Что ещё посмотреть – экскурсии в Ижевске

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Ижевске, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Ижевска в Сарапул
На машине
46 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ижевска в Сарапул: индивидуальная экскурсия с трансфером
Сарапул очарует живописными улицами, многоликой архитектурой и видами на Каму. Узнайте о его истории и знаменитых жителях на индивидуальной экскурсии
Начало: По вашему адресу
23 авг в 09:00
27 авг в 09:00
8 000 за всё до 3 чел.
Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
На машине
16 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
Узнайте о детстве и творческом пути Чайковского в Воткинске. Посетите исторические места и насладитесь живописными пейзажами
Начало: По Вашему адресу
23 авг в 09:00
27 авг в 09:00
8 000 за всё до 3 чел.
Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
На машине
2 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
Елабуга - древний город на берегу Камы. Прогулка по старинным улицам, посещение храмов и музеев, а также Чертово городище ждут вас
Начало: У места вашего проживания
23 авг в 09:00
27 авг в 09:00
13 340 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    28 июля 2024
    Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
    Посетила экскурсию" Из Ижевска в Воткинск на Родину П. И. Чайковского" с гидом Сергеем. Очень интересно, познавательно. Сергей прекрасный рассказчик и аккуратный водитель. Однозначно рекомендую к посещению!
  • Е
    Евгений
    8 июля 2024
    Из Ижевска в Сарапул
    Спасибо Сергею за экскурсию!
  • А
    Алексей
    25 июня 2024
    Из Ижевска в Сарапул
    Экскурсия по городу понравилась. Очень интересно рассказано о истории города, о людях, которые внесли важный вклад в его развитие. Маршрут проходит по красивым историческим местам. Большое спасибо Сергею.
  • A
    ANDREI
    21 июня 2024
    Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
    Из Ижевска в Елабугу - 160 км, на всем пути маршрута Сергей излагал интересную информацию о месте куда мы направлялись,
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    в том числе об известных его жителях, таких как семья Шишкиных (отец глава города и его сын Иван будущий известный художник), жили в этом городе выдающийся русский психиатор В. Бехтерев и кавалерист-девица Надежда Дурова, правда и печаль здесь тоже имеется, это известная поэтесса М. Цветаева - которая прожила здесь в эвакуации 10 дней покончила с собой. Очень большой вклад в развитие Елабуга внесли род купцов Стахеевых, освещение, водопровод, епархиальное училище. Еще одна известная личность этих краев это Петр Ушков и его керамическая плитка. Сама Елабуга, находится в Республике Татарстан, и если вы уже бывали в таких местах как Волжские Булгары или Свияжск, то туристическая концепция примерно такая же. Запомнились церкви: - собор Покрова Пресвятой Богородицы; - ⁠кафедральный собор Спаса Нерукотворного образа (в нем больше колокольня на которую можно залезть и увидеть красоту природы, реку Тойма, которая впадает в реку Кама и соседние города Нижнекамск и Набережные Челны. Еще один объект привлек мое внимание - это «Портомойня», которая сломалась не то в 70х, не в 80х годах прошлого столетия, печально. В целом очень познавательная экскурсия с интересными историческими артефактами, большое спасибо Сергей!

  • А
    Анна
    29 апреля 2024
    Из Ижевска в Сарапул
    Благодаря Сергею Сарапул стал для меня городом, в который я вернусь снова на несколько дней. Хочется неспешно погрузиться в атмосферу купеческого города. Благодарю с историю города.
  • С
    Сергей
    2 февраля 2024
    Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
    Заказывали две экскурсии. Под впечатлением очень интересного рассказчика. Отличное владение материалом. В целом очень располагающее общение. есть желание встретиться летом. Рекомендую всем. Не пожалеете. С большой благодарностью Сергей, нижегородская область город Семенов.
  • А
    Алексей
    20 ноября 2023
    Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
    Маршрут был объединен с Сарапулом. Очень удобный вариант посмотреть 2 интересных места в абсолютно неутомительном темпе. Экскурсия отработана до автоматизма,
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    познания гида на очень хорошем уровне, рассказ достаточно последовательный и увлекательный. При возникновении затруднений Сергей уточняет информацию и потом доводит до слушателей. Удобно в любое время года. Можно рекомендовать однозначно.

  • А
    Анна
    12 июня 2023
    Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
    Сергей настоящий профессионал. Комфортная и хорошо организованная поездка. позволяющая посмотреть старинный город с богатой историей на территории Татарстана, побывать в усадьбе Шишкина, а также полюбоваться прекрасными видами Удмуртии по дороге. Рекомендую!
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Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ижевске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Ижевска в Сарапул
  2. Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
  3. Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
Какие места ещё посмотреть в Ижевске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Михаило-Архангельский кафедральный собор
  2. Главный корпус оружейного завода
  3. Арсенал
  4. Площадь Оружейников
  5. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Ижевску в августе 2024
Сейчас в Ижевске в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 8 000 до 13 340. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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