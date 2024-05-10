10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Дербент: Нарын-кала, экраноплан «Лунь» и древние мечети
Погрузитесь в историю древнейшего города России, исследуя его уникальные памятники и современные достопримечательности
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 18 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к дагестанскому Мачу-Пикчу: аул-призрак Гамсутль и жемчужины природы
Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Дагестана, посетив аул-призрак Гамсутль и другие живописные места
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 17 000₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Великолепие Сулакского каньона: групповая экскурсия
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум - это возможность увидеть уникальные природные ландшафты и насладиться красотой древних скал
Начало: Ул. Шоссейная 1-я (магазин одежды Планета)
Расписание: Каждый день в 07:30
Завтра в 07:30
7 авг в 07:30
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила10 мая 2024Отличная экскурсия 👍👍 Спасибо огромное нашему гиду Рашиду. Выбрал наиболее оптимальный маршрут, мы нигде не стояли в пробках. Очень интересно рассказывал.
- ННаталья5 ноября 2023Сегодня был чудесный день! Экскурсия удалась на 200%!!! Спасибо большое гиду Баширу. Пунктуальный, интересный, внимательный, веселый. Поездка была легкой, без суеты, в комфортном темпе. А какие места!!! Красота неописуемая!!! Это нужно видеть.
- ИИгорь18 июля 2023Большое спасибо за экскурсию. Всё было хорошо и очень интересно. Отдельное спасибо водителю - гиду Баширу.
- ССергей20 июня 2022Понравилось всё!
Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Популярные экскурсии»
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