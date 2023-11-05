10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к дагестанскому Мачу-Пикчу: аул-призрак Гамсутль и жемчужины природы
Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Дагестана, посетив аул-призрак Гамсутль и другие живописные места
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 17 000₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дагестанский Мачу-Пикчу: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Начало: Избербаш, ул. Ленина 2
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
11 часов
Групповая
до 19 чел.
Путешествие в Гамсутль и Салтинский водопад: живописные виды и свежий воздух
Посетите Гамсутль и Салтинский водопад из Избербаша. Уникальная возможность насладиться природой, уединением и красотой живописных пейзажей
Начало: Ул. Шоссейная 1-я (магазин одежды Планета)
Расписание: Каждый день в 07:30
8 авг в 07:30
11 авг в 07:30
3 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 ноября 2023Сегодня был чудесный день! Экскурсия удалась на 200%!!! Спасибо большое гиду Баширу. Пунктуальный, интересный, внимательный, веселый. Поездка была легкой, без суеты, в комфортном темпе. А какие места!!! Красота неописуемая!!! Это нужно видеть.
- ССергей20 июня 2022Понравилось всё!
Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Экскурсии и походы в горы»
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