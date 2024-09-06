Т Трикина 2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша Ездили 5.09. Всё идеально распланировано, маршрут, технические остановки, время пролетело незаметно Гид и водитель замечательные Огромное спасибо за этот день 💙 С удовольствием вернёмся и съездим ещё с вами и посоветуем друзьям

И Ирина 2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша Экскурсия понравилась. Маршрут наш гид Азим составил хорошо. Азим как экскурсовод очень понравился. Много информации про Дагестан и обычиях рассказал. И вообще очень веселый. Все было душевно! Обед тоже на высоте. Спасибо за хорошую экскурсию!

Е Екатерина Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль и Салтин и на Чохские террасы Экскурсия просто потрясающая! Все слаженно, организованно. Без задержек, заминок. Экскурсовод Эльвира рассказывала все интересно, доступно, познавательно. Организаторы за день написали, прислали всю информацию. Эльвира с утра тоже позвонила, уточнила, все ли в силе. И обед очень вкусный)

Т Тимур Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль и Салтин и на Чохские террасы читать дальше как лучше подняться в аул и самое главное сама поднялась! Умелое вождение Арсена удивляло. Его мастерство на высшем уровне! Рекомендую обязательно посетить данную экскурсию и не бояться под'емов в гору. Самая интересная экскурсия. Экскурсовод Юлия очень интересно всё рассказала, приводила примеры и подробно отвечала на всё вопросы. Помогала и подсказывала

С Светлана Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша Гид Юля всё рассказывала доступным языком, понятно, также помогала фотографироваться. Притензии к обслуживанию автобуса. В автобусе очень плохая обивка на сиденях, крошится и прилипает к телу. На обратом пути пошёл дождик и полилось по окнам внутри салона.

Д Дари Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Избербаша читать дальше девушка! Накормили очень вкусно, хозяева кафе приготовили быстро все при нас, сразу всем раздали воду. Очень вкусная чуду в этом кафе!!! После обеда уже пошли в крепость, как раз было уже не очень жарко и, соответственно, экскурсия прошла на все 100%, далее старый Дербент и великолепное шоу на фонтане! Очень рекомендую!!! Экскурсия замечательная. Гид, Софья, всю дорогу рассказывала очень интересно и увлекательно про Дагестан в целом и про Дербент. Очень позитивная

Д Дари Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша Экскурсия интересная. Сняла звезду за проблемы с кондиционером в машине. От жары устали очень, но в целом всё понравилось. Гид, Тарлан, большой молодец. Очень много знает, интересно рассказывает.

К Кристина Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша Очень замечательная экскурсия. Безумно все понравилось. Гид Юлия большая умничка, очень много интересного рассказала.