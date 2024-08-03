Все – экскурсии в Изборске

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Изборске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Пешая
21 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику
Начало: В Изборске, на Минской улице
30 авг в 08:00
2 сен в 08:00
9 340 за всё до 6 чел.
Авторское чаепитие в музее изборского пряника
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия с чаепитием в Изборске
Погрузитесь в атмосферу старинной деревенской усадьбы, наслаждаясь ароматным чаем и свежими пряниками. Узнайте всё о пряничном ремесле
Начало: В музее «Дом в Броду»
7 авг в 09:00
8 авг в 13:00
5 000 за всё до 6 чел.
Забрать домик из деревни
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Мастер-класс «Забрать домик из деревни» в Изборске
Уникальный мастер-класс в Изборске. Погружение в атмосферу деревенского дома и творчество с деревом. Создайте свои интерьерные домики
Начало: В деревне Сигово Псковской области
8 авг в 12:00
9 авг в 12:00
4 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    3 августа 2024
    Забрать домик из деревни
    Замечательный мастер-класс провела нам Екатерина! Это был самый необычный и один из лучших мастер-классов, на котором нам удалось побывать. Раскрашивать
    читать дальше

    домики- очень увлекательное занятие. Муж, сын, дочь и я целиком погрузились в работу. Три часа пролетели незаметно. Екатерина подробно объясняла каждый этап работы. По окончании мастер-класса наш ждал приятный бонус: чашка чая с очень вкусным кексом, приготовленным заботливой хозяйкой. И собственная небольшая деревушка, из восьми чудесных домиков, созданных своими руками осталась нам на память об этом чудесном мастер-классе!

    Замечательный мастер-класс провела нам Екатерина! Это был самый необычный и один из лучших мастер-классов, на котором
  • А
    Александр
    31 июля 2024
    Забрать домик из деревни
    Были семьей у Катерины на мастер-классе по росписи деревянных домиков «Забери домик из деревни». Мы все - и дети, и взрослые
    читать дальше

    - остались очень довольны. Мастер-класс был отлично продуман и подготовлен организатором и прошел в душевной, вдохновляющей атмосфере. Катерина подробным образом всё показывала и объясняла. Однозначно можем рекомендовать этот мастер-класс всем, кому интересно рукоделие и творчество, а также тем, кто хочет почувствовать самобытный дух русской деревни.

  • А
    Анна
    24 июля 2024
    Забрать домик из деревни
    Мы с мужем ходила на мастер-класс «Забери домик из деревни». Нам очень понравилось. Три часа пролетели незаметно. Домики получились чудесные. Прекрасная организация, материалы. Чудесная Екатерина рассказала очень много и о дереве и про жизнь за городом. Рекомендуем всем. Очень атмосферно.
    Мы с мужем ходила на мастер-класс «Забери домик из деревни». Нам очень понравилось. Три часа пролетелиМы с мужем ходила на мастер-класс «Забери домик из деревни». Нам очень понравилось. Три часа пролетелиМы с мужем ходила на мастер-класс «Забери домик из деревни». Нам очень понравилось. Три часа пролетелиМы с мужем ходила на мастер-класс «Забери домик из деревни». Нам очень понравилось. Три часа пролетелиМы с мужем ходила на мастер-класс «Забери домик из деревни». Нам очень понравилось. Три часа пролетелиМы с мужем ходила на мастер-класс «Забери домик из деревни». Нам очень понравилось. Три часа пролетели
  • Д
    Дмитрий
    3 июля 2024
    Треккинг по Изборско-Мальской долине
    Наиприятнейший мини-поход по живописным местам, сочетание истории и природы.
  • С
    Сергей
    19 июня 2024
    Авторское чаепитие в музее изборского пряника
    Было очень интересно и познавательно. Приятно слушать мастера своего дела. И дети и взрослые все остались довольны! Рекомендую всем для посещения
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Треккинг по Изборско-Мальской долине
    Мероприятие интересное и необычное) Во-первых, количеством часов - 4 часа. Во-вторых, протяженностью маршрута - 7 км. Данил привозит на своей машине к
    читать дальше

    началу маршрута, а потом мы идем по холмам и лесам в сторону Изборской крепости, по дороге встречая храмы, ручьи, пряничный домик😄 и так далее. Я волновалась, смогут ли дети 12, 14 и 16 лет осилить. Осилили) Все сказали, что к концу путешествия будто прошло несколько недель. У меня было такое ощущение. Как будто прошли через время) Очень необычный опыт - я рада, что мы его получили) Данил очень приятный рассказчик, ненавязчивый, информации достаточно. Не много и не мало. Она и не нужна в большом количестве. Суть экскурсии - природа и ощущение причастности к большой истории нашей границы последние 800 лет. В общем, мы попали в Белогорье😀 Strongly recommended.

  • С
    Соня
    3 июня 2024
    Авторское чаепитие в музее изборского пряника
    Огромное спасибо Татьяне за прекрасную, интересную, познавательную и вкусную экскурсию! Узнали много нового, детям очень понравилось. Прекрасное место, замечательный старинный дом, очень теплая, душевная атмосфера! Набрали с собой пряников)) Всем рекомендую!
  • А
    Анастасия
    17 мая 2024
    Треккинг по Изборско-Мальской долине
    Сегодня мы провели незабываемую прогулку по Изборско-Мальской долине с Данилом. Я очень довольна! Встретились в условленном месте без опозданий. За
    читать дальше

    4 часа мы увидели и все природно-ландшафтные местные красоты до которых сами точно не добрались бы: живописные ключи, водопадики, ручейки, горы и равнины, дикие яблоневые лесные сады, которые сейчас как раз все в цвету, потрогали разные виды известняка, из которого строилось большинство сооружений, узнали кучу исторических, географических и климатических фактов, рассмотрели вблизи древние храмы. Было очень познавательно интересно, комфортно и разносторонне. Спасибо большое! Всем рекомендую!

  • Я
    Яна
    28 марта 2024
    Авторское чаепитие в музее изборского пряника
    Очень интересное место в рамках посещения Изборска и его окрестностей. Можно пешком добраться,можно на машине подъехать. Татьяна очень приятная и
    читать дальше

    гостепреимная хозяйка, сумела создать душевное и атмосферное место. Приятно и с пользой провели время у нее в гостях,попили чай, попробовали самый вкусный пряник, послушали историю их создания. Жалко пока нет мастер-класса по его изготовлению,но это впереди!!! Желаю Татьяне удачи и успеха в дальнейшем развитии!!! Красивое место лля прогулок!!! Рекомендую, предсталяю как там будет здорово летом!

Ответы на вопросы от путешественников по Изборску в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Изборске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Треккинг по Изборско-Мальской долине
  2. Авторское чаепитие в музее изборского пряника
  3. Забрать домик из деревни
Какие места ещё посмотреть в Изборске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Труворово городище
  2. Словенские ключи
  3. Городищенское озеро
Сколько стоит экскурсия по Изборску в августе 2024
Сейчас в Изборске в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 9 340. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Изборске на 2024 год по теме «Все», 27 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам