, все тепло одевались, много двигались, никто не заболел. Тур очень понравился, появилось желание побывать в некоторых городах Золотого кольца с более подробной программой (Суздаль, Кострома, Сергиев Посад).