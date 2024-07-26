4 часа
Индивидуальная
Изборск - или откуда началась наша история
Посетите легендарное Труворово Городище, Изборскую крепость и Словенские ключи в рамках информативной экскурсии
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
от 6 200₽ за всё до 6 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Псков и Изборск: Труворово городище, крепости и Кремль
Погрузитесь в историю Пскова и Изборска, посетив Труворово городище, крепости и Кремль. Идеально для семей и любителей истории
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
10 сен в 08:00
11 сен в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательный пешеходный маршрут по Изборско-Мальской долине
Пешеходный маршрут по Изборско-Мальской долине на 10 или 20 км. Увидите крепость, монастырь, озера и ключи. Отличный выбор для любителей природы и истории
Начало: Псков
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия26 июля 2024Мы всей семьей были впервые во Пскове и очень хотели посетить Изборск. Автобусная экскурсия нас не устраивала по ряду причин.
- ТТатьяна11 июля 2024Шикарное и значимое место Изборск, на мой взгляд обязательно к посещению. Но, с выбором гида нужно подойти серьезно. Потому что место историческое, фактов много, и хочется послушать собранные истории, увидеть старые снимки (наверняка есть у гидов).
- ИИрина11 марта 2024Авторская экскурсия по Изборску и Печорам «Воин и святой»Добрый день! Мы большой компанией родственников посетили авторскую экскурсию" Воин и святой". Экскурсовод Ольга в увлекательной и доступной для понимания
- ЯЯрослава9 мая 2023Экскурсия очень интересная и познавательная. Очень понравилась.
- ССергей14 июля 2022Впечатления супер!!!!! Спасибо огромное нашему экскурсоводу Любови! Экскурсия прошла на одном дыхании на высоком эмоциональном и интелектуальном уровне! Спасибо 👏👏👏!
- ААлексей21 июня 2022Любовь великолепный экскурсовод. Очень интересно и насыщенно!
- ВВладимир2 мая 2022Авторская экскурсия по Изборску и Печорам «Воин и святой»Добротная экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Изборску в категории «Популярные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Изборске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Изборске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Изборску в августе 2024
Сейчас в Изборске в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 6 200 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Изборске на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 8 ⭐ отзывов, цены от 6200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь