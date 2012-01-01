Об экскурсии
Изборск - один из древнейших русских городов, упоминается в летописях уже под 862 годом. Сюда пришел Трувор - один из трех братьев, князей варяжских, на княжение. Огромный Труворов крест напоминает нам сегодня о князе Труворе.
Со временем Изборск становится крепостью-форпостом на западе русских земель. Свидетель и участник многих сражений и осад - крепость XIV в. на Жеравьей горе. Она является одной из главных достопримечательностей Изборска. Она напоминает нам, сегодняшним о силе духа, героизме наших предков.
В 2012 году крепость прошла реконструкцию. Благодаря которой мы с Вами сможем подняться на башню Луковка (Куковка), где находится смотровая площадка и откуда открываются удивительно красивые виды на природный памятник Изборско-Мальскую долину.
Вы увидите:
- Изборско-Мальская долина. Труворово городище, Труворов крест.
- Словенские ключи.
- Корсунская часовня.
- Изборская крепость XIV века. (Дополнительная плата за вход).
- Никольский Собор.
- Церковь Рождества Богородицы, Богородицкий родник (по желанию).
Важно знать
- Желательно иметь закрытую обувь, головной убор.
- Можно взять с собой батон белого хлеба для корма лебедей и уточек