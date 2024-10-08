На Рождество – экскурсии в Изборске

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Изборске, цены от 2 600 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
Пешая
97 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
Путешествие к истокам русского государства или деревня, которой Н. Рерих посвятил целую серию картин
Начало: Центр Изборска
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
6 670 за всё до 6 чел.
Легендарный монастырь и неоглядные дали в Мальской долине
Пешая
5 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Легендарный монастырь и неоглядные дали в Мальской долине
Погрузитесь в атмосферу Мальской долины, где история и природа сливаются в единое целое. Узнайте о жизни праведника Матфея и местных традициях
Сегодня в 15:30
14 окт в 09:30
2 600 за всё до 6 чел.
Забрать домик из деревни
5 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Мастер-класс «Забрать домик из деревни» в Изборске
Уникальный мастер-класс в Изборске. Погружение в атмосферу деревенского дома и творчество с деревом. Создайте свои интерьерные домики
Начало: В деревне Сигово Псковской области
12 окт в 12:00
13 окт в 12:00
3 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    8 октября 2024
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Даниил очень грамотный, эрудированный экскурсовод и располагающий к себе человек. Маршрут был построен увлекательно и удобно. Узнали много про Изборск, да и про Псковский край в целом. Непременно вернемся к нему на другие предложения. Благодарим!
    Даниил очень грамотный, эрудированный экскурсовод и располагающий к себе человек. Маршрут был построен увлекательно и удобноДаниил очень грамотный, эрудированный экскурсовод и располагающий к себе человек. Маршрут был построен увлекательно и удобноДаниил очень грамотный, эрудированный экскурсовод и располагающий к себе человек. Маршрут был построен увлекательно и удобноДаниил очень грамотный, эрудированный экскурсовод и располагающий к себе человек. Маршрут был построен увлекательно и удобноДаниил очень грамотный, эрудированный экскурсовод и располагающий к себе человек. Маршрут был построен увлекательно и удобноДаниил очень грамотный, эрудированный экскурсовод и располагающий к себе человек. Маршрут был построен увлекательно и удобноДаниил очень грамотный, эрудированный экскурсовод и располагающий к себе человек. Маршрут был построен увлекательно и удобно
  • А
    Андрей
    7 октября 2024
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Данил очень начитанный и образованный человек который доходчиво и познавательно расскажет о кусочке нашей многогранной истории.
    Данил очень начитанный и образованный человек который доходчиво и познавательно расскажет о кусочке нашей многогранной историиДанил очень начитанный и образованный человек который доходчиво и познавательно расскажет о кусочке нашей многогранной историиДанил очень начитанный и образованный человек который доходчиво и познавательно расскажет о кусочке нашей многогранной истории
  • Н
    Наталья
    2 октября 2024
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Прекрасная экскурсия! Наш гид Даниил настолько увлек нас своим рассказом, что мы не заметили, как пролетело 2,5 часа. Показал глубокое знание материала, интересно преподнесенного. Особая благодарность за то, что во-время пешеходной экскурсии, учитывался наш серьезный возраст. Экскурсия проходила в неспешном темпе.
  • В
    Валерия
    19 сентября 2024
    Забрать домик из деревни
    Спасибо огромное Екатерине за чудесный мастер-класс😍 Посещали с семьей, понравилось всем и домики получились у всех! Все легко, понятно, а самое
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    главное - очень интересно. Очень необычный опыт, точно стоит попробовать. Цвета, декор для домиков - все можно выбрать самому и прийти уже с готовой идеей для помощи в ее воплощении. Кексики с чаем - отдельный восторг, уехали с потрясающими впечатлениями, готовыми домиками и желанием вернуться!

    Спасибо огромное Екатерине за чудесный мастер-класс😍Спасибо огромное Екатерине за чудесный мастер-класс😍Спасибо огромное Екатерине за чудесный мастер-класс😍Спасибо огромное Екатерине за чудесный мастер-класс😍Спасибо огромное Екатерине за чудесный мастер-класс😍Спасибо огромное Екатерине за чудесный мастер-класс😍Спасибо огромное Екатерине за чудесный мастер-класс😍Спасибо огромное Екатерине за чудесный мастер-класс😍
  • Н
    Николай
    15 августа 2024
    Забрать домик из деревни
    Спасибо Екатерине за прекрасно проведенное время! Я был с женой и дочкой 12 лет. Мы ни разу не художники, но 2 часа пролетели незаметно и домики получились красивые и у каждого свои. Вспоминаем о встрече с теплотой. Еще раз спасибо!
  • С
    Светлана
    3 августа 2024
    Забрать домик из деревни
    Замечательный мастер-класс провела нам Екатерина! Это был самый необычный и один из лучших мастер-классов, на котором нам удалось побывать. Раскрашивать
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    домики- очень увлекательное занятие. Муж, сын, дочь и я целиком погрузились в работу. Три часа пролетели незаметно. Екатерина подробно объясняла каждый этап работы. По окончании мастер-класса наш ждал приятный бонус: чашка чая с очень вкусным кексом, приготовленным заботливой хозяйкой. И собственная небольшая деревушка, из восьми чудесных домиков, созданных своими руками осталась нам на память об этом чудесном мастер-классе!

    Замечательный мастер-класс провела нам Екатерина! Это был самый необычный и один из лучших мастер-классов, на котором
  • Я
    Яна
    6 апреля 2022
    Легендарный монастырь и неоглядные дали в Мальской долине
    Все прошло отлично,все понравилось.
  • М
    Марина
    12 октября 2020
    Легендарный монастырь и неоглядные дали в Мальской долине
    Много раз бывали в Изборске и Печорах, но не знали об этом монастыре. Даниил прекрасный рассказчик, светлый человек. На ещё
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    повезло с погодой и удалось увидеть всю красоту монастыря и золотую осень в этих прекрасных местах. Сама экскурсия очень интересная и познаватальная, прошла на одном дыхании.

  • А
    Анастасия
    9 июля 2019
    Легендарный монастырь и неоглядные дали в Мальской долине
    Спасибо огромное Данилу! Заказывала экскурсию для родителей, они в восторге!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Изборску в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Изборску в октябре 2024
Сейчас в Изборске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 2 600 до 6 670. Туристы уже оставили гидам 107 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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