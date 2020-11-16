Зимние прогулки в окрестностях деревни Пестово

Приглашаем в настоящую русскую глубинку на Рождество

5
2 отзыва
Приглашаем в настоящую русскую глубинку на Рождество.

Экологически чистый воздух, широта русских просторов и великолепие природы ждут нас в "Пестовской слободе".

Приятный и спокойный отдых в атмосфере русского дома, ежедневное общение с лошадками, домашняя кухня и русское гостеприимство. Прекрасный выбор для семейного путешествия в новогодние каникулы!
Зимние прогулки в окрестностях деревни Пестово
Зимние прогулки в окрестностях деревни Пестово
Зимние прогулки в окрестностях деревни Пестово
Зимние прогулки в окрестностях деревни Пестово
Зимние прогулки в окрестностях деревни Пестово
Зимние прогулки в окрестностях деревни Пестово
Зимние прогулки в окрестностях деревни Пестово
Зимние прогулки в окрестностях деревни Пестово
Зимние прогулки в окрестностях деревни Пестово
Зимние прогулки в окрестностях деревни Пестово
Зимние прогулки в окрестностях деревни Пестово
Зимние прогулки в окрестностях деревни Пестово
Зимние прогулки в окрестностях деревни Пестово
Зимние прогулки в окрестностях деревни Пестово
Зимние прогулки в окрестностях деревни Пестово
Зимние прогулки в окрестностях деревни Пестово
Зимние прогулки в окрестностях деревни Пестово
Зимние прогулки в окрестностях деревни Пестово
Зимние прогулки в окрестностях деревни Пестово
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Традиционная жаркая банька
Традиционная жаркая банька
Ежедневно для нас русская жаркая баня
Вкусная еда из русской печи
Вкусная еда из русской печи
Отведаем традиционные русские блюда
Приятные конные прогулки
Приятные конные прогулки
Ежедневные прогулки на лошадях по заснеженным просторам
Знаменитый Палехский промысел
Знаменитый Палехский промысел
По желанию отправимся на мастер-класс по лаковой миниатюре и почувствовуем себя в роли палехского художника
Атмосфера русского рождества
Атмосфера русского рождества
Отметим рождество в настоящей глубинке в деревенском доме
Истории искусных мастеров
Истории искусных мастеров
По желанию посетим музеи художников и иконописи, Крестовоздвиженский храм

Варианты проживания

Гостевой дом

7 ночей

Тур предусматривает проживание в доме с удобствами во дворе (сборная группа с размещением в 2-х комнатах по 3 и 5 человек).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание по программе
  • 3-х разовое питание, преимущественно из русской печи
  • Ежедневные конные прогулки (2 часа) в окрестностях деревни
  • Баня ежедневно
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иваново и обратно
  • Проезд до пос. Палех и обратно
  • Дополнительные экскурсии, входные билеты: музей художника Голикова музей Иконописи музей художника Корина музей скульптора Дыдыкина Крестовоздвиженский Храм
  • Музей художника Голикова
  • Музей Иконописи
  • Музей художника Корина
  • Музей скульптора Дыдыкина
  • Крестовоздвиженский Храм
  • Мастер-Класс по лаковой миниатюре
Место начала и завершения?
Ивановская область, посёлок Палех
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Можно ли в тур с собакой?

Участие в туре могут принять четвероногие друзья. Главное со справками и не агрессивные, если большие, желательно с намордником.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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2
1
А
16 ноя 2020
Мы не только получили колоссальное удовольствие от замечательного уголка природы, от общения с замечательными людьми, от купания в озере, от прогулок на лошадях… Но также и практическую иллюстрацию того, как можно в реальных условиях нашей действительности выполнить трудную, но такую благородную деятельность по развитию нашего национального туризма."Если бы каждый человек на клочке земли своей сделал всё, что он может, как прекрасна была бы земля наша" (Это сказали не мы, Чехов, но как же он был прав. Удачи вам и успехов)"
Т
15 ноя 2020
Поход был восхитительный. Meста чудесные, хорошие инструктора. Я б с удовольствием там осталась на всю жизнь! Лошадки супер, послушные, ухоженные. Встретили нас замечательно.

Свежий воздух, хорошая компания, красота природы… это то место куда хочется возвращаться снова и снова!!! Я с нетерпение буду ждать следующего отпуска, что б вернуться туда снова. Этот поход специально для тех, кто хочет отдохнуть и душой и телом от мирской суеты.

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