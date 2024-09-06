12 часов
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша (всё включено)
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум на комфортабельном микроавтобусе Мерседес в компании до 20 человек
Начало: Ул. Буйнакского 151
Расписание: ежедневно в 07:10
9 сен в 07:10
10 сен в 07:10
3 500₽ за человека
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль и Салтин
Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и откройте для себя красоты Салтинской теснины. Уникальные природные и исторические объекты ждут вас
Начало: ул. Советская
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
10 сен в 07:15
3 300₽ за человека
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: Ул. Буйнакского
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
9 сен в 07:15
2 950₽ за человека
10 часов
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборДербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Избербаша
Погрузитесь в историю Дербента, самого древнего города России, и узнайте о легендарном экраноплане «Лунь». Включены трансфер, гид и обед
Начало: На ул. Советская
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
10 сен в 10:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТрикина6 сентября 2024Ездили 5.09. Всё идеально распланировано, маршрут, технические остановки, время пролетело незаметно Гид и водитель замечательные Огромное спасибо за этот день 💙 С удовольствием вернёмся и съездим ещё с вами и посоветуем друзьям
- ИИрина6 сентября 2024Экскурсия понравилась. Маршрут наш гид Азим составил хорошо. Азим как экскурсовод очень понравился. Много информации про Дагестан и обычиях рассказал. И вообще очень веселый. Все было душевно! Обед тоже на высоте. Спасибо за хорошую экскурсию!
- ЕЕкатерина26 августа 2024Экскурсия просто потрясающая! Все слаженно, организованно. Без задержек, заминок. Экскурсовод Эльвира рассказывала все интересно, доступно, познавательно. Организаторы за день написали, прислали всю информацию. Эльвира с утра тоже позвонила, уточнила, все ли в силе. И обед очень вкусный)
- ЕЕлена20 августа 2024👍👍👍
- ТТимур19 августа 2024Самая интересная экскурсия. Экскурсовод Юлия очень интересно всё рассказала, приводила примеры и подробно отвечала на всё вопросы. Помогала и подсказывала
- ССветлана15 августа 2024Гид Юля всё рассказывала доступным языком, понятно, также помогала фотографироваться. Притензии к обслуживанию автобуса. В автобусе очень плохая обивка на сиденях, крошится и прилипает к телу. На обратом пути пошёл дождик и полилось по окнам внутри салона.
- ДДари6 августа 2024Экскурсия замечательная. Гид, Софья, всю дорогу рассказывала очень интересно и увлекательно про Дагестан в целом и про Дербент. Очень позитивная
- ДДари6 августа 2024Экскурсия интересная. Сняла звезду за проблемы с кондиционером в машине. От жары устали очень, но в целом всё понравилось. Гид, Тарлан, большой молодец. Очень много знает, интересно рассказывает.
- ККристина6 августа 2024Очень замечательная экскурсия. Безумно все понравилось. Гид Юлия большая умничка, очень много интересного рассказала.
- РРасим25 июля 2024Тур был классный, очень много получили впечатлений. Гид так же был на высоте, много интересного рассказывала, на все интересующие вопросы отвечала содержательно, да и просто приятна в общении и как человек в целом. Вообщем всё супер👍👍👍
Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «На Рождество»
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