Изборск — это зеленые холмы, глубокие долины и озера, над которыми белеют храмы и будто вырастает из скалы древняя крепость.



Чтобы почувствовать его, мы наденем кроссовки и отправимся по каменистым тропам Мальской долины вверх и вниз.



Нас ждут 5 километров красоты и полдня впечатлений.