Что ещё посмотреть – экскурсии в Избербаше

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Избербаше, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
На автобусе
22 отзыва
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Лучший выбор
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В Избербаше Южный въезд в город, на федеральной тр...
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
3 500 за человека
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Избербаша
На автобусе
3 отзыва
10 часов
Групповая
до 19 чел.
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Избербаша
Погрузитесь в историю Дербента, самого древнего города России, и узнайте о легендарном экраноплане «Лунь». Включены трансфер, гид и обед
Начало: На ул. Советская
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
8 авг в 10:00
3 500 за человека
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
На автобусе
На микроавтобусе
6 отзывов
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Лучший выбор
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: Ул. Буйнакского
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
7 авг в 07:15
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    3 августа 2024
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
    Однозначно поездка очень понравилась. Накануне организаторы добавили нас в группу в WA, где подробно рассказали, откуда нас заберут (мы ехали с
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    Избербаша) По времени было все четко. Комфортный автобус, грамотный, аккуратный водитель. Гид, профессионал своего дела, очень к себе располагает, чувствуется доброжелательность к людям. Места и природа, не забываемо. Очень вкусный обед, состоял из национальных блюд, уехали все сытые👍 На следующие экскурсии только с вами🤗. Спасибо, что показываете такую красоту вашего края.

  • Т
    Татьяна
    2 августа 2024
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Избербаша
    София-прекрасный гид и любит то, что делает! Поездка была насыщенная, интересная! София ещё и суперфотограф-нам с дочерью все очень понравилось! Спасибо🌸
  • О
    Оксана
    29 июля 2024
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Избербаша
    Экскурсия интересная, охватывает самые интересные объекты, молодцы организаторы! Рекомендую.
    Экскурсия интересная, охватывает самые интересные объекты, молодцы организаторы! РекомендуюЭкскурсия интересная, охватывает самые интересные объекты, молодцы организаторы! Рекомендую
  • Н
    Надежда
    16 июля 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Несмотря на некоторые приключения в дороге экскурсия удалась! Мечети бесподобны- красоты нереальной. Ну и, конечно, все огрехи дороги вытянул Тамерлан- спасибо за бесконечный позитив и познавательные рассказы!) Удачи!
    Несмотря на некоторые приключения в дороге экскурсия удалась! Мечети бесподобны- красоты нереальной. Ну и, конечно, всеНесмотря на некоторые приключения в дороге экскурсия удалась! Мечети бесподобны- красоты нереальной. Ну и, конечно, всеНесмотря на некоторые приключения в дороге экскурсия удалась! Мечети бесподобны- красоты нереальной. Ну и, конечно, все
  • Е
    Евгения
    3 июля 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Очень понравилась экскурсия в Грозный, очень красивые мечети и сам город очень чистый, есть на что посмотреть. Рекомендую 👍🏻
    Очень понравилась экскурсия в Грозный, очень красивые мечети и сам город очень чистый, есть на что посмотреть. Рекомендую 👍🏻Очень понравилась экскурсия в Грозный, очень красивые мечети и сам город очень чистый, есть на что посмотреть. Рекомендую 👍🏻Очень понравилась экскурсия в Грозный, очень красивые мечети и сам город очень чистый, есть на что посмотреть. Рекомендую 👍🏻Очень понравилась экскурсия в Грозный, очень красивые мечети и сам город очень чистый, есть на что посмотреть. Рекомендую 👍🏻
  • Е
    Екатерина
    3 июля 2024
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
    Спасибо за экскурсию! Гид Мирза очень интересно рассказывал, был внимателен и доброжелателен ко всем, ответил на все вопросы. Не смотря на дождь, получили массу положительных эмоций. Отличная была поездка по прекрасным местам!
  • А
    Айнур
    30 июня 2024
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
    Добрый день! Была на экскурсии в Хунзахе с выездом из Избербаша. Экскурсия очень понравилась, великолепные виды и природа. Организация на высшем уровне, все грамотно построено, гид Севиль очень красочно и интересно рассказывала на протяжении всей экскурсии. Впечатления незабываемые, спасибо!
  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Большое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этом много и интересно рассказывал! Всё успели, приехали вовремя, организовано всё прекрасно!
    Большое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этом

Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Избербаше
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
  2. Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Избербаша
  3. Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
Какие места ещё посмотреть в Избербаше
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Хунзах
  4. Гамсутль
Сколько стоит экскурсия по Избербашу в августе 2024
Сейчас в Избербаше в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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