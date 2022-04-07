Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Гергебильская и Гунибская ГЭС. Первые остановки — у малых гидроэлектростанций Дагестана, где вы откроете живописные виды ущелий, рек и водохранилищ.
Атмосферный Гамсутль. Сердце нашего путешествия — покинутый аул, куда вы сможете подняться пешком или на уазике. Гуляя по опустевшим улочкам и осматривая целые, но безлюдные дома, вы окажетесь будто в декорациях, готовых к съемке фильма. Гид расскажет историю этого места, а также познакомит с устройством типичных высокогорных аулов Дагестана.
Кегер. Оставив Гамсутль, вы переместитесь в живое село, где увидите быт местных жителей. И после обеда из блюд национальной кухни отправитесь к завершающей точке маршрута.
Салтинская теснина. Извилистое ущелье — одно из чудес природы нашего края. Иногда здесь можно наблюдать прорывающийся сверху водопад. Но и в остальные времена причудливые салтинские подземелья сами по себе производят сильное впечатление.
Организационные детали
В стоимость включен трансфер, полное сопровождение гида и обед
В эту поездку с вами могут поехать дети от 7 лет
Пеший подъем к Гамсутлю составляет 2 км. При восхождении к аулу-призраку вы можете сократить треть пути, проехав на уазиках. Доплата составляет 500 руб. в одну сторону (вместимость 5 человек).
Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в Избербаше
Когда и сколько длится
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00
Нина — Организатор в Избербаше
Провела 25 экскурсий для 37 туристов
Наше агентство развивает туризм в Дагестане с 2017 года. Большой штат квалифицированных гидов, водителей и менеджеров влюбят вас в нашу республику и покажут Дагестан с самых ярких сторон. Мы разработали десятки интересных программ для полного погружения в историю, культуру и быт региона: от самых популярных маршрутов до нетуристических и даже экстремальных. Будем рады видеть вас в гостях!