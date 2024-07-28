5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ижевска в Сарапул: индивидуальная экскурсия с трансфером
Сарапул очарует живописными улицами, многоликой архитектурой и видами на Каму. Узнайте о его истории и знаменитых жителях на индивидуальной экскурсии
Начало: По вашему адресу
23 авг в 09:00
27 авг в 09:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
Узнайте о детстве и творческом пути Чайковского в Воткинске. Посетите исторические места и насладитесь живописными пейзажами
Начало: По Вашему адресу
23 авг в 09:00
27 авг в 09:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
Елабуга - древний город на берегу Камы. Прогулка по старинным улицам, посещение храмов и музеев, а также Чертово городище ждут вас
Начало: У места вашего проживания
23 авг в 09:00
27 авг в 09:00
13 340₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена28 июля 2024Посетила экскурсию" Из Ижевска в Воткинск на Родину П. И. Чайковского" с гидом Сергеем. Очень интересно, познавательно. Сергей прекрасный рассказчик и аккуратный водитель. Однозначно рекомендую к посещению!
- ЕЕвгений8 июля 2024Спасибо Сергею за экскурсию!
- ААлексей25 июня 2024Экскурсия по городу понравилась. Очень интересно рассказано о истории города, о людях, которые внесли важный вклад в его развитие. Маршрут проходит по красивым историческим местам. Большое спасибо Сергею.
- AANDREI21 июня 2024Из Ижевска в Елабугу - 160 км, на всем пути маршрута Сергей излагал интересную информацию о месте куда мы направлялись,
- ААнна29 апреля 2024Благодаря Сергею Сарапул стал для меня городом, в который я вернусь снова на несколько дней. Хочется неспешно погрузиться в атмосферу купеческого города. Благодарю с историю города.
- ССергей2 февраля 2024Заказывали две экскурсии. Под впечатлением очень интересного рассказчика. Отличное владение материалом. В целом очень располагающее общение. есть желание встретиться летом. Рекомендую всем. Не пожалеете. С большой благодарностью Сергей, нижегородская область город Семенов.
- ААлексей20 ноября 2023Маршрут был объединен с Сарапулом. Очень удобный вариант посмотреть 2 интересных места в абсолютно неутомительном темпе. Экскурсия отработана до автоматизма,
- ААнна12 июня 2023Сергей настоящий профессионал. Комфортная и хорошо организованная поездка. позволяющая посмотреть старинный город с богатой историей на территории Татарстана, побывать в усадьбе Шишкина, а также полюбоваться прекрасными видами Удмуртии по дороге. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Что ещё посмотреть»
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