Таинственный Гамсутль: путешествие в аул-призрак

Индивидуальная экскурсия в Гамсутль: путешествие в древний аул-призрак Дагестана

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Среди гор Кавказа спрятано множество интересных мест. Со мной вы отправитесь в один из древнейших аулов Дагестана и посетите аул-призрак.

Я расскажу вам историю этих мест, когда умер последний житель аула-призрака и почему здесь больше никто не живет. Также мы заглянем в гостевой дом к местному жителю, где вас ждет вкусный обед!
Таинственный Гамсутль: путешествие в аул-призрак
Таинственный Гамсутль: путешествие в аул-призрак
Таинственный Гамсутль: путешествие в аул-призрак
Таинственный Гамсутль: путешествие в аул-призрак
Таинственный Гамсутль: путешествие в аул-призрак
Таинственный Гамсутль: путешествие в аул-призрак
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Гимринский тоннель
  • Гимринское ущелье
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Гунибская ГЭС
  • Башня Андалал
  • Аул-призрак
  • Чох
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Древнейший аул Дагестана

В Дагестане проживает огромное количество наций и народностей, села разбросаны на многие сотни километров, вашему вниманию один из самых знаменитых и старых аулов — Чох. Поселению более 2 тыс лет, где проживают аварцы.
Далее мы поднимемся в Гамсутль. Аул — призрак, дагестанский «Мачу — Пикчу», Гамсутль носит много названий. Заброшенное село на вершине горы, которое никто никогда в истории не смог взять штурмом. Последний житель умер в 2015 году, сейчас в Гамсутле остались пустые дома. Он привлекает туристов со всей России.

Организационные моменты:

Подъем пешим ходом длится около 1 часа.

Смотрите свободные даты

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обед в кафе
  • Джиппинг в гору
Что не входит
  • Выезд из других городов и районов
  • Кроме Махачкалы
Место начала и завершения?
по договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • После бронирования необходимо оплатить 10% от стоимости экскурсии компании-организатору. Если вы оплатили на сайте
  • Дополнительная предоплата не требуется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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