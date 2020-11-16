Мы не только получили колоссальное удовольствие от замечательного уголка природы, от общения с замечательными людьми, от купания в озере, от прогулок на лошадях… Но также и практическую иллюстрацию того, как можно в реальных условиях нашей действительности выполнить трудную, но такую благородную деятельность по развитию нашего национального туризма."Если бы каждый человек на клочке земли своей сделал всё, что он может, как прекрасна была бы земля наша" (Это сказали не мы, Чехов, но как же он был прав. Удачи вам и успехов)"