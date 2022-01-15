На снегоступах по Изборским холмам

Красивейший маршрут по снегу и льду, недоступный летом, а также история без занудства

Индивидуально
для 5 чел.
Историческое наследие в Изборске неотделимо от дивных пейзажей.

Чтобы проникнуться этой связью природного с рукотворным — надевайте снегоступы и отправляйтесь на прогулку среди лесистых холмов, крепостных стен, белых храмов и замерзших озер.

За пару часов вы насладитесь чистым пушистым снегом и послушаете рассказы о былинном Изборске.
На снегоступах по Изборским холмам
На снегоступах по Изборским холмам
На снегоступах по Изборским холмам
На снегоступах по Изборским холмам
На снегоступах по Изборским холмам
На снегоступах по Изборским холмам
На снегоступах по Изборским холмам
На снегоступах по Изборским холмам
На снегоступах по Изборским холмам
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Приключение на новом «транспорте»

Умеете ходить? Освоите и снегоступы! Эти приспособления из морозоустойчивого пластика позволяют гулять по снежной целине и наслаждаться видами, недоступными другим путешественникам. Я проведу вас по живописному маршруту, а попутно расскажу о хрониках Изборска без лишних дат.

Два маршрута на выбор

1. Окрестности Изборска. С лучших ракурсов мы полюбуемся древней крепостью, посетим Труворово городище и спустимся в Мельничную балку — лесистое ущелье, где когда-то работали водяные мельницы. Этот вариант подойдет для первого знакомства с регионом: немного истории и этнографии, много драйва и красот.

2. Мальская долина. Вы увидите одноименные монастырь и замерзшее озеро, подниметесь на главную «смотровую площадку» Изборского заповедника — высоченный холм с незабываемыми видами на долину. Выбирайте этот маршрут, если вы в Изборске не впервые и цените природу больше, чем известные места с открыток.

Оба маршрута рассчитаны на 2-2,5 часа — оптимальное время, чтобы не замерзнуть и успеть насладиться зимними пейзажами.

Кому подойдет экскурсия

  • Активным путешественникам и любителям заглянуть в прошлое
  • Снегоступы не требуют специальных навыков — освоите за пару минут. Но будьте готовы к физическим нагрузкам — подъемы на холмы и переходы по снегу бодрят!

Организационные детали

  • Аренда снегоступов и треккинговых палок включена в стоимость (снегоступы доступны для размеров от 36 до 45)
  • Экскурсия начинается и заканчивается в Изборске. Если вы добираетесь из Пскова — полчаса на машине или такси (600 руб.) или 45 мин. на автобусе (110 руб.).
  • Возможна организация трансфера Псков — Изборск — Псков (до 5 человек, в свободные дни) — 500 руб.
  • Экскурсия с детьми: если дети любят ходить и отрастили ноги размера 36 или больше — берите их с собой:)

Как одеваться

  • Нужна удобная теплая высокая обувь
  • Одежда по принципу «капусты» — надеть пуховый жилет/куртку, пока холодно, и снять лишнее во время переходов, когда будет жарко
  • Шапка и теплые перчатки обязательны
  • Термос с горячим напитком и легкий перекус всегда будут кстати

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Изборска
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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