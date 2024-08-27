4 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Кабардинка в объективе: экскурсия-фотосессия
Прогулка по Кабардинке с фотосессией: бермудский треугольник, выброшенный корабль, набережная и арт-объекты. Узнайте интересные факты и получите уникальные фото
10 сен в 11:30
11 сен в 11:30
12 990₽ за всё до 3 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
Прогулка по белоснежной набережной, виды с обрыва Круча, храм Андрея Первозванного и два маяка. За 4 часа вы узнаете Геленджик глазами местных
Начало: Проживание заказчика
Завтра в 16:00
10 сен в 12:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
5 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
Насладитесь уникальной фотопрогулкой по Абрау-Дюрсо из Кабардинки. Озеро, фонтаны, Арт-парк и виноградники ждут вас. Профессиональные фото на память
Завтра в 09:30
10 сен в 09:30
100009 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна27 августа 2024На экскурсии побывали с 10летним сыном, ожидала красивые локации, общее представление о курорте и несколько фото на память - не
- ННаталья9 июля 2024Мне все очень понравилось! Отличная экскурсия! Отличная Мария! Спасибо!
- ННаталья9 июля 2024Мне все очень понравилось! Спасибо огромное! Оценка - 5
- ООльга16 октября 2023В отпуске,в сентябре отдыхала в Кабардинке. При планировании отпускных дней обратила внимание на экскурсию с Марией. Давно хотела посетить Абрау,но
- ГГалина6 октября 2023Огромное спасибо Марии за проведенную экскурсию и замечательные фото на память о прогулке. Она знает историю своего родного края и
- ИИрина22 июля 2023Отличная интересная комфортная поездка!
Ответы на вопросы от путешественников по Кабардинке в категории «На Рождество»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кабардинке
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Кабардинке в сентябре 2024
Сейчас в Кабардинке в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 7 500 до 12 990 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
Забронируйте экскурсию в Кабардинке на 2024 год на рождество, 9 ⭐ отзывов, цены от 7500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь