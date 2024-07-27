Все – экскурсии в Ижевске

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Ижевске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ижевск, который вас удивит
Пешая
137 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Ижевск, который вас удивит: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Ижевску откроет вам его историю и достопримечательности. Узнайте о знаменитых личностях и полюбуйтесь архитектурой 19 века
Начало: У памятника Ижевским оружейникам
6 авг в 09:00
9 авг в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Ижевск - восточный Петербург
На машине
92 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная прогулка: Ижевск и его параллели с Петербургом
На этой экскурсии вы почувствуете дух Петербурга в Ижевске, узнаете об архитектуре и истории города, а также посетите знаковые места
Начало: В самом центре города
23 авг в 09:00
26 авг в 16:00
4 000 за всё до 4 чел.
Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
На машине
48 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
Экскурсия для тех, кто впервые в Ижевске: за 2.5 часа на автомобиле вы увидите ключевые достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: У Монумента Дружбы народов
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
5 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    27 июля 2024
    Ижевск, который вас удивит
    Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу, Владимиру, за проведенную экскурсию. Город трудовой Славы, город воинской Славы, столько известных личностей и
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    событий связаны с Ижевском - мы были приятно удивлены. В каждом рассказе Владимира чувствуется большая любовь к городу, небезразличие к каждой детали убранства города. У меня сложилось впечатление, что он знает всё о каждом доме и о каждом жителе) Отдельная благодарность за чудесные кадры, сделанные на прогулке. Мы получили массу положительных впечатлений от экскурсии и нашего экскурсовода - спасибо!

  • Н
    Надежда
    21 июля 2024
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Очень понравилась экскурсия! Отличный формат: на комфортном авто за два часа посетили все основные достопримечательности центральной части Ижевска. Заглянули даже
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    туда, о чем не рассказывают туристические сайты и буклеты. Екатерина в доступной, но интересной форме рассказала об истории города, архитектуре, исторических личностях. Всё было супер! Рекомендуем всем. Екатерина, еще раз огромное спасибо!

  • Е
    Елене
    19 июля 2024
    Ижевск, который вас удивит
    Владимир знает историю родного города. Информация подается интересно. Но очень быстрое передвижение не всегда давало возможность сосредоточиться на материале.
  • Т
    Татьяна
    17 июля 2024
    Ижевск, который вас удивит
    Мы угадали с выбором экскурсовода для обзорки по Ижевску. Владимир Маратканов -очень увлеченный человек, искренне любящий свой город, а меня
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    это всегда подкупает. Да и экскурсию он провел великолепно: продуманный маршрут, интересный рассказ со множеством деталей, которых самим не так просто где-то найти, очень лёгкая и живая манера подачи материала, фотографировал он нас с подругой везде - удачные фотки получились! Мало того, нас бонусом завели в такие места, которые мы сами точно бы не нашли. Описывать весь маршрут не буду, там много чего было интересного… скажу только,что нам очень понравились ижевские коты, царь-пушка и памятник электрику… Да и пиво,которое посоветовал нам купить наш гид,было вкусным!

    Мы угадали с выбором экскурсовода для обзорки по Ижевску. Владимир Маратканов -очень увлеченный человек, искренне любящийМы угадали с выбором экскурсовода для обзорки по Ижевску. Владимир Маратканов -очень увлеченный человек, искренне любящийМы угадали с выбором экскурсовода для обзорки по Ижевску. Владимир Маратканов -очень увлеченный человек, искренне любящийМы угадали с выбором экскурсовода для обзорки по Ижевску. Владимир Маратканов -очень увлеченный человек, искренне любящийМы угадали с выбором экскурсовода для обзорки по Ижевску. Владимир Маратканов -очень увлеченный человек, искренне любящий
  • Е
    Евгений
    15 июля 2024
    Ижевск - восточный Петербург
    Очень понравилась экскурсия! Чувствуется, что человек знает и любит свой город, как мне показалось рассказывает о нём с какой-то теплотой, причём,
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    экскурсия была тематическая и от её темы не отходили, абсолютно никакой воды! однозначно рекомендую и экскурсовода, и саму экскурсию! Если доведётся быть в Ижевске снова, за следующими экскурсиями буду обращаться к Сергею. Спасибо!

  • В
    Виктор
    14 июля 2024
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Очень понравилась экскурсия, особенно в тех местах, где был раньше, и новые знания приобрёл
  • А
    Анна
    2 июля 2024
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Очень благодарна Екатерине за содержательную, динамичную и очень информативную экскурсию! В Ижевске первый раз, надо было за достаточно короткое время получить «Максимум». Екатерине это удалось)
  • Ж
    Жанна
    26 июня 2024
    Ижевск - восточный Петербург
    Экскурсия очень хорошо структурирована: есть возможность и погулять, и поездить на машине на более длинные дистанции. Сергей приятен в общении,
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    дает достаточно информации для общего представления об истории и современности Ижевска, при этом не перегружая деталями, с удовольствием и знанием отвечает на дополнительные вопросы. Посоветовал хорошие ресторанчики и кофейни, оценили набережную и зоопарк.

  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Ижевск - восточный Петербург
    Экскурсия очень понравилась: Сергей несомненно любит свой город, интересно рассказывает, подробно ответил на все наши вопросы.

Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Все»

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  2. Главный корпус оружейного завода
  3. Арсенал
  4. Площадь Оружейников
  5. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Ижевску в августе 2024
Сейчас в Ижевске в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 277 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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