Древнейший аул Дагестана

В Дагестане проживает огромное количество наций и народностей, села разбросаны на многие сотни километров, вашему вниманию один из самых знаменитых и старых аулов — Чох. Поселению более 2 тыс лет, где проживают аварцы.

Далее мы поднимемся в Гамсутль. Аул — призрак, дагестанский «Мачу — Пикчу», Гамсутль носит много названий. Заброшенное село на вершине горы, которое никто никогда в истории не смог взять штурмом. Последний житель умер в 2015 году, сейчас в Гамсутле остались пустые дома. Он привлекает туристов со всей России.

Организационные моменты:

Подъем пешим ходом длится около 1 часа.