12 часов
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша (всё включено)
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум на комфортабельном микроавтобусе Мерседес в компании до 20 человек
Начало: Ул. Буйнакского 151
Расписание: ежедневно в 07:10
Завтра в 07:10
7 авг в 07:10
3 700₽ за человека
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборХунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В Избербаше Южный въезд в город, на федеральной тр...
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
3 500₽ за человека
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль и Салтин
Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и откройте для себя красоты Салтинской теснины. Уникальные природные и исторические объекты ждут вас
Начало: ул. Советская
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
8 авг в 07:15
3 500₽ за человека
10 часов
Групповая
до 19 чел.
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Избербаша
Погрузитесь в историю Дербента, самого древнего города России, и узнайте о легендарном экраноплане «Лунь». Включены трансфер, гид и обед
Начало: На ул. Советская
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
8 авг в 10:00
3 500₽ за человека
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборГрозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: Ул. Буйнакского
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
7 авг в 07:15
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана4 августа 2024Спасибо за эту экскурсию! Все очень удобно и продумано. От места сбора, остановок, локаций, времени на прогулки. Виды шикарные! Гид Азим и водитель автобуса очень доброжелательные и спокойные. Масса впечатлений у всей нашей семьи!
- ЮЮлия4 августа 2024Экскурсия в каньон с гидом Зиядханом - восторг! Эрудированный, деликатный и предупредительный гид! Прекрасно выбрана последовптельность объектов во время экскурсии,
- ЛЛюбовь3 августа 2024Однозначно поездка очень понравилась. Накануне организаторы добавили нас в группу в WA, где подробно рассказали, откуда нас заберут (мы ехали с
- ТТатьяна2 августа 2024София-прекрасный гид и любит то, что делает! Поездка была насыщенная, интересная! София ещё и суперфотограф-нам с дочерью все очень понравилось! Спасибо🌸
- ООксана29 июля 2024Экскурсия интересная, охватывает самые интересные объекты, молодцы организаторы! Рекомендую.
- РРасим25 июля 2024Тур был классный, очень много получили впечатлений. Гид так же был на высоте, много интересного рассказывала, на все интересующие вопросы отвечала содержательно, да и просто приятна в общении и как человек в целом. Вообщем всё супер👍👍👍
- ННадежда16 июля 2024Несмотря на некоторые приключения в дороге экскурсия удалась! Мечети бесподобны- красоты нереальной. Ну и, конечно, все огрехи дороги вытянул Тамерлан- спасибо за бесконечный позитив и познавательные рассказы!) Удачи!
- ВВладислава15 июля 2024Очень интересный тур: несколько остановок, особо не торопили, было понимание куда мы едем, сколько по времени займет дорога, а все
- ЕЕвгения3 июля 2024Очень понравилась экскурсия в Грозный, очень красивые мечети и сам город очень чистый, есть на что посмотреть. Рекомендую 👍🏻
- ЕЕкатерина3 июля 2024Спасибо за экскурсию! Гид Мирза очень интересно рассказывал, был внимателен и доброжелателен ко всем, ответил на все вопросы. Не смотря на дождь, получили массу положительных эмоций. Отличная была поездка по прекрасным местам!
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