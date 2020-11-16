Тур предусматривает проживание в доме с удобствами во дворе (сборная группа с размещением в 2-х комнатах по 3 и 5 человек).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Участие в туре могут принять четвероногие друзья. Главное со справками и не агрессивные, если большие, желательно с намордником.