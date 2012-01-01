Железный град - Крепость «Изборск»

Одна из главных достопримечательностей Изборска - это крепость на горе Жеравьей, которая была...

Одна из главных достопримечательностей Изборска — это крепость на горе Жеравьей, которая была выстроена в 14 веке и дошла до наших дней.

Именно с этой крепости, как считается, начал своё существование Изборск.

К настоящему времени крепость реконструирована лишь частично: в частности, была подновлена башня «Луковка», на которой обустроена обзорная площадка.

Всего в крепости 7 башен, а общая территория крепости составляет около 2, 5 га.
Железный град - Крепость «Изборск»
Железный град - Крепость «Изборск»
Железный град - Крепость «Изборск»
Железный град - Крепость «Изборск»
Железный град - Крепость «Изборск»
Железный град - Крепость «Изборск»

Что вы увидите 🤩

  • Изборско-Мальская долина
  • Труворово городище, Труворов крест
  • Словенские ключи
  • Корсунская часовня
  • Изборская крепость XIV века
  • Никольский Собор
  • Церковь Рождества Богородицы, Богородицкий родник
Об экскурсии
Изборск - один из древнейших русских городов, упоминается в летописях уже под 862 годом. Сюда пришел Трувор - один из трех братьев, князей варяжских, на княжение. Огромный Труворов крест напоминает нам сегодня о князе Труворе.
Со временем Изборск становится крепостью-форпостом на западе русских земель. Свидетель и участник многих сражений и осад - крепость XIV в. на Жеравьей горе. Она является одной из главных достопримечательностей Изборска. Она напоминает нам, сегодняшним о силе духа, героизме наших предков.
В 2012 году крепость прошла реконструкцию. Благодаря которой мы с Вами сможем подняться на башню Луковка (Куковка), где находится смотровая площадка и откуда открываются удивительно красивые виды на природный памятник Изборско-Мальскую долину.

Вы увидите:

  • Изборско-Мальская долина. Труворово городище, Труворов крест.
  • Словенские ключи.
  • Корсунская часовня.
  • Изборская крепость XIV века. (Дополнительная плата за вход).
  • Никольский Собор.
  • Церковь Рождества Богородицы, Богородицкий родник (по желанию).
Важно знать
  • Желательно иметь закрытую обувь, головной убор.
  • Можно взять с собой батон белого хлеба для корма лебедей и уточек

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человекДля группы 5-10 человек
Билет
3 600 ₽
3 800 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание.
Что не входит
  • В стоимость экскурсии не входит стоимость транспортных услуг.
  • Вход на территорию Изборской крепости — за дополнительную плату, 100 RUB — для взрослого, 50 RUB — студентов и пенсионеров.
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Жанна Ф.
Жанна Ф.
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