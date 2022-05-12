Знакомство с Оружейной столицей

Вас ждет занимательная пешая экскурсия по завораживающему Ижевску

5
1 отзыв
Индивидуальная
Вас ждет занимательная пешая экскурсия по завораживающему Ижевску.

За два часа вы увидите знаковые места города и главные достопримечательности, включая Оружейный завод, Собор Александра Невского, Арсенал, Президентский дворец и старинные особняки.
Знакомство с Оружейной столицей
Знакомство с Оружейной столицей
Знакомство с Оружейной столицей
Знакомство с Оружейной столицей
Знакомство с Оружейной столицей

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь оружейников
  • Плотина
  • Оружейный завод
  • Ижевский пруд
  • Собор Александра Невского
  • Особняк купца Жерехова
  • Особняк Лятушевича
  • Михайловский собор
  • Центральная площадь
  • Арсенал
  • Президентский дворец

Об экскурсии

Город-завод обладает удивительным шармом. Сомневаетесь? Приглашаю Вас на увлекательную прогулку по Ижевску. Мы прогуляемся по самым главным достопримечательностям Оружейной столицы России. Увидим величественные храмы, сохранившиеся особняки купцов, полюбуемся пейзажами самого большого пруда в России и отведаем самых вкусных удмуртских перепечей!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Советская улица, 7, Ижевск
Завершение: Улица Коммунаров, 287, Ижевск (Арсенал)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, по договоренности

Отзывы от туристов

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