Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Изборске, цены от 6 200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Изборск - или откуда началась наша история
5 отзывов
4 часа
Индивидуальная
Изборск - или откуда началась наша история
Посетите легендарное Труворово Городище, Изборскую крепость и Словенские ключи в рамках информативной экскурсии
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
от 6 200 за всё до 6 чел.
Псков и Изборск
Пешая
3 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Псков и Изборск: Труворово городище, крепости и Кремль
Погрузитесь в историю Пскова и Изборска, посетив Труворово городище, крепости и Кремль. Идеально для семей и любителей истории
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
10 сен в 08:00
11 сен в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательный пешеходный маршрут по Изборско-Мальской долине
Пешеходный маршрут по Изборско-Мальской долине на 10 или 20 км. Увидите крепость, монастырь, озера и ключи. Отличный выбор для любителей природы и истории
Начало: Псков
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    26 июля 2024
    Изборск - или откуда началась наша история
    Мы всей семьей были впервые во Пскове и очень хотели посетить Изборск. Автобусная экскурсия нас не устраивала по ряду причин.
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    Долго искала гида, который бы согласился провести с нами индивидуальную экскурсию. К счастью, нашли удивительную женщину - Радмилу, которая открыла для нас все прелести Изборска. Мы увидели Труворово городище, склон и церковь, где снимали эпизоды фильма «Звезда пленительного счастья», ознакомились с невероятной историей Изборска и узнали почему в Изборске встречаются нетронутые храмы и церкви, ознакомились с историей крепости Изборска, набрали воды из ключей и покормили лебедей. Экскурсия была насыщенная, очень познавательная. Без спешки мы обошли все достопримечательности и насладились красотами природы. Было не скучно, очень интересно и познавательно. Рекомендую всем, кто собирается в Изборск, не экономить на гиде, так как подача информации может быть разной, информация должна быть из проверенных источников, а не из интернета, чтобы потом не рождались анекдоты. Мы своерр экскурсовода нашли - это Радмила. Очень благодарны Радмиле за профессионализм!

  • Т
    Татьяна
    11 июля 2024
    Изборск - или откуда началась наша история
    Шикарное и значимое место Изборск, на мой взгляд обязательно к посещению. Но, с выбором гида нужно подойти серьезно. Потому что место историческое, фактов много, и хочется послушать собранные истории, увидеть старые снимки (наверняка есть у гидов).
  • И
    Ирина
    11 марта 2024
    Авторская экскурсия по Изборску и Печорам «Воин и святой»
    Добрый день! Мы большой компанией родственников посетили авторскую экскурсию" Воин и святой". Экскурсовод Ольга в увлекательной и доступной для понимания
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    форме рассказала историю крепости Изборск, Псково-Печерского монастыря. Все были в восторге. Огромное спасибо Ольге за столь познавательную и интересную экскурсию. Мы влюбились в псковскую землю. Ещё раз огромное спасибо!!!

  • Я
    Ярослава
    9 мая 2023
    Псков и Изборск
    Экскурсия очень интересная и познавательная. Очень понравилась.
  • С
    Сергей
    14 июля 2022
    Псков и Изборск
    Впечатления супер!!!!! Спасибо огромное нашему экскурсоводу Любови! Экскурсия прошла на одном дыхании на высоком эмоциональном и интелектуальном уровне! Спасибо 👏👏👏!
  • А
    Алексей
    21 июня 2022
    Псков и Изборск
    Любовь великолепный экскурсовод. Очень интересно и насыщенно!
  • В
    Владимир
    2 мая 2022
    Авторская экскурсия по Изборску и Печорам «Воин и святой»
    Добротная экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Изборску в категории «Популярные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Изборск - или откуда началась наша история
  2. Псков и Изборск
  3. Треккинг по Изборско-Мальской долине
Какие места ещё посмотреть в Изборске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Труворово городище
  2. Словенские ключи
  3. Городищенское озеро
Сколько стоит экскурсия по Изборску в августе 2024
Сейчас в Изборске в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 6 200 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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