Однодневные – экскурсии в Ижевске

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Ижевске, цены от 13 340 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
На машине
2 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
Елабуга - древний город на берегу Камы. Прогулка по старинным улицам, посещение храмов и музеев, а также Чертово городище ждут вас
Начало: У места вашего проживания
27 авг в 09:00
28 авг в 09:00
13 340 за всё до 3 чел.
Из Ижевска в Глазов - по императорскому пути
На машине
1 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ижевска в Глазов - по императорскому пути
Путешествие по историческому пути из Ижевска в Глазов. Узнайте о визитах императоров, посетите этапную избу и прогуляйтесь по уникальным местам
Начало: По вашему адресу
27 авг в 09:30
28 авг в 09:30
13 340 за всё до 3 чел.
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Воткинску и Сарапулу, чтобы узнать о наследии Чайковского и насладиться старинной архитектурой
Начало: У вашего отеля
23 авг в 09:30
27 авг в 09:30
14 670 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    ANDREI
    21 июня 2024
    Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
    Из Ижевска в Елабугу - 160 км, на всем пути маршрута Сергей излагал интересную информацию о месте куда мы направлялись,
    читать дальше

    в том числе об известных его жителях, таких как семья Шишкиных (отец глава города и его сын Иван будущий известный художник), жили в этом городе выдающийся русский психиатор В. Бехтерев и кавалерист-девица Надежда Дурова, правда и печаль здесь тоже имеется, это известная поэтесса М. Цветаева - которая прожила здесь в эвакуации 10 дней покончила с собой. Очень большой вклад в развитие Елабуга внесли род купцов Стахеевых, освещение, водопровод, епархиальное училище. Еще одна известная личность этих краев это Петр Ушков и его керамическая плитка. Сама Елабуга, находится в Республике Татарстан, и если вы уже бывали в таких местах как Волжские Булгары или Свияжск, то туристическая концепция примерно такая же. Запомнились церкви: - собор Покрова Пресвятой Богородицы; - ⁠кафедральный собор Спаса Нерукотворного образа (в нем больше колокольня на которую можно залезть и увидеть красоту природы, реку Тойма, которая впадает в реку Кама и соседние города Нижнекамск и Набережные Челны. Еще один объект привлек мое внимание - это «Портомойня», которая сломалась не то в 70х, не в 80х годах прошлого столетия, печально. В целом очень познавательная экскурсия с интересными историческими артефактами, большое спасибо Сергей!

  • С
    Сергей
    17 мая 2024
    Из Ижевска в Глазов - по императорскому пути
    Вместе с Сергеем съездили в Воткинск на родину Чайковского (усадьба очень понравилась) и в Глазов. В Глазов очень хотелось добраться
    читать дальше

    - отдалённый старинный город Удмуртии на севере республики. Сергей приготовил потрясающий путевой рассказ о Великом кандальном пути, Сибирском тракте и императорской дороге) Заехали в чудесный деревенский музейчик, посвящённый тюрьме и пересылке каторжных в царские времена. А затем погуляли по Глазову. Сергей - профи, хороший рассказчик, организатор, маршрута и кладезь знаний! Рекомендую!

  • А
    Анна
    12 июня 2023
    Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
    Сергей настоящий профессионал. Комфортная и хорошо организованная поездка. позволяющая посмотреть старинный город с богатой историей на территории Татарстана, побывать в усадьбе Шишкина, а также полюбоваться прекрасными видами Удмуртии по дороге. Рекомендую!
    Сергей настоящий профессионал. Комфортная и хорошо организованная поездка. позволяющая посмотреть старинный город с богатой историей наСергей настоящий профессионал. Комфортная и хорошо организованная поездка. позволяющая посмотреть старинный город с богатой историей наСергей настоящий профессионал. Комфортная и хорошо организованная поездка. позволяющая посмотреть старинный город с богатой историей на

Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ижевске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
  2. Из Ижевска в Глазов - по императорскому пути
  3. Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
Какие места ещё посмотреть в Ижевске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Михаило-Архангельский кафедральный собор
  2. Главный корпус оружейного завода
  3. Арсенал
  4. Площадь Оружейников
  5. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Ижевску в августе 2024
Сейчас в Ижевске в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 13 340 до 14 670. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Ижевске на 2024 год по теме «Однодневные», 3 ⭐ отзыва, цены от 13340₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам