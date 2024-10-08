2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
Путешествие к истокам русского государства или деревня, которой Н. Рерих посвятил целую серию картин
Начало: Центр Изборска
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
6 670₽ за всё до 6 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Легендарный монастырь и неоглядные дали в Мальской долине
Погрузитесь в атмосферу Мальской долины, где история и природа сливаются в единое целое. Узнайте о жизни праведника Матфея и местных традициях
Сегодня в 15:30
14 окт в 09:30
2 600₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Мастер-класс «Забрать домик из деревни» в Изборске
Уникальный мастер-класс в Изборске. Погружение в атмосферу деревенского дома и творчество с деревом. Создайте свои интерьерные домики
Начало: В деревне Сигово Псковской области
12 окт в 12:00
13 окт в 12:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина8 октября 2024Даниил очень грамотный, эрудированный экскурсовод и располагающий к себе человек. Маршрут был построен увлекательно и удобно. Узнали много про Изборск, да и про Псковский край в целом. Непременно вернемся к нему на другие предложения. Благодарим!
- ААндрей7 октября 2024Данил очень начитанный и образованный человек который доходчиво и познавательно расскажет о кусочке нашей многогранной истории.
- ННаталья2 октября 2024Прекрасная экскурсия! Наш гид Даниил настолько увлек нас своим рассказом, что мы не заметили, как пролетело 2,5 часа. Показал глубокое знание материала, интересно преподнесенного. Особая благодарность за то, что во-время пешеходной экскурсии, учитывался наш серьезный возраст. Экскурсия проходила в неспешном темпе.
- ВВалерия19 сентября 2024Спасибо огромное Екатерине за чудесный мастер-класс😍 Посещали с семьей, понравилось всем и домики получились у всех! Все легко, понятно, а самое
- ННиколай15 августа 2024Спасибо Екатерине за прекрасно проведенное время! Я был с женой и дочкой 12 лет. Мы ни разу не художники, но 2 часа пролетели незаметно и домики получились красивые и у каждого свои. Вспоминаем о встрече с теплотой. Еще раз спасибо!
- ССветлана3 августа 2024Замечательный мастер-класс провела нам Екатерина! Это был самый необычный и один из лучших мастер-классов, на котором нам удалось побывать. Раскрашивать
- ЯЯна6 апреля 2022Все прошло отлично,все понравилось.
- ММарина12 октября 2020Много раз бывали в Изборске и Печорах, но не знали об этом монастыре. Даниил прекрасный рассказчик, светлый человек. На ещё
- ААнастасия9 июля 2019Спасибо огромное Данилу! Заказывала экскурсию для родителей, они в восторге!!!
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Сколько стоит экскурсия по Изборску в октябре 2024
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