Индивидуальная экскурсия в Гамсутль: путешествие в древний аул-призрак Дагестана
Среди гор Кавказа спрятано множество интересных мест. Со мной вы отправитесь в один из древнейших аулов Дагестана и посетите аул-призрак.
Я расскажу вам историю этих мест, когда умер последний житель аула-призрака и почему здесь больше никто не живет. Также мы заглянем в гостевой дом к местному жителю, где вас ждет вкусный обед!
Я расскажу вам историю этих мест, когда умер последний житель аула-призрака и почему здесь больше никто не живет. Также мы заглянем в гостевой дом к местному жителю, где вас ждет вкусный обед!
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Что вас ожидает:
- Гимринский тоннель
- Гимринское ущелье
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Гунибская ГЭС
- Башня Андалал
- Аул-призрак
- Чох
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Древнейший аул Дагестана
В Дагестане проживает огромное количество наций и народностей, села разбросаны на многие сотни километров, вашему вниманию один из самых знаменитых и старых аулов — Чох. Поселению более 2 тыс лет, где проживают аварцы.
Далее мы поднимемся в Гамсутль. Аул — призрак, дагестанский «Мачу — Пикчу», Гамсутль носит много названий. Заброшенное село на вершине горы, которое никто никогда в истории не смог взять штурмом. Последний житель умер в 2015 году, сейчас в Гамсутле остались пустые дома. Он привлекает туристов со всей России.
Организационные моменты:
Подъем пешим ходом длится около 1 часа.
Смотрите свободные даты
Ответы на вопросы
- Что входит
- Обед в кафе
- Джиппинг в гору
- Что не входит
- Выезд из других городов и районов
- Кроме Махачкалы
- Место начала и завершения?
- по договоренности с туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Смотрите свободные датыЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- После бронирования необходимо оплатить 10% от стоимости экскурсии компании-организатору. Если вы оплатили на сайте
- Дополнительная предоплата не требуется
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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