Изборские холмы: в поисках былинного русского пейзажа

Изборск - это зеленые холмы, глубокие долины и озера, над которыми белеют храмы и будто вырастает из...

Изборск — это зеленые холмы, глубокие долины и озера, над которыми белеют храмы и будто вырастает из скалы древняя крепость.

Чтобы почувствовать его, мы наденем кроссовки и отправимся по каменистым тропам Мальской долины вверх и вниз.

Нас ждут 5 километров красоты и полдня впечатлений.
Изборские холмы: в поисках былинного русского пейзажа
Изборские холмы: в поисках былинного русского пейзажа
Изборские холмы: в поисках былинного русского пейзажа
Изборские холмы: в поисках былинного русского пейзажа
Изборские холмы: в поисках былинного русского пейзажа
Изборские холмы: в поисках былинного русского пейзажа

Что вы увидите 🤩

  • Мальская обитель:
  • монастырь Псковщины
  • заповедные ландшафты
  • ручьи с водопадами
  • каменные осыпи
  • ключ-«кипун»
  • и прочие горные радости.
  • Труворово Городище:
  • место рождения Русского государства
  • виды на километры вокруг
  • Изборск:
  • Изборская крепость
  • Словенские ключи

От Мальского монастыря к Изборску

  • Встречаемся в Изборске (или Печорах) и на машине гида едем в деревню Малы, где издавна двор ко двору живут русские и сето – финно-угорский народ, сохранивший собственный язык и традиции.
  • В долине прячется колоритный Мальский монастырь. Полюбовавшись куполами и белоснежной звонницей, мы спустимся к обители, по пути узнаем ее невероятную историю и отведаем воды из бьющих из склона ключей. Через монастырское кладбище, где на надгробьях русские имена соседствуют с эстонскими фамилиями сето, мы выйдем к 500-летней Трапезной церкви и восхитительной монастырской колокольне, ставшей символом Печорского края.
  • От Малов полями и перелесками подойдем к краю обрыва, с которого открывается вид на Изборск и окрестные леса. Отсюда спустимся в тенистую долину, наполненную журчаньем ручьев, отыщем бьющий из земли ключ-«кипун», посетим туфовый карьер, откуда местные каменщики-«мурники» брали материал для строительства амбаров и самой Изборской крепости, заглянем в колоритную деревню Брод с деревянной Анастасиевской часовней XIX века.
  • Из Брода уже рукой подать до Городищенского холма, высотой с 18-этажный дом. Одолев его, мы окажемся на Труворовом городище, где, по мнению археологов, располагался древний, изначальный Изборск и куда, если верить летописям, в 862 году был призван Трувор — один из трех легендарных варягов, положивших начало русскому государству. Стоя на краю холма, с которого начиналась родина, мы поговорим о призвании варягов на Русь, существующих на этот счет теориях и легендах. Или просто помолчим — виды вокруг сами по себе способны рассказать многое.
  • С Городища через легендарные Словенские ключи и Городищенское озеро с дикими лебедями, мы выйдем к Изборской крепости. В Изборске можно пообедать в кафе, а после - самостоятельно подняться на крепостную башню Луковку, посетить Никольский собор или выбрать экспозицию в одном из музеев, а вечером — вернуться в Печоры или Псков.

Кому подойдет эта экскурсия:

  • Людям, которые без ума от красивой природы, не боятся ходить пешком и хотят узнать что-то новое о стране – без занудных лекций, но на наглядных примерах – в Изборске историю можно трогать руками.
  • Если вы – заядлый фотограф, я с радостью посоветую проверенные точки для съемки и готов ждать, пока вы будете «строить кадр» сколь угодно долго.
  • Прогулка подойдет для школьников с 12 лет, способных пройти 6 километров пешком.

Важная информация:

  • При оплате за человека, школьники идут бесплатно.
  • Гид может менять маршрут в зависимости от погоды и уровня подготовки участников.
  • Трансфер Псков-Изборск (40 мин. на автобусе или 30 мин. на такси) не входит в стоимость.
  • Стандартная прогулка занимает примерно 5 часов, доступна детям с 12 лет и потребует лишь подходящей обуви — треккинговые ботинки в любое время года или удобные резиновые сапоги в межсезонье будут идеальным вариантом.
  • Захватите легкий перекус для пикника, воду можно набирать по пути в родниках.

Цены на экскурсию

Для группы 1-2 человекДля группы 3-6 человек
Треккинг по изборским холмам
5 600 ₽
6 250 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида
  • Трансфер от места встречи к началу маршрута (15 мин. )
Что не входит
    Место начала и завершения
    Изборск, ул. Минская, 2
    Важная информация
    • При оплате за человека, школьники идут бесплатно.
    • Гид может менять маршрут в зависимости от погоды и уровня подготовки участников.
    • Трансфер Псков-Изборск (40 мин. на автобусе или 30 мин. на такси) не входит в стоимость.
    • Стандартная прогулка занимает около 8 часов, доступна детям с 12 лет и потребует лишь подходящей обуви — треккинговые ботинки в любое время года или удобные резиновые сапоги в межсезонье будут идеальным вариантом.
    • Захватите легкий перекус для пикника, воду можно набирать по пути в родниках.
    • Если вы – заядлый фотограф, гид с радостью посоветует проверенные точки для съемки и готов ждать, пока вы будете «строить кадр» сколь угодно долго.
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно по договоренности
    Экскурсия длится около 4 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Ежедневно по договоренности

    Данил Л.
    Данил Л.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Изборска

    🎩Индивидуальные👣Пешком#Соборы и храмы

    Еще несколько похожих предложений в Изборске

    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Индивидуальная экскурсия
    5
    43
    4 940
    за 1-7 чел.
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Путешествие к истокам русского государства или деревня, которой Н. Рерих посвятил целую серию картин
    Железный град - Крепость «Изборск»
    Индивидуальная экскурсия
    3 600
    за 1-10 чел.
    Железный град - Крепость «Изборск»
    Одна из главных достопримечательностей Изборска - это крепость на горе Жеравьей, которая была...
    По договоренности
    Треккинг по Изборско-Мальской долине
    Индивидуальная экскурсия
    5
    9
    6 500
    за 1-6 чел.
    Треккинг по Изборско-Мальской долине
    Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику
    Авторская экскурсия по Изборску и Печорам «Воин и святой»
    Индивидуальная экскурсия
    5 000
    за 1-10 чел.
    Авторская экскурсия по Изборску и Печорам «Воин и святой»
    Древний Изборск знаменит не только старейшей на Руси каменной крепостью, которая, выдержав множество...
    Ежедневно по договоренности
    Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина
    Индивидуальная экскурсия
    4.5
    2
    4ч 30м
    5 200
    за 1-5 чел.
    Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина
    Погрузиться в историю духовных доминант псковской земли и прикоснуться к преданиям заповедных мест
    Псков и Изборск
    Индивидуальная экскурсия
    4 800
    за 1-40 чел.
    Псков и Изборск
    Увидим Труворово городище - куда по преданию сел княжить один из братьев Рюрюка, Изборскую и...
    Ежедневно
    Легендарный монастырь и неоглядные дали в Мальской долине
    Индивидуальная экскурсия
    5
    4
    1ч 30м
    1 950
    за 1-6 чел.
    Легендарный монастырь и неоглядные дали в Мальской долине
    Духовное сокровище и природные красоты Псковской земли
    День в Сетомаа: где Русь встречается с Чудью
    Индивидуальная экскурсия
    5
    2
    5ч 30м
    7 800
    за 1-6 чел.
    День в Сетомаа: где Русь встречается с Чудью
    Путешествие к малочисленному народу в поисках культурного кода Северо-Западной Руси

    Данил Л. проводит ещё 1 экскурсию

    Музей средневековья - Изборск за 2 часа
    Индивидуальная экскурсия
    3 750
    за 1-19 чел.
    Музей средневековья - Изборск за 2 часа
    Изборск - место удивительное
    По договоренности
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Изборске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Изборске
    🇷🇺