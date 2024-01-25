5 дней
Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
3 янв в 10:00
от 31 900₽ за человека
3 дня
Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
3 янв в 10:00
от 20 900₽ за человека
4 дня
Рождество на Золотом кольце
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
4 янв в 10:00
от 28 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДимитрий25 января 2024Добрый день! Поездкой очень доволен. Работа гида на пять с плюсом (Елена Владимировна Ягодка); транспорт и водители хорошие; проживание и питание
- ИИрена22 января 2024Ездила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала много нового и интересного о
- ССемыкин21 января 2024Путешествие длилось с 3 по 7 января. Очень рад, что совершил поездку по древним городам России. Экскурсии, конечно ознакомительные, но
- ССветлана17 января 2024Очень понравился тур Новогодние забавы в городах Золотого Кольца. За три дня побывали в четырех городах. Комфортабельный автобус, двухразовое питание,
- ССветлана14 января 2024Здравствуйте! Тур понравился, страницы учебника истории ожили, окрасились эмоциями и запечатлелись в памяти! 👍 Было морозно и снежно, то что надо! 😁 Гид постаралась сделать наше путешествие комфортным, познавательным! Водитель очень профессиональный! Спасибо!
- ННадежда16 октября 2023Организовано было всё хорошо, были небольшие шероховатости, но это всё мелочи. Гид выше всяких похвал!!!!
- ААнна30 августа 2023Хочется поблагодарить нашего гида - Ягодку Елену Владимировну! Очень понравилась организация экскурсий. Елена Владимировна очень интересно рассказывает, что даже я
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «От Ленинградского вокзала»
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