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это всегда подкупает. Да и экскурсию он провел великолепно: продуманный маршрут, интересный рассказ со множеством деталей, которых самим не так просто где-то найти, очень лёгкая и живая манера подачи материала, фотографировал он нас с подругой везде - удачные фотки получились! Мало того, нас бонусом завели в такие места, которые мы сами точно бы не нашли. Описывать весь маршрут не буду, там много чего было интересного… скажу только,что нам очень понравились ижевские коты, царь-пушка и памятник электрику… Да и пиво,которое посоветовал нам купить наш гид,было вкусным!