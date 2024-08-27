На Рождество – экскурсии в Кабардинке

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Кабардинке, цены от 7 500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Кабардинка в объективе: экскурсия-фотосессия
Пешая
2 отзыва
4 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Кабардинка в объективе: экскурсия-фотосессия
Прогулка по Кабардинке с фотосессией: бермудский треугольник, выброшенный корабль, набережная и арт-объекты. Узнайте интересные факты и получите уникальные фото
10 сен в 11:30
11 сен в 11:30
12 990 за всё до 3 чел.
Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
На машине
1 отзыв
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
Прогулка по белоснежной набережной, виды с обрыва Круча, храм Андрея Первозванного и два маяка. За 4 часа вы узнаете Геленджик глазами местных
Начало: Проживание заказчика
Завтра в 16:00
10 сен в 12:00
7 500 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
На машине
скидка
5%
6 отзывов
5 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
Насладитесь уникальной фотопрогулкой по Абрау-Дюрсо из Кабардинки. Озеро, фонтаны, Арт-парк и виноградники ждут вас. Профессиональные фото на память
Завтра в 09:30
10 сен в 09:30
100009 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    27 августа 2024
    Кабардинка в объективе: экскурсия-фотосессия
    На экскурсии побывали с 10летним сыном, ожидала красивые локации, общее представление о курорте и несколько фото на память - не
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    более. В итоге получили и полноценную экскурсию о месте, и фото на целый альбом, да ещё и мини-поход в дружеской атмосфере двух подруг Елены и Екатерины, с которыми точно - хоть в разведку. Сын сперва вообще ни на какую экскурсию не хотел (мы были после почти трехчасовой дороги), через некоторое время увлекся рассказом (и конечно харизмой) Екатерины. Елена - очень увлеченный фотограф, ищет и находит лучшие ракурсы. Хотим снова в Кабардинку за новыми впечатлениями и именно с Екатериной и Еленой

  • Н
    Наталья
    9 июля 2024
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
    Мне все очень понравилось! Отличная экскурсия! Отличная Мария! Спасибо!
  • Н
    Наталья
    9 июля 2024
    Кабардинка в объективе: экскурсия-фотосессия
    Мне все очень понравилось! Спасибо огромное! Оценка - 5
  • О
    Ольга
    16 октября 2023
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
    В отпуске,в сентябре отдыхала в Кабардинке. При планировании отпускных дней обратила внимание на экскурсию с Марией. Давно хотела посетить Абрау,но
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    экскурсии с большими группами не люблю Фотопрогулка с Марией оправдала ожидание. Прогулялись по красивым локациям,не туристическим секретным местам. Получила отличные фото,которые меня теперь радуют.

  • Г
    Галина
    6 октября 2023
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
    Огромное спасибо Марии за проведенную экскурсию и замечательные фото на память о прогулке. Она знает историю своего родного края и
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    хорошо об этом рассказывает. Мы побывали на Абрау в местах, куда не ездят туристические автобусные туры, очень приватная экскурсия. Никаких утомительно, навязчивых дигустаций и посещений мест, куда турфирмам просто выгодно привозить экскурсии. Весь темп экскурсии подстроен под наши пожелания.

    Огромное спасибо Марии за проведенную экскурсию и замечательные фото на память о прогулке. Она знает историю
  • И
    Ирина
    22 июля 2023
    Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
    Отличная интересная комфортная поездка!

Ответы на вопросы от путешественников по Кабардинке в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Кабардинке в сентябре 2024
Сейчас в Кабардинке в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 7 500 до 12 990 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
Забронируйте экскурсию в Кабардинке на 2024 год на рождество, 9 ⭐ отзывов, цены от 7500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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