Встреча группы. Верховая прогулка в окрестностях д. Пестово

Встреча группы в п. Палехе на автовокзале в 06:00.
Приезд на базу в д. Пестово.
Завтрак. Отдых.
Обед.
Знакомство с лошадьми, инструктаж.
Верховая прогулка в окрестностях д. Пестово.
Баня.
Выезд из д. Пестово.
Наш маршрут лежит к Левинскому озеру.
Рыбалка (щука, окунь).
В этот день Вы можете уедениться с удочной и порыбачить.
Так можете отдохнуть на берегу озера, искупаться, заняться собирательством ягод (черника, земляника) и грибов.
Верховая прогулка по окрестностям озера.
Собираем вещи и в путь.
Сегодня мы пройдем к озеру Ламенское (Богоявленское).
Посетим Владимирскую церковь (1823 г.).
А на противоположном берегу – церковь Сретенья (1815-1825 гг.).
В этот день Вы можете уедениться с удочной и порыбачить.
Так можете отдохнуть на берегу озера, искупаться, заняться собирательством ягод (черника, земляника) и грибов.
Верховая прогулка по окрестностям озера.
В этот день Вы можете уедениться с удочной и порыбачить.
Так можете отдохнуть на берегу озера, искупаться, заняться собирательством ягод (черника, земляника) и грибов.
Верховая прогулка по окрестностям озера.
Продолжим наше путешествие по Барковская пустыни.
Прибытие в деревню Пестово.
Пикник. Баня.
Прощание с лошадьми.
Отъезд группы на вокзал п. Палех.
Тур предусматривает проживание в двух- и трехместной палатке и на турбазе.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.