4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику
Начало: В Изборске, на Минской улице
30 авг в 08:00
2 сен в 08:00
9 340₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия с чаепитием в Изборске
Погрузитесь в атмосферу старинной деревенской усадьбы, наслаждаясь ароматным чаем и свежими пряниками. Узнайте всё о пряничном ремесле
Начало: В музее «Дом в Броду»
7 авг в 09:00
8 авг в 13:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Мастер-класс «Забрать домик из деревни» в Изборске
Уникальный мастер-класс в Изборске. Погружение в атмосферу деревенского дома и творчество с деревом. Создайте свои интерьерные домики
Начало: В деревне Сигово Псковской области
8 авг в 12:00
9 авг в 12:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана3 августа 2024Замечательный мастер-класс провела нам Екатерина! Это был самый необычный и один из лучших мастер-классов, на котором нам удалось побывать. Раскрашивать
- ААлександр31 июля 2024Были семьей у Катерины на мастер-классе по росписи деревянных домиков «Забери домик из деревни». Мы все - и дети, и взрослые
- ААнна24 июля 2024Мы с мужем ходила на мастер-класс «Забери домик из деревни». Нам очень понравилось. Три часа пролетели незаметно. Домики получились чудесные. Прекрасная организация, материалы. Чудесная Екатерина рассказала очень много и о дереве и про жизнь за городом. Рекомендуем всем. Очень атмосферно.
- ДДмитрий3 июля 2024Наиприятнейший мини-поход по живописным местам, сочетание истории и природы.
- ССергей19 июня 2024Было очень интересно и познавательно. Приятно слушать мастера своего дела. И дети и взрослые все остались довольны! Рекомендую всем для посещения
- ЕЕлена3 июня 2024Мероприятие интересное и необычное) Во-первых, количеством часов - 4 часа. Во-вторых, протяженностью маршрута - 7 км. Данил привозит на своей машине к
- ССоня3 июня 2024Огромное спасибо Татьяне за прекрасную, интересную, познавательную и вкусную экскурсию! Узнали много нового, детям очень понравилось. Прекрасное место, замечательный старинный дом, очень теплая, душевная атмосфера! Набрали с собой пряников)) Всем рекомендую!
- ААнастасия17 мая 2024Сегодня мы провели незабываемую прогулку по Изборско-Мальской долине с Данилом. Я очень довольна! Встретились в условленном месте без опозданий. За
- ЯЯна28 марта 2024Очень интересное место в рамках посещения Изборска и его окрестностей. Можно пешком добраться,можно на машине подъехать. Татьяна очень приятная и
Ответы на вопросы от путешественников по Изборску в категории «За городом и природа»
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