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Долго искала гида, который бы согласился провести с нами индивидуальную экскурсию. К счастью, нашли удивительную женщину - Радмилу, которая открыла для нас все прелести Изборска. Мы увидели Труворово городище, склон и церковь, где снимали эпизоды фильма «Звезда пленительного счастья», ознакомились с невероятной историей Изборска и узнали почему в Изборске встречаются нетронутые храмы и церкви, ознакомились с историей крепости Изборска, набрали воды из ключей и покормили лебедей. Экскурсия была насыщенная, очень познавательная. Без спешки мы обошли все достопримечательности и насладились красотами природы. Было не скучно, очень интересно и познавательно. Рекомендую всем, кто собирается в Изборск, не экономить на гиде, так как подача информации может быть разной, информация должна быть из проверенных источников, а не из интернета, чтобы потом не рождались анекдоты. Мы своерр экскурсовода нашли - это Радмила. Очень благодарны Радмиле за профессионализм!