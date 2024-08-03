Экскурсии для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Изборске, цены от 1 340 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Древняя Русь без тоски: Изборск
Пешая
35 отзывов
2.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Древняя Русь без тоски: Изборск
Погрузитесь в историю Изборска, одного из древнейших русских городов, в увлекательной пешей экскурсии
Начало: Изборск, Минская улица
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 340 за человека
Забрать домик из деревни
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Мастер-класс «Забрать домик из деревни» в Изборске
Уникальный мастер-класс в Изборске. Погружение в атмосферу деревенского дома и творчество с деревом. Создайте свои интерьерные домики
Начало: В деревне Сигово Псковской области
8 авг в 12:00
9 авг в 12:00
4 000 за всё до 4 чел.
Авторское чаепитие в музее изборского пряника
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия с чаепитием в Изборске
Погрузитесь в атмосферу старинной деревенской усадьбы, наслаждаясь ароматным чаем и свежими пряниками. Узнайте всё о пряничном ремесле
Начало: В музее «Дом в Броду»
Завтра в 09:00
8 авг в 13:00
5 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    3 августа 2024
    Забрать домик из деревни
    Замечательный мастер-класс провела нам Екатерина! Это был самый необычный и один из лучших мастер-классов, на котором нам удалось побывать. Раскрашивать
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    домики- очень увлекательное занятие. Муж, сын, дочь и я целиком погрузились в работу. Три часа пролетели незаметно. Екатерина подробно объясняла каждый этап работы. По окончании мастер-класса наш ждал приятный бонус: чашка чая с очень вкусным кексом, приготовленным заботливой хозяйкой. И собственная небольшая деревушка, из восьми чудесных домиков, созданных своими руками осталась нам на память об этом чудесном мастер-классе!

    Замечательный мастер-класс провела нам Екатерина! Это был самый необычный и один из лучших мастер-классов, на котором
  • А
    Александр
    31 июля 2024
    Забрать домик из деревни
    Были семьей у Катерины на мастер-классе по росписи деревянных домиков «Забери домик из деревни». Мы все - и дети, и взрослые
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    - остались очень довольны. Мастер-класс был отлично продуман и подготовлен организатором и прошел в душевной, вдохновляющей атмосфере. Катерина подробным образом всё показывала и объясняла. Однозначно можем рекомендовать этот мастер-класс всем, кому интересно рукоделие и творчество, а также тем, кто хочет почувствовать самобытный дух русской деревни.

  • А
    Анна
    24 июля 2024
    Забрать домик из деревни
    Мы с мужем ходила на мастер-класс «Забери домик из деревни». Нам очень понравилось. Три часа пролетели незаметно. Домики получились чудесные. Прекрасная организация, материалы. Чудесная Екатерина рассказала очень много и о дереве и про жизнь за городом. Рекомендуем всем. Очень атмосферно.
    Мы с мужем ходила на мастер-класс «Забери домик из деревни». Нам очень понравилось. Три часа пролетелиМы с мужем ходила на мастер-класс «Забери домик из деревни». Нам очень понравилось. Три часа пролетелиМы с мужем ходила на мастер-класс «Забери домик из деревни». Нам очень понравилось. Три часа пролетелиМы с мужем ходила на мастер-класс «Забери домик из деревни». Нам очень понравилось. Три часа пролетелиМы с мужем ходила на мастер-класс «Забери домик из деревни». Нам очень понравилось. Три часа пролетелиМы с мужем ходила на мастер-класс «Забери домик из деревни». Нам очень понравилось. Три часа пролетели
  • С
    Сергей
    19 июня 2024
    Авторское чаепитие в музее изборского пряника
    Было очень интересно и познавательно. Приятно слушать мастера своего дела. И дети и взрослые все остались довольны! Рекомендую всем для посещения
  • С
    Соня
    3 июня 2024
    Авторское чаепитие в музее изборского пряника
    Огромное спасибо Татьяне за прекрасную, интересную, познавательную и вкусную экскурсию! Узнали много нового, детям очень понравилось. Прекрасное место, замечательный старинный дом, очень теплая, душевная атмосфера! Набрали с собой пряников)) Всем рекомендую!
  • Я
    Яна
    28 марта 2024
    Авторское чаепитие в музее изборского пряника
    Очень интересное место в рамках посещения Изборска и его окрестностей. Можно пешком добраться,можно на машине подъехать. Татьяна очень приятная и
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    гостепреимная хозяйка, сумела создать душевное и атмосферное место. Приятно и с пользой провели время у нее в гостях,попили чай, попробовали самый вкусный пряник, послушали историю их создания. Жалко пока нет мастер-класса по его изготовлению,но это впереди!!! Желаю Татьяне удачи и успеха в дальнейшем развитии!!! Красивое место лля прогулок!!! Рекомендую, предсталяю как там будет здорово летом!

Ответы на вопросы от путешественников по Изборску в категории «Экскурсии для пенсионеров»

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Сколько стоит экскурсия по Изборску в августе 2024
Сейчас в Изборске в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 1 340 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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