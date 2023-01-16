1 день

Встреча. Знакомство с городом

Встреча с гидом на ж/д. вокзале г. Иваново.

Обзорная экскурсия по г. Иваново.

В ходе экскурсии мы увидим знаменитую Щудровскую палатку – редчайший памятник гражданской каменной архитектуры XVII в., центральную площадь Революции, внушительные здания почтамта, музыкального театра, нового цирка, Литературный сквер, где установлены бюсты ивановских поэтов, погибших в годы войны,"Дом-корабль" и "Дом-птицу" – необычные памятники советского конструктивизма, мемориальный комплекс "Красная Талка", посвященный событиям первой русской революции, и многое другое.

Посещение Свято-Введенского женского монастыря.

Женский монастырь в центре Иваново основан сравнительно недавно, в 1991 г., а вот Введенская церковь, составляющая основу монастырского комплекса – старинная, начала XX в.

Обед (оплачивается отдельно).

Экскурсия в Музей ивановского ситца.

Рассматривая ивановские ситцы, можно увидеть, как проявлялось народное творчество в художественном оформлении тканей, проследить развитие особого стиля, яркого и нарядного, присущего ивановским тканям.

Размещение в отеле в центре города.

Свободное время.