Встреча группы. Верховая прогулка в окрестностях д. Пестово

3 день

Дневка на озере Левинское

В этот день Вы можете уедениться с удочной и порыбачить.

Так можете отдохнуть на берегу озера, искупаться, заняться собирательством ягод (черника, земляника) и грибов.

Верховая прогулка по окрестностям озера.