в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00

В Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша

Проникнуться атмосферой аула-призрака и «иноземными» видами ущелья на групповой автобусной экскурсии

Групповая
Среди дагестанских гор затерялось удивительное место — покинутый аул Гамсутль.

Раньше в нем кипела жизнь, но с 2015 года здесь никто не живет, и навещают его только путешественники.

В группе до 20 человек вы отправитесь исследовать дагестанский Мачу-Пикчу, а также посетите живое село Кегер, отведаете традиционные блюда и оцените завораживающие своды Салтинской теснины.
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

  • Гергебильская и Гунибская ГЭС. Первые остановки — у малых гидроэлектростанций Дагестана, где вы откроете живописные виды ущелий, рек и водохранилищ.
  • Атмосферный Гамсутль. Сердце нашего путешествия — покинутый аул, куда вы сможете подняться пешком или на уазике. Гуляя по опустевшим улочкам и осматривая целые, но безлюдные дома, вы окажетесь будто в декорациях, готовых к съемке фильма. Гид расскажет историю этого места, а также познакомит с устройством типичных высокогорных аулов Дагестана.
  • Кегер. Оставив Гамсутль, вы переместитесь в живое село, где увидите быт местных жителей. И после обеда из блюд национальной кухни отправитесь к завершающей точке маршрута.
  • Салтинская теснина. Извилистое ущелье — одно из чудес природы нашего края. Иногда здесь можно наблюдать прорывающийся сверху водопад. Но и в остальные времена причудливые салтинские подземелья сами по себе производят сильное впечатление.

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер, полное сопровождение гида и обед
  • В эту поездку с вами могут поехать дети от 7 лет
  • Пеший подъем к Гамсутлю составляет 2 км. При восхождении к аулу-призраку вы можете сократить треть пути, проехав на уазиках. Доплата составляет 500 руб. в одну сторону (вместимость 5 человек).

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Избербаше
Когда и сколько длится
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00

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