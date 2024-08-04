12 часов
Групповая
до 20 чел.
В тренде2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша (всё включено)
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум на комфортабельном микроавтобусе Мерседес в компании до 20 человек
Начало: Ул. Буйнакского 151
Расписание: ежедневно в 07:10
7 авг в 07:10
8 авг в 07:10
3 700₽ за человека
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: незабываемое путешествие из Избербаша
Приключение на джипе к живописным уголкам Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум ждут вас
Начало: У вашего отеля
28 авг в 07:30
29 авг в 07:30
15 999₽ за всё до 4 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Избербаша
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
28 авг в 07:30
29 авг в 07:30
16 999₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана4 августа 2024Спасибо за эту экскурсию! Все очень удобно и продумано. От места сбора, остановок, локаций, времени на прогулки. Виды шикарные! Гид Азим и водитель автобуса очень доброжелательные и спокойные. Масса впечатлений у всей нашей семьи!
- ЮЮлия4 августа 2024Экскурсия в каньон с гидом Зиядханом - восторг! Эрудированный, деликатный и предупредительный гид! Прекрасно выбрана последовптельность объектов во время экскурсии,
Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «За городом и природа»
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