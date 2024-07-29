Авторский тур
14 дней
Групповой тур на Маньпупунёр через перевал Дятлова: путешествие по Северному Уралу
Приключение ждет! Погрузитесь в красоту Уральских гор, посетите перевал Дятлова и плато Маньпупунёр в одном путешествии
Россия, Свердловская область, Ивдель
29 июля
44 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ивделю
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Сколько стоит экскурсия по Ивделю в апреле 2024
Сейчас в Ивделе можно забронировать 1 экскурсию от 44 000 ₽ до 44 000 ₽. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.33 из 5
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