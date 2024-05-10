читать дальше А за выбор ресторана для обеда вообще респект 😊 В общем, это был замечательный день. Мы зарядились положительными эмоциями на 1000 % Спасибо 💖

Отличная экскурсия 👍👍 Спасибо огромное нашему гиду Рашиду. Выбрал наиболее оптимальный маршрут, мы нигде не стояли в пробках. Очень интересно рассказывал.