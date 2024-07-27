3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Ижевск, который вас удивит: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Ижевску откроет вам его историю и достопримечательности. Узнайте о знаменитых личностях и полюбуйтесь архитектурой 19 века
Начало: У памятника Ижевским оружейникам
6 авг в 09:00
9 авг в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная прогулка: Ижевск и его параллели с Петербургом
На этой экскурсии вы почувствуете дух Петербурга в Ижевске, узнаете об архитектуре и истории города, а также посетите знаковые места
Начало: В самом центре города
23 авг в 09:00
26 авг в 16:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
Экскурсия для тех, кто впервые в Ижевске: за 2.5 часа на автомобиле вы увидите ключевые достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: У Монумента Дружбы народов
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья27 июля 2024Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу, Владимиру, за проведенную экскурсию. Город трудовой Славы, город воинской Славы, столько известных личностей и
- ННадежда21 июля 2024Очень понравилась экскурсия! Отличный формат: на комфортном авто за два часа посетили все основные достопримечательности центральной части Ижевска. Заглянули даже
- ЕЕлене19 июля 2024Владимир знает историю родного города. Информация подается интересно. Но очень быстрое передвижение не всегда давало возможность сосредоточиться на материале.
- ТТатьяна17 июля 2024Мы угадали с выбором экскурсовода для обзорки по Ижевску. Владимир Маратканов -очень увлеченный человек, искренне любящий свой город, а меня
- ЕЕвгений15 июля 2024Очень понравилась экскурсия! Чувствуется, что человек знает и любит свой город, как мне показалось рассказывает о нём с какой-то теплотой, причём,
- ВВиктор14 июля 2024Очень понравилась экскурсия, особенно в тех местах, где был раньше, и новые знания приобрёл
- ААнна2 июля 2024Очень благодарна Екатерине за содержательную, динамичную и очень информативную экскурсию! В Ижевске первый раз, надо было за достаточно короткое время получить «Максимум». Екатерине это удалось)
- ЖЖанна26 июня 2024Экскурсия очень хорошо структурирована: есть возможность и погулять, и поездить на машине на более длинные дистанции. Сергей приятен в общении,
- ССветлана27 мая 2024Экскурсия очень понравилась: Сергей несомненно любит свой город, интересно рассказывает, подробно ответил на все наши вопросы.
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