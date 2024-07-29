11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: незабываемое путешествие из Избербаша
Приключение на джипе к живописным уголкам Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум ждут вас
Начало: У вашего отеля
29 авг в 07:30
30 авг в 07:30
15 999₽ за всё до 4 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборХучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
29 авг в 07:30
30 авг в 07:30
15 999₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Групповая
до 18 чел.
Лучший выборИзбербаш и Сулакский каньон: групповая экскурсия по живописным местам
Поездка на Сулакский каньон подарит вам незабываемые впечатления от красоты дагестанской природы и увлекательных приключений
Начало: На улице Буйнакского
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 авг в 06:00
3 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга29 июля 2024Экскурсия полна впечатлений от увиденного и рассказа гида. Все очень структурировано, понятно. огромное спасибо Идрису за прекрасную экскурсию.
- ННаталья22 июля 2024День с экскурсией получился прекрасным. Наш гид,Мадина, рассказала про историю и природу Дагестана. Компания была приятной, отдельное спасибо водителям. Мы
- ООлег11 июля 2024Идрис отличный гид, отличный маршрут, все очень интересно и увлекательно!
- ЕЕлена26 июня 2024Понравилось все. Ездили с 7-летним мальчишкой. Идрис с первой минуты нашел с ним контакт)). Очень внимательно и заинтересованно подстроил маршрут
- ВВиктория28 августа 2023Идрис-спокойный, выдержанный, корректный, с любопытной биографией, разносторонне развитый человек. Прибавляем профессионализм = экскурсия прошла великолепно! Цена соответствует качеству. Получили ответы на все вопросы и по теме и нет, спасибо)
Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Однодневные»
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