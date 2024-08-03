2.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Древняя Русь без тоски: Изборск
Погрузитесь в историю Изборска, одного из древнейших русских городов, в увлекательной пешей экскурсии
Начало: Изборск, Минская улица
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 340₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Мастер-класс «Забрать домик из деревни» в Изборске
Уникальный мастер-класс в Изборске. Погружение в атмосферу деревенского дома и творчество с деревом. Создайте свои интерьерные домики
Начало: В деревне Сигово Псковской области
8 авг в 12:00
9 авг в 12:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия с чаепитием в Изборске
Погрузитесь в атмосферу старинной деревенской усадьбы, наслаждаясь ароматным чаем и свежими пряниками. Узнайте всё о пряничном ремесле
Начало: В музее «Дом в Броду»
Завтра в 09:00
8 авг в 13:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана3 августа 2024Замечательный мастер-класс провела нам Екатерина! Это был самый необычный и один из лучших мастер-классов, на котором нам удалось побывать. Раскрашивать
- ААлександр31 июля 2024Были семьей у Катерины на мастер-классе по росписи деревянных домиков «Забери домик из деревни». Мы все - и дети, и взрослые
- ААнна24 июля 2024Мы с мужем ходила на мастер-класс «Забери домик из деревни». Нам очень понравилось. Три часа пролетели незаметно. Домики получились чудесные. Прекрасная организация, материалы. Чудесная Екатерина рассказала очень много и о дереве и про жизнь за городом. Рекомендуем всем. Очень атмосферно.
- ССергей19 июня 2024Было очень интересно и познавательно. Приятно слушать мастера своего дела. И дети и взрослые все остались довольны! Рекомендую всем для посещения
- ССоня3 июня 2024Огромное спасибо Татьяне за прекрасную, интересную, познавательную и вкусную экскурсию! Узнали много нового, детям очень понравилось. Прекрасное место, замечательный старинный дом, очень теплая, душевная атмосфера! Набрали с собой пряников)) Всем рекомендую!
- ЯЯна28 марта 2024Очень интересное место в рамках посещения Изборска и его окрестностей. Можно пешком добраться,можно на машине подъехать. Татьяна очень приятная и
Ответы на вопросы от путешественников по Изборску в категории «Экскурсии для пенсионеров»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Изборске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Изборске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Изборску в августе 2024
Сейчас в Изборске в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 1 340 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Изборске на 2024 год по теме «Экскурсии для пенсионеров», 41 ⭐ отзыв, цены от 1340₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь