10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
Елабуга - древний город на берегу Камы. Прогулка по старинным улицам, посещение храмов и музеев, а также Чертово городище ждут вас
Начало: У места вашего проживания
27 авг в 09:00
28 авг в 09:00
13 340₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ижевска в Глазов - по императорскому пути
Путешествие по историческому пути из Ижевска в Глазов. Узнайте о визитах императоров, посетите этапную избу и прогуляйтесь по уникальным местам
Начало: По вашему адресу
27 авг в 09:30
28 авг в 09:30
13 340₽ за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Воткинску и Сарапулу, чтобы узнать о наследии Чайковского и насладиться старинной архитектурой
Начало: У вашего отеля
23 авг в 09:30
27 авг в 09:30
14 670₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AANDREI21 июня 2024Из Ижевска в Елабугу - 160 км, на всем пути маршрута Сергей излагал интересную информацию о месте куда мы направлялись,
- ССергей17 мая 2024Вместе с Сергеем съездили в Воткинск на родину Чайковского (усадьба очень понравилась) и в Глазов. В Глазов очень хотелось добраться
- ААнна12 июня 2023Сергей настоящий профессионал. Комфортная и хорошо организованная поездка. позволяющая посмотреть старинный город с богатой историей на территории Татарстана, побывать в усадьбе Шишкина, а также полюбоваться прекрасными видами Удмуртии по дороге. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Однодневные»
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