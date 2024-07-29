Однодневные – экскурсии в Избербаше

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Избербаше, цены от 3 700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Избербаша
На машине
1 отзыв
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: незабываемое путешествие из Избербаша
Приключение на джипе к живописным уголкам Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум ждут вас
Начало: У вашего отеля
29 авг в 07:30
30 авг в 07:30
15 999 за всё до 4 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
На машине
10 отзывов
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
29 авг в 07:30
30 авг в 07:30
15 999 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия «Избербаш - Сулакский каньон»
На автобусе
На микроавтобусе
2 отзыва
12 часов
Групповая
до 18 чел.
Лучший выбор
Избербаш и Сулакский каньон: групповая экскурсия по живописным местам
Поездка на Сулакский каньон подарит вам незабываемые впечатления от красоты дагестанской природы и увлекательных приключений
Начало: На улице Буйнакского
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 авг в 06:00
3 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    29 июля 2024
    Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
    Экскурсия полна впечатлений от увиденного и рассказа гида. Все очень структурировано, понятно. огромное спасибо Идрису за прекрасную экскурсию.
  • Н
    Наталья
    22 июля 2024
    Групповая экскурсия «Избербаш - Сулакский каньон»
    День с экскурсией получился прекрасным. Наш гид,Мадина, рассказала про историю и природу Дагестана. Компания была приятной, отдельное спасибо водителям. Мы
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    увидели удивительные пейзажи, прокатились на катерах, смотрели на красоту гор со смотровых. Дух захватывает! Всем советуем, не пожалеете. С уважением Наталья, Евгения, Алёна!!

    День с экскурсией получился прекрасным. Наш гид,Мадина, рассказала про историю и природу Дагестана. Компания была приятнойДень с экскурсией получился прекрасным. Наш гид,Мадина, рассказала про историю и природу Дагестана. Компания была приятнойДень с экскурсией получился прекрасным. Наш гид,Мадина, рассказала про историю и природу Дагестана. Компания была приятной
  • О
    Олег
    11 июля 2024
    Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
    Идрис отличный гид, отличный маршрут, все очень интересно и увлекательно!
  • Е
    Елена
    26 июня 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Избербаша
    Понравилось все. Ездили с 7-летним мальчишкой. Идрис с первой минуты нашел с ним контакт)). Очень внимательно и заинтересованно подстроил маршрут
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    под наши возможности. Обедать заехали в великолепнейший ресторан! Идрис посоветовал, что выбрать - того барашка долго еще будем помнить!))) Поскольку были с мальчишкой, заехали покататься на катерах в Главрыбу — ух!)))) Мы высоко оценили рассказ Идриса об истории Дагестана. Великолепная логика повествования с привязкой к современности. Некоторые факты мы не знали, появилось желание почитать подробнее. Что касается Сулакского каньона — красота невероятная! Но это было ожидаемо. А вот бархан Сарыкум потряс совсем неожиданно своим величием и безмятежностью. Спасибо за такое идеальное сочетание локаций! Очень рекомендую Идриса как организатора! Идрис, искренне желаю Вам успеха и процветания в туристическом бизнесе!

    Понравилось все. Ездили с 7-летним мальчишкой. Идрис с первой минуты нашел с ним контакт)). Очень внимательноПонравилось все. Ездили с 7-летним мальчишкой. Идрис с первой минуты нашел с ним контакт)). Очень внимательноПонравилось все. Ездили с 7-летним мальчишкой. Идрис с первой минуты нашел с ним контакт)). Очень внимательноПонравилось все. Ездили с 7-летним мальчишкой. Идрис с первой минуты нашел с ним контакт)). Очень внимательноПонравилось все. Ездили с 7-летним мальчишкой. Идрис с первой минуты нашел с ним контакт)). Очень внимательно
  • В
    Виктория
    28 августа 2023
    Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
    Идрис-спокойный, выдержанный, корректный, с любопытной биографией, разносторонне развитый человек. Прибавляем профессионализм = экскурсия прошла великолепно! Цена соответствует качеству. Получили ответы на все вопросы и по теме и нет, спасибо)

Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Однодневные»

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  3. Групповая экскурсия «Избербаш - Сулакский каньон»
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Сулакский каньон
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  3. Гамсутль
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Сколько стоит экскурсия по Избербашу в августе 2024
Сейчас в Избербаше в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 700 до 15 999. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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