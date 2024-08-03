Л Любовь Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша читать дальше Избербаша) По времени было все четко. Комфортный автобус, грамотный, аккуратный водитель. Гид, профессионал своего дела, очень к себе располагает, чувствуется доброжелательность к людям. Места и природа, не забываемо. Очень вкусный обед, состоял из национальных блюд, уехали все сытые👍 На следующие экскурсии только с вами🤗. Спасибо, что показываете такую красоту вашего края. Однозначно поездка очень понравилась. Накануне организаторы добавили нас в группу в WA, где подробно рассказали, откуда нас заберут (мы ехали с

Т Татьяна Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Избербаша София-прекрасный гид и любит то, что делает! Поездка была насыщенная, интересная! София ещё и суперфотограф-нам с дочерью все очень понравилось! Спасибо🌸

О Оксана Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Избербаша Экскурсия интересная, охватывает самые интересные объекты, молодцы организаторы! Рекомендую.

Н Надежда Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша Несмотря на некоторые приключения в дороге экскурсия удалась! Мечети бесподобны- красоты нереальной. Ну и, конечно, все огрехи дороги вытянул Тамерлан- спасибо за бесконечный позитив и познавательные рассказы!) Удачи!

Е Евгения Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша Очень понравилась экскурсия в Грозный, очень красивые мечети и сам город очень чистый, есть на что посмотреть. Рекомендую 👍🏻

Е Екатерина Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша Спасибо за экскурсию! Гид Мирза очень интересно рассказывал, был внимателен и доброжелателен ко всем, ответил на все вопросы. Не смотря на дождь, получили массу положительных эмоций. Отличная была поездка по прекрасным местам!

А Айнур Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша Добрый день! Была на экскурсии в Хунзахе с выездом из Избербаша. Экскурсия очень понравилась, великолепные виды и природа. Организация на высшем уровне, все грамотно построено, гид Севиль очень красочно и интересно рассказывала на протяжении всей экскурсии. Впечатления незабываемые, спасибо!