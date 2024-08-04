О Оксана

Спасибо за эту экскурсию! Все очень удобно и продумано. От места сбора, остановок, локаций, времени на прогулки. Виды шикарные! Гид Азим и водитель автобуса очень доброжелательные и спокойные. Масса впечатлений у всей нашей семьи!