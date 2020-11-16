Конное путешествие в край лесных озер

Предлагаем Вам интереснейшую экспедицию по старинным городам и селам Ивановской области

5
2 отзыва
Предлагаем Вам интереснейшую экспедицию по старинным городам и селам Ивановской области.

Маршрут проходит по живописным лесам, озерам, рекам, Вас ждет рыбалка и песчаные пляжи, грибы и ягоды. Вам будут предоставлены лошади верховых и полукровных пород, хорошо выезженные. За день преодолеете в среднем по 25 км, чередуя шаг, рысь. Маршрут проходит налегке, вещи доставляются на автомобильном транспорте.
Конное путешествие в край лесных озер
Конное путешествие в край лесных озер
Конное путешествие в край лесных озер
Конное путешествие в край лесных озер
Конное путешествие в край лесных озер
Конное путешествие в край лесных озер
Конное путешествие в край лесных озер
Конное путешествие в край лесных озер
Конное путешествие в край лесных озер
Конное путешествие в край лесных озер
Конное путешествие в край лесных озер
Конное путешествие в край лесных озер
Конное путешествие в край лесных озер
Ближайшие даты:

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Верховая прогулка в окрестностях д. Пестово

Встреча группы в п. Палехе на автовокзале в 06:00.

Приезд на базу в д. Пестово.

Завтрак. Отдых.

Обед.

Знакомство с лошадьми, инструктаж.

Верховая прогулка в окрестностях д. Пестово.

Баня.

2 день

Д. Пестово - Левинское озеро

Выезд из д. Пестово.

Наш маршрут лежит к Левинскому озеру.

Рыбалка (щука, окунь).

3 день

Дневка на озере Левинское

В этот день Вы можете уедениться с удочной и порыбачить.

Так можете отдохнуть на берегу озера, искупаться, заняться собирательством ягод (черника, земляника) и грибов.

Верховая прогулка по окрестностям озера.

4 день

Левинское озеро - Ламенское озеро

Собираем вещи и в путь.

Сегодня мы пройдем к озеру Ламенское (Богоявленское).

Посетим Владимирскую церковь (1823 г.).

А на противоположном берегу – церковь Сретенья (1815-1825 гг.).

5 день

Дневка на Ламенском озере

В этот день Вы можете уедениться с удочной и порыбачить.

Так можете отдохнуть на берегу озера, искупаться, заняться собирательством ягод (черника, земляника) и грибов.

Верховая прогулка по окрестностям озера.

6 день

Ламенское озеро

В этот день Вы можете уедениться с удочной и порыбачить.

Так можете отдохнуть на берегу озера, искупаться, заняться собирательством ягод (черника, земляника) и грибов.

Верховая прогулка по окрестностям озера.

7 день

Барковская пустынь - д. Пестово

Продолжим наше путешествие по Барковская пустыни.

Прибытие в деревню Пестово.

Пикник. Баня.

8 день

Отъезд

Прощание с лошадьми.

Отъезд группы на вокзал п. Палех.

Проживание

Тур предусматривает проживание в двух- и трехместной палатке и на турбазе.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

7 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание
  • Прокат лошадей и конной амуниции
  • Прокат необходимого группового снаряжения (палатки, костровое оборудование)
  • Услуги гида-проводника
  • Медицинская страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до п. Палех и обратно
  • Билеты в музеи
Место начала и завершения?
п. Палех
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • личное снаряжение (спальный мешок, коврик);
  • походный комплект посуды (кружка, миска, ложка, нож);
  • удобная обувь (сапоги или кроссовки + краги);
  • одежда для верховой езды (спортивные брюки, свитера, дождевики);
  • репелленты для себя и своей лошади;
  • фотоаппарат;
  • медикаменты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
16 ноя 2020
Мы не только получили колоссальное удовольствие от замечательного уголка природы, от общения с замечательными людьми, от купания в озере, от прогулок на лошадях… Но также и практическую иллюстрацию того, как можно в реальных условиях нашей действительности выполнить трудную, но такую благородную деятельность по развитию нашего национального туризма."Если бы каждый человек на клочке земли своей сделал всё, что он может, как прекрасна была бы земля наша" (Это сказали не мы, Чехов, но как же он был прав. Удачи вам и успехов)"
Т
15 ноя 2020
Поход был восхитительный. Meста чудесные, хорошие инструктора. Я б с удовольствием там осталась на всю жизнь! Лошадки супер, послушные, ухоженные. Встретили нас замечательно.

Свежий воздух, хорошая компания, красота природы… это то место куда хочется возвращаться снова и снова!!! Я с нетерпение буду ждать следующего отпуска, что б вернуться туда снова. Этот поход специально для тех, кто хочет отдохнуть и душой и телом от мирской суеты.

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