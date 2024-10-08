Е Екатерина Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске Даниил очень грамотный, эрудированный экскурсовод и располагающий к себе человек. Маршрут был построен увлекательно и удобно. Узнали много про Изборск, да и про Псковский край в целом. Непременно вернемся к нему на другие предложения. Благодарим!

А Андрей Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске Данил очень начитанный и образованный человек который доходчиво и познавательно расскажет о кусочке нашей многогранной истории.

Н Наталья Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске Прекрасная экскурсия! Наш гид Даниил настолько увлек нас своим рассказом, что мы не заметили, как пролетело 2,5 часа. Показал глубокое знание материала, интересно преподнесенного. Особая благодарность за то, что во-время пешеходной экскурсии, учитывался наш серьезный возраст. Экскурсия проходила в неспешном темпе.

В Валерия Забрать домик из деревни читать дальше главное - очень интересно. Очень необычный опыт, точно стоит попробовать. Цвета, декор для домиков - все можно выбрать самому и прийти уже с готовой идеей для помощи в ее воплощении. Кексики с чаем - отдельный восторг, уехали с потрясающими впечатлениями, готовыми домиками и желанием вернуться! Спасибо огромное Екатерине за чудесный мастер-класс😍 Посещали с семьей, понравилось всем и домики получились у всех! Все легко, понятно, а самое

Н Николай Забрать домик из деревни Спасибо Екатерине за прекрасно проведенное время! Я был с женой и дочкой 12 лет. Мы ни разу не художники, но 2 часа пролетели незаметно и домики получились красивые и у каждого свои. Вспоминаем о встрече с теплотой. Еще раз спасибо!

С Светлана Забрать домик из деревни читать дальше домики- очень увлекательное занятие. Муж, сын, дочь и я целиком погрузились в работу. Три часа пролетели незаметно. Екатерина подробно объясняла каждый этап работы. По окончании мастер-класса наш ждал приятный бонус: чашка чая с очень вкусным кексом, приготовленным заботливой хозяйкой. И собственная небольшая деревушка, из восьми чудесных домиков, созданных своими руками осталась нам на память об этом чудесном мастер-классе! Замечательный мастер-класс провела нам Екатерина! Это был самый необычный и один из лучших мастер-классов, на котором нам удалось побывать. Раскрашивать

Я Яна Легендарный монастырь и неоглядные дали в Мальской долине Все прошло отлично,все понравилось.

М Марина Легендарный монастырь и неоглядные дали в Мальской долине читать дальше повезло с погодой и удалось увидеть всю красоту монастыря и золотую осень в этих прекрасных местах. Сама экскурсия очень интересная и познаватальная, прошла на одном дыхании. Много раз бывали в Изборске и Печорах, но не знали об этом монастыре. Даниил прекрасный рассказчик, светлый человек. На ещё