Все – экскурсии в Избербаше

Найдено 5 экскурсий в категории «Все» в Избербаше, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша (всё включено)
На автобусе
47 отзывов
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша (всё включено)
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум на комфортабельном микроавтобусе Мерседес в компании до 20 человек
Начало: Ул. Буйнакского 151
Расписание: ежедневно в 07:10
Завтра в 07:10
7 авг в 07:10
3 700 за человека
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
На автобусе
22 отзыва
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Лучший выбор
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В Избербаше Южный въезд в город, на федеральной тр...
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
3 500 за человека
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль и Салтин
На автобусе
2 отзыва
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль и Салтин
Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и откройте для себя красоты Салтинской теснины. Уникальные природные и исторические объекты ждут вас
Начало: ул. Советская
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
8 авг в 07:15
3 500 за человека
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Избербаша
На автобусе
3 отзыва
10 часов
Групповая
до 19 чел.
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Избербаша
Погрузитесь в историю Дербента, самого древнего города России, и узнайте о легендарном экраноплане «Лунь». Включены трансфер, гид и обед
Начало: На ул. Советская
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
8 авг в 10:00
3 500 за человека
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
На автобусе
На микроавтобусе
6 отзывов
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Лучший выбор
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: Ул. Буйнакского
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
7 авг в 07:15
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    4 августа 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша (всё включено)
    Спасибо за эту экскурсию! Все очень удобно и продумано. От места сбора, остановок, локаций, времени на прогулки. Виды шикарные! Гид Азим и водитель автобуса очень доброжелательные и спокойные. Масса впечатлений у всей нашей семьи!
    Спасибо за эту экскурсию! Все очень удобно и продумано. От места сбора, остановок, локаций, времени наСпасибо за эту экскурсию! Все очень удобно и продумано. От места сбора, остановок, локаций, времени наСпасибо за эту экскурсию! Все очень удобно и продумано. От места сбора, остановок, локаций, времени на
  • Ю
    Юлия
    4 августа 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша (всё включено)
    Экскурсия в каньон с гидом Зиядханом - восторг! Эрудированный, деликатный и предупредительный гид! Прекрасно выбрана последовптельность объектов во время экскурсии,
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    очень грамотно рассчитал время на каждом объекте, исходя из состава и предпочтений группы. Обед в ресторане "Кавказ"- выше всяких похвал. Огромное спасибо супер-гиду и прекрасному водителю Мураду!

  • Л
    Любовь
    3 августа 2024
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
    Однозначно поездка очень понравилась. Накануне организаторы добавили нас в группу в WA, где подробно рассказали, откуда нас заберут (мы ехали с
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    Избербаша) По времени было все четко. Комфортный автобус, грамотный, аккуратный водитель. Гид, профессионал своего дела, очень к себе располагает, чувствуется доброжелательность к людям. Места и природа, не забываемо. Очень вкусный обед, состоял из национальных блюд, уехали все сытые👍 На следующие экскурсии только с вами🤗. Спасибо, что показываете такую красоту вашего края.

  • Т
    Татьяна
    2 августа 2024
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Избербаша
    София-прекрасный гид и любит то, что делает! Поездка была насыщенная, интересная! София ещё и суперфотограф-нам с дочерью все очень понравилось! Спасибо🌸
  • О
    Оксана
    29 июля 2024
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Избербаша
    Экскурсия интересная, охватывает самые интересные объекты, молодцы организаторы! Рекомендую.
    Экскурсия интересная, охватывает самые интересные объекты, молодцы организаторы! РекомендуюЭкскурсия интересная, охватывает самые интересные объекты, молодцы организаторы! Рекомендую
  • Р
    Расим
    25 июля 2024
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль и Салтин
    Тур был классный, очень много получили впечатлений. Гид так же был на высоте, много интересного рассказывала, на все интересующие вопросы отвечала содержательно, да и просто приятна в общении и как человек в целом. Вообщем всё супер👍👍👍
  • Н
    Надежда
    16 июля 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Несмотря на некоторые приключения в дороге экскурсия удалась! Мечети бесподобны- красоты нереальной. Ну и, конечно, все огрехи дороги вытянул Тамерлан- спасибо за бесконечный позитив и познавательные рассказы!) Удачи!
    Несмотря на некоторые приключения в дороге экскурсия удалась! Мечети бесподобны- красоты нереальной. Ну и, конечно, всеНесмотря на некоторые приключения в дороге экскурсия удалась! Мечети бесподобны- красоты нереальной. Ну и, конечно, всеНесмотря на некоторые приключения в дороге экскурсия удалась! Мечети бесподобны- красоты нереальной. Ну и, конечно, все
  • В
    Владислава
    15 июля 2024
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль и Салтин
    Очень интересный тур: несколько остановок, особо не торопили, было понимание куда мы едем, сколько по времени займет дорога, а все
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    санитарные остановки были грамотно раскиданы в течении дня. Качественно выстроен маршрут (например обед был после Гамсутля, а не до так как это было бы тяжело) Обед был разнообразный, комплексный и вкусный. И хочу отметить работу гида Юлии и водителя Адама. Благодаря им у нас сохранялась позитивная атмосфрера с попутчиками и был коллективный коннект. Юлия провела прекрасную экскурсию. Все было информативно, на вопросы мы всегда получали развернутые ответы и помимо информации о экскурсионных точках мы получали знания о Дагестане, нации, традициях, особенностях менталитета и так далее. А с водителем Адамом было супер комфортно: быстро, четко и с музычкой. Полностью доверилась его навыку вождения, хотя мне это бывает очень сложно, но не в случае с Адамом. Большое спасибо!

  • Е
    Евгения
    3 июля 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Очень понравилась экскурсия в Грозный, очень красивые мечети и сам город очень чистый, есть на что посмотреть. Рекомендую 👍🏻
    Очень понравилась экскурсия в Грозный, очень красивые мечети и сам город очень чистый, есть на что посмотреть. Рекомендую 👍🏻Очень понравилась экскурсия в Грозный, очень красивые мечети и сам город очень чистый, есть на что посмотреть. Рекомендую 👍🏻Очень понравилась экскурсия в Грозный, очень красивые мечети и сам город очень чистый, есть на что посмотреть. Рекомендую 👍🏻Очень понравилась экскурсия в Грозный, очень красивые мечети и сам город очень чистый, есть на что посмотреть. Рекомендую 👍🏻
  • Е
    Екатерина
    3 июля 2024
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
    Спасибо за экскурсию! Гид Мирза очень интересно рассказывал, был внимателен и доброжелателен ко всем, ответил на все вопросы. Не смотря на дождь, получили массу положительных эмоций. Отличная была поездка по прекрасным местам!

Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Избербаше
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  1. 2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша (всё включено)
  2. Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
  3. Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль и Салтин
  4. Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Избербаша
  5. Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
Какие места ещё посмотреть в Избербаше
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Хунзах
  4. Гамсутль
Сколько стоит экскурсия по Избербашу в августе 2024
Сейчас в Избербаше в категории "Все" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 000 до 3 700. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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