12 часов
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборХунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В Избербаше Южный въезд в город, на федеральной тр...
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
3 500₽ за человека
10 часов
Групповая
до 19 чел.
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Избербаша
Погрузитесь в историю Дербента, самого древнего города России, и узнайте о легендарном экраноплане «Лунь». Включены трансфер, гид и обед
Начало: На ул. Советская
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
8 авг в 10:00
3 500₽ за человека
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборГрозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: Ул. Буйнакского
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
7 авг в 07:15
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь3 августа 2024Однозначно поездка очень понравилась. Накануне организаторы добавили нас в группу в WA, где подробно рассказали, откуда нас заберут (мы ехали с
- ТТатьяна2 августа 2024София-прекрасный гид и любит то, что делает! Поездка была насыщенная, интересная! София ещё и суперфотограф-нам с дочерью все очень понравилось! Спасибо🌸
- ООксана29 июля 2024Экскурсия интересная, охватывает самые интересные объекты, молодцы организаторы! Рекомендую.
- ННадежда16 июля 2024Несмотря на некоторые приключения в дороге экскурсия удалась! Мечети бесподобны- красоты нереальной. Ну и, конечно, все огрехи дороги вытянул Тамерлан- спасибо за бесконечный позитив и познавательные рассказы!) Удачи!
- ЕЕвгения3 июля 2024Очень понравилась экскурсия в Грозный, очень красивые мечети и сам город очень чистый, есть на что посмотреть. Рекомендую 👍🏻
- ЕЕкатерина3 июля 2024Спасибо за экскурсию! Гид Мирза очень интересно рассказывал, был внимателен и доброжелателен ко всем, ответил на все вопросы. Не смотря на дождь, получили массу положительных эмоций. Отличная была поездка по прекрасным местам!
- ААйнур30 июня 2024Добрый день! Была на экскурсии в Хунзахе с выездом из Избербаша. Экскурсия очень понравилась, великолепные виды и природа. Организация на высшем уровне, все грамотно построено, гид Севиль очень красочно и интересно рассказывала на протяжении всей экскурсии. Впечатления незабываемые, спасибо!
- ААнастасия1 июня 2024Большое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этом много и интересно рассказывал! Всё успели, приехали вовремя, организовано всё прекрасно!
Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Что ещё посмотреть»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Избербаше
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Избербаше
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Избербашу в августе 2024
Сейчас в Избербаше в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Избербаше на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 31 ⭐ отзыв, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь