Встречаемся в Изборске (или Печорах) и на машине гида едем в деревню Малы, где издавна двор ко двору живут русские и сето – финно-угорский народ, сохранивший собственный язык и традиции.
В долине прячется колоритный Мальский монастырь. Полюбовавшись куполами и белоснежной звонницей, мы спустимся к обители, по пути узнаем ее невероятную историю и отведаем воды из бьющих из склона ключей. Через монастырское кладбище, где на надгробьях русские имена соседствуют с эстонскими фамилиями сето, мы выйдем к 500-летней Трапезной церкви и восхитительной монастырской колокольне, ставшей символом Печорского края.
От Малов полями и перелесками подойдем к краю обрыва, с которого открывается вид на Изборск и окрестные леса. Отсюда спустимся в тенистую долину, наполненную журчаньем ручьев, отыщем бьющий из земли ключ-«кипун», посетим туфовый карьер, откуда местные каменщики-«мурники» брали материал для строительства амбаров и самой Изборской крепости, заглянем в колоритную деревню Брод с деревянной Анастасиевской часовней XIX века.
Из Брода уже рукой подать до Городищенского холма, высотой с 18-этажный дом. Одолев его, мы окажемся на Труворовом городище, где, по мнению археологов, располагался древний, изначальный Изборск и куда, если верить летописям, в 862 году был призван Трувор — один из трех легендарных варягов, положивших начало русскому государству. Стоя на краю холма, с которого начиналась родина, мы поговорим о призвании варягов на Русь, существующих на этот счет теориях и легендах. Или просто помолчим — виды вокруг сами по себе способны рассказать многое.
С Городища через легендарные Словенские ключи и Городищенское озеро с дикими лебедями, мы выйдем к Изборской крепости. В Изборске можно пообедать в кафе, а после - самостоятельно подняться на крепостную башню Луковку, посетить Никольский собор или выбрать экспозицию в одном из музеев, а вечером — вернуться в Печоры или Псков.
Кому подойдет эта экскурсия:
Людям, которые без ума от красивой природы, не боятся ходить пешком и хотят узнать что-то новое о стране – без занудных лекций, но на наглядных примерах – в Изборске историю можно трогать руками.
Если вы – заядлый фотограф, я с радостью посоветую проверенные точки для съемки и готов ждать, пока вы будете «строить кадр» сколь угодно долго.
Прогулка подойдет для школьников с 12 лет, способных пройти 6 километров пешком.
Важная информация:
При оплате за человека, школьники идут бесплатно.
Гид может менять маршрут в зависимости от погоды и уровня подготовки участников.
Трансфер Псков-Изборск (40 мин. на автобусе или 30 мин. на такси) не входит в стоимость.
Стандартная прогулка занимает примерно 5 часов, доступна детям с 12 лет и потребует лишь подходящей обуви — треккинговые ботинки в любое время года или удобные резиновые сапоги в межсезонье будут идеальным вариантом.
Захватите легкий перекус для пикника, воду можно набирать по пути в родниках.
Цены на экскурсию
Для группы 1-2 человек
Для группы 3-6 человек
Треккинг по изборским холмам
5 600 ₽
6 250 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Сопровождение гида
Трансфер от места встречи к началу маршрута (15 мин. )
Что не входит
Место начала и завершения
Изборск, ул. Минская, 2
Важная информация
При оплате за человека, школьники идут бесплатно.
Гид может менять маршрут в зависимости от погоды и уровня подготовки участников.
Трансфер Псков-Изборск (40 мин. на автобусе или 30 мин. на такси) не входит в стоимость.
Стандартная прогулка занимает около 8 часов, доступна детям с 12 лет и потребует лишь подходящей обуви — треккинговые ботинки в любое время года или удобные резиновые сапоги в межсезонье будут идеальным вариантом.
Захватите легкий перекус для пикника, воду можно набирать по пути в родниках.
Если вы – заядлый фотограф, гид с радостью посоветует проверенные точки для съемки и готов ждать, пока вы будете «строить кадр» сколь угодно долго.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.