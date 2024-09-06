На Рождество – экскурсии в Избербаше

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» в Избербаше, цены от 2 950 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша
На автобусе
69 отзывов
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша (всё включено)
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум на комфортабельном микроавтобусе Мерседес в компании до 20 человек
Начало: Ул. Буйнакского 151
Расписание: ежедневно в 07:10
9 сен в 07:10
10 сен в 07:10
3 500 за человека
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль и Салтин и на Чохские террасы
На автобусе
5 отзывов
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль и Салтин
Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и откройте для себя красоты Салтинской теснины. Уникальные природные и исторические объекты ждут вас
Начало: ул. Советская
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
10 сен в 07:15
3 300 за человека
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
На автобусе
На микроавтобусе
9 отзывов
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: Ул. Буйнакского
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
9 сен в 07:15
2 950 за человека
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Избербаша
На автобусе
7 отзывов
10 часов
Групповая
до 19 чел.
Лучший выбор
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Избербаша
Погрузитесь в историю Дербента, самого древнего города России, и узнайте о легендарном экраноплане «Лунь». Включены трансфер, гид и обед
Начало: На ул. Советская
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
10 сен в 10:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Трикина
    6 сентября 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша
    Ездили 5.09. Всё идеально распланировано, маршрут, технические остановки, время пролетело незаметно Гид и водитель замечательные Огромное спасибо за этот день 💙 С удовольствием вернёмся и съездим ещё с вами и посоветуем друзьям
  • И
    Ирина
    6 сентября 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша
    Экскурсия понравилась. Маршрут наш гид Азим составил хорошо. Азим как экскурсовод очень понравился. Много информации про Дагестан и обычиях рассказал. И вообще очень веселый. Все было душевно! Обед тоже на высоте. Спасибо за хорошую экскурсию!
  • Е
    Екатерина
    26 августа 2024
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль и Салтин и на Чохские террасы
    Экскурсия просто потрясающая! Все слаженно, организованно. Без задержек, заминок. Экскурсовод Эльвира рассказывала все интересно, доступно, познавательно. Организаторы за день написали, прислали всю информацию. Эльвира с утра тоже позвонила, уточнила, все ли в силе. И обед очень вкусный)
  • Е
    Елена
    20 августа 2024
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Избербаша
    👍👍👍
  • Т
    Тимур
    19 августа 2024
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль и Салтин и на Чохские террасы
    Самая интересная экскурсия. Экскурсовод Юлия очень интересно всё рассказала, приводила примеры и подробно отвечала на всё вопросы. Помогала и подсказывала
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    как лучше подняться в аул и самое главное сама поднялась! Умелое вождение Арсена удивляло. Его мастерство на высшем уровне! Рекомендую обязательно посетить данную экскурсию и не бояться под'емов в гору.

  • С
    Светлана
    15 августа 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Гид Юля всё рассказывала доступным языком, понятно, также помогала фотографироваться. Притензии к обслуживанию автобуса. В автобусе очень плохая обивка на сиденях, крошится и прилипает к телу. На обратом пути пошёл дождик и полилось по окнам внутри салона.
  • Д
    Дари
    6 августа 2024
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Избербаша
    Экскурсия замечательная. Гид, Софья, всю дорогу рассказывала очень интересно и увлекательно про Дагестан в целом и про Дербент. Очень позитивная
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    девушка! Накормили очень вкусно, хозяева кафе приготовили быстро все при нас, сразу всем раздали воду. Очень вкусная чуду в этом кафе!!! После обеда уже пошли в крепость, как раз было уже не очень жарко и, соответственно, экскурсия прошла на все 100%, далее старый Дербент и великолепное шоу на фонтане! Очень рекомендую!!!

  • Д
    Дари
    6 августа 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Экскурсия интересная. Сняла звезду за проблемы с кондиционером в машине. От жары устали очень, но в целом всё понравилось. Гид, Тарлан, большой молодец. Очень много знает, интересно рассказывает.
  • К
    Кристина
    6 августа 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Очень замечательная экскурсия. Безумно все понравилось. Гид Юлия большая умничка, очень много интересного рассказала.
  • Р
    Расим
    25 июля 2024
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль и Салтин и на Чохские террасы
    Тур был классный, очень много получили впечатлений. Гид так же был на высоте, много интересного рассказывала, на все интересующие вопросы отвечала содержательно, да и просто приятна в общении и как человек в целом. Вообщем всё супер👍👍👍

Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «На Рождество»

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  1. 2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша
  2. Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль и Салтин и на Чохские террасы
  3. Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
  4. Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Избербаша
Какие места ещё посмотреть в Избербаше
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Хунзах
Сколько стоит экскурсия по Избербашу в сентябре 2024
Сейчас в Избербаше в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 2 950 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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