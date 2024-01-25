Туры от Ленинградского вокзала

Найдено 3 тура в категории «От Ленинградского вокзала» в Иваново, цены от 20 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
3 янв в 10:00
от 31 900 за человека
Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
3 янв в 10:00
от 20 900 за человека
Рождество на Золотом кольце
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Рождество на Золотом кольце
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
4 янв в 10:00
от 28 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Димитрий
    25 января 2024
    Рождество на Золотом кольце
    Добрый день! Поездкой очень доволен. Работа гида на пять с плюсом (Елена Владимировна Ягодка); транспорт и водители хорошие; проживание и питание
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    где-то лучше, где-то скромнее (в среднем на 4 из 5). Больше всего понравились интерактивы с туристами, в Музее деревянного зодчества и Музее льна в Костроме и в ресторане во Владимире, считаю нужно больше такого рода подачи информации. Это больше всего запомнилось и вызвало положительных эмоций.

    Добрый день!
  • И
    Ирена
    22 января 2024
    Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
    Ездила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала много нового и интересного о
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    городах Золотого кольца России, благодаря гиду Елене Петровне! Нужно понимать, что за время, отведенное на экскурсии, нельзя объять необъятное, но основные достопримечательности городов мы увидели, в том числе и на обзорных автобусных экскурсиях. Хочется сказать, что наша группа туристов из разных уголков России (42 человека!) оказалась дружной, активной, организованной и очень выносливой, ведь все 5 дней тура стояли очень сильные морозы около -30 и чуть больше, но это не омрачило наше путешествие, все тепло одевались, много двигались, никто не заболел. Тур очень понравился, появилось желание побывать в некоторых городах Золотого кольца с более подробной программой (Суздаль, Кострома, Сергиев Посад).

    Ездила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала много
  • С
    Семыкин
    21 января 2024
    Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
    Путешествие длилось с 3 по 7 января. Очень рад, что совершил поездку по древним городам России. Экскурсии, конечно ознакомительные, но
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    после этого появляются цели более подробно ознакомиться с достопримечательностями городов Золотого кольца. Не много дискомфорта добавил мороз, но в целом впечатления только положительные. Есть предложение добавить в программу тура обзорную экскурсию по Ипатьевскому монастырю в г. Кострома. Мы его увидели из окон автобуса проезжая мимо. Это одна из жемчужин архитектуры Русского севера и истории. Колыбель династии Романовых.

  • С
    Светлана
    17 января 2024
    Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
    Очень понравился тур Новогодние забавы в городах Золотого Кольца. За три дня побывали в четырех городах. Комфортабельный автобус, двухразовое питание,
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    проживание в гостинице, интересная экскурсионная программа, дегустация, концертная программа - большое спасибо организаторам за все!! Даже сильные морозы не помешали нам найти новых знакомых в нашей группе и отлично провести время!!

  • С
    Светлана
    14 января 2024
    Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
    Здравствуйте! Тур понравился, страницы учебника истории ожили, окрасились эмоциями и запечатлелись в памяти! 👍 Было морозно и снежно, то что надо! 😁 Гид постаралась сделать наше путешествие комфортным, познавательным! Водитель очень профессиональный! Спасибо!
    Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!
  • Н
    Надежда
    16 октября 2023
    Рождество на Золотом кольце
    Организовано было всё хорошо, были небольшие шероховатости, но это всё мелочи. Гид выше всяких похвал!!!!
  • А
    Анна
    30 августа 2023
    Рождество на Золотом кольце
    Хочется поблагодарить нашего гида - Ягодку Елену Владимировну! Очень понравилась организация экскурсий. Елена Владимировна очень интересно рассказывает, что даже я
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    (которая была немного далека от таких тем) слушала открыв рот! Если возникали какие-то вопросы или проблемы, то всегда можно было обратиться за помощью к Елене Владимировне и проблема решалась в течение пары минут!

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «От Ленинградского вокзала»

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Сколько стоит тур в Иваново в августе 2024
Сейчас в Иваново в категории "От Ленинградского вокзала" можно забронировать 3 тура от 20 900 до 31 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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