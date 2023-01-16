Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех

Иваново, Плес, Палех… Здешние виды вдохновляли самого известного жителя этих мест

4.7
3 отзыва
Иваново, Плес, Палех… Здешние виды вдохновляли самого известного жителя этих мест, художника Исаака Левитана на создание его знаменитейших пейзажей.

Наш четырёхдневный тур по левитановским местам средней полосы России позволит вам по-новому взглянуть на красоту этих мест, полюбоваться словно бы ожившими полотнами великого художника.
Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех
Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех
Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех
Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех
Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех
Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех
Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех
Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех
Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех
Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех
Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех
Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех
Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех
Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех
Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Отдых в глубинке
Отдых в глубинке
Нежная русская природа, восхитительные пейзажи, многочисленные парки и, конечно, река Волга
Сказочные сувениры
Сказочные сувениры
Сюжеты народных былин, сказок и песен оживают на работах палехских мастеров, у нас будет возможность приобрести сувенирные произведения искусства
Культурное просвещение
Культурное просвещение
Полюбуемся старинными и современными памятниками, познакомимся с левитановскими местами и шедеврами русской живописи

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Знакомство с городом

Встреча с гидом на ж/д. вокзале г. Иваново.

Обзорная экскурсия по г. Иваново.

В ходе экскурсии мы увидим знаменитую Щудровскую палатку – редчайший памятник гражданской каменной архитектуры XVII в., центральную площадь Революции, внушительные здания почтамта, музыкального театра, нового цирка, Литературный сквер, где установлены бюсты ивановских поэтов, погибших в годы войны,"Дом-корабль" и "Дом-птицу" – необычные памятники советского конструктивизма, мемориальный комплекс "Красная Талка", посвященный событиям первой русской революции, и многое другое.

Посещение Свято-Введенского женского монастыря.

Женский монастырь в центре Иваново основан сравнительно недавно, в 1991 г., а вот Введенская церковь, составляющая основу монастырского комплекса – старинная, начала XX в.

Обед (оплачивается отдельно).

Экскурсия в Музей ивановского ситца.

Рассматривая ивановские ситцы, можно увидеть, как проявлялось народное творчество в художественном оформлении тканей, проследить развитие особого стиля, яркого и нарядного, присущего ивановским тканям.

Размещение в отеле в центре города.

Свободное время.

Встреча. Знакомство с городомВстреча. Знакомство с городомВстреча. Знакомство с городомВстреча. Знакомство с городом
2 день

Палех - Шуя

Завтрак в отеле.

Переезд в Палех.

Пешеходная прогулка-экскурсия по поселку.

Этот небольшой поселок в Ивановской области входит в перечень исторических городов России.

Палехский стиль – шкатулки, броши, панно и другие лаковые миниатюры, написанные золотом и яркими красками по черному фону.

В этих самобытных работах оживают сюжеты народных былин, сказок и песен.

В поселке мы увидим старинные деревянные дома, в одном из которых расположен музей палехской миниатюры.

Осмотр Крестовоздвиженского собора.

Помимо палехской росписи, главной достопримечательностью поселка является кафедральный собор Воздвижения Креста Господня – выдающийся памятник архитектуры XVIII в.

Над храмом возвышается прекрасная шатровая колокольня, внутри его украшает резной иконостас и росписи палехских мастеров, прославившие собор далеко за пределами Ивановской области.

Посещение Музея Палехского искусства.

Своими искусными живописцами Палех славится еще с допетровских времен – поселок поставлял иконописцев и реставраторов для Московского кремля, Новодевичьего монастыря и Троицко-Сергиевой Лавры.

Переезд в г. Шуя.

Экскурсия по городу Шуя.

В ходе экскурсии мы совершим прогулку по главной пешеходной улице – Шуйскому Арбату.

Вдоль нее выстроились уютные каменные особнячки.

На главной площади города высится кажущийся грандиозным для маленькой Шуи Воскресенский собор XVII в., где хранится список чудотворной иконы Шуйско-Смоленской Богородицы.

Перед собором – дивной красоты пятиярусная 106-метровая «свечная» колокольня.

Обед (оплачивается отдельно).

Посещение дворца М. А. Павлова.

Дворец принадлежал фабриканту, купцу первой гильдии Михаилу Алексеевичу Павлову (1846-1915).

Во дворце прекрасно сохранился богатый интерьер того времени.

Свободное время.

Возвращение в отель.

Палех - ШуяПалех - ШуяПалех - ШуяПалех - Шуя
3 день

Музей-заповедника А.Н. Островского - Кинешма

Завтрак в отеле.

Переезд в Щелоково.

Посещение мемориального и природного музея-заповедника А. Н. Островского «Щелыково».

Щелыково – усадьба великого русского драматурга Александра Николаевича Островского – место, которое он сравнивал «с лучшими местами Швейцарии и Италии», место, ставшее его любовью на всю жизнь.

Усадебный дом в окружении старинного парка, церковь св. Николая XVIII в., литературно-театральный и этнографический музеи, культурно-образовательный центр Голубой дом всегда готовы вас принять.

Переезд в Кинешму.

Кинешма до наших дней сохранила свое провинциальное очарование.

В ходе пешеходной экскурсии по историческому центру города мы осмотрим архитектурные памятники XVIII – начала XX вв: торговые ряды, училища, фабрики и другие жилые и общественные здания.

Мы прогуляемся вдоль набережной по Волжскому бульвару, полюбуемся уютными беседками, старинными и современными памятниками и, главное, прекрасными волжскими пейзажами.

Посещение Троицко-Успенского кафедрального собора.

Архитектурный ансамбль состоит из двух храмов – Успенского и Троицкого, колокольни и дома священника.

Собор расположен на высоком берегу Волги, на территории бывшей кинешемской крепости.

Возвращение в отель.

Свободное время.

Музей-заповедника А.Н. Островского - КинешмаМузей-заповедника А.Н. Островского - КинешмаМузей-заповедника А.Н. Островского - КинешмаМузей-заповедника А.Н. Островского - Кинешма
4 день

Плёс - город-музей под открытым небом

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Переезд в Плёс.

Плёс – маленький город с населением 2000 человек, но он имеет статус города–заповедника и фактически представляет собой музей под открытым небом.

Основные достопримечательности Плёса – это нежная русская природа, восхитительные пейзажи, многочисленные парки и, конечно, река Волга.

В ходе экскурсии мы познакомимся с левитановскими местами, историей города и прогуляемся по набережной.

Посещение музея Исаака Ильича Левитана.

Дом-музей, посвященный жизни и творчеству великого художника, открыт 25 августа 1972 г.

Он располагается в старинном особняке, построенном в первой половине XIX в.

В музее находятся подлинные картины Исаака Левитана, а также Василия Поленова, Алексея Саврасова, Ивана Шишкина и других художников.

Также в музее можно осмотреть мемориальные комнаты Левитана, познакомиться с наиболее интересными страницами его биографии.

Свободное время в Плёсе.

Переезд в Иваново, на ж/д. вокзал.

Отправление из Иваново на любом поезде после 17:30.

Плёс - город-музей под открытым небомПлёс - город-музей под открытым небомПлёс - город-музей под открытым небомПлёс - город-музей под открытым небом

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях в комфортабельных номерах с удобствами.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное Одноместное
22 60026 600

Варианты проживания

Гостиница в г. Иваново

3 ночи

Размещение в отелях в комфортабельных номерах с удобствами.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в отелях в комфортабельных номерах с удобствами
  • Комфортабельный автобус по программе
  • 3 завтрака в отелях
  • Услуги гида-экскурсовода по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Трансферы с ж/д. вокзала и на ж/д. вокзал г. Иваново
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Иваново и обратно
  • 3 комплексных обеда (по желанию) – 2 250 рублей
  • Радиооборудование – 600 рублей
  • Входные билеты в музеи по программе
Место начала и завершения?
Россия, Иваново
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
И
16 янв 2023
Отличное сопровождение в течение всего времени, грамотные специалисты, доступные консультации. Могу сказать только спасибо.
Е
12 янв 2023
Всё замечательно, гид только не очень понравился. Пугал лишнего, в т. ч. долгими прогулками (по полчаса - это не долго), скоростью на снегоходах и оленях (не быстро и коротко), опасностью на берегу Териберки (да всё там спокойно), злым гидом в саамской деревне (вообще спокойный). Как-то мешало настроиться на получение впечатлений. Но организовано всё замечательно, четко по графику, все пункты программы состоялись. Молодцы, благодарность!
И
11 янв 2023
Организация тура отличная. Трансфер из аэропорта и ж/д вокзала, размещение в удобно расположенной гостинице (центр города), комфортабельный автобус для поездок на экскурсии, питание (завтраки и обеды) - всё на высшем уровне. Особая благодарность гиду - Андрею Чурину (он сделал всё, чтобы влюбить нас в Пермский край), а также водителю автобуса - Михаилу Викторовичу. Спасибо организаторам за интересную программу тура.

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