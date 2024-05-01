1 час
Квест
до 10 чел.
Семейный квест по Ижевску: экскурсия «От собора до собора»
Увлекательная квест-экскурсия по Ижевску для всей семьи. История и культура города, задания и приключения для детей и взрослых
Начало: Ул. Горького, 68
Расписание: Эту экскурсию проводим по запросу
7 авг в 11:00
8 авг в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
Узнайте историю Ижевска: от завода до столицы
Узнайте историю Ижевска от завода до столицы на индивидуальной экскурсии. Посетите ключевые достопримечательности и окунитесь в атмосферу прошлых веков
Начало: Улица Свердлова, 32, Ижевск
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 30 чел.
1 час
Квест
до 15 чел.
«Ижевская классика» - квест-экскурсия для всей семьи
Увлекательная квест-экскурсия для всей семьи по историческому центру Ижевска. Узнайте о классицизме, визите Александра I и Захарии Лятушевиче
Начало: Александро-Невский собор, главный вход
Расписание: Эту экскурсию проводим по запросу
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 15 чел.
1 час
Квест
до 15 чел.
«Град оружейный» - квест-экскурсия для всей семьи
Погрузитесь в жизнь ижевцев XIX века с квест-экскурсией «Град оружейный». Интересные задания для детей и взрослых на улицах Ижевска
Начало: Площадь Оружейников, у Памятника Оружейников
Расписание: Эту экскурсию проводим по запросу
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 15 чел.
1 час
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия «Древности ижевского завода» для всей семьи
Присоединяйтесь к квест-экскурсии «Древности ижевского завода» и узнайте удивительные факты о становлении Ижевска
Начало: Монумент дружбы «Навеки с Россией»
Расписание: Эту экскурсию проводим по запросу
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛена1 мая 2024Нам очень понравилось. Увидели город с другой стороны
Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Популярные экскурсии»
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