4 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Загадочные дольмены, крепость «Грозовые ворота» и водопады реки Жане
Групповая экскурсия по Кабардинке: дольмены, крепость «Грозовые ворота», водопады реки Жане. Погрузитесь в историю и природу Геленджика
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 8:00, 13:00, 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
3 900₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Увлекательная поездка на квадроциклах в горы Кабардинки
Погрузитесь в атмосферу драйва и веселья на индивидуальной экскурсии по горам Кабардинки. Впечатляющие виды и адреналин гарантированы
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно в 09:00 или по запросу
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
8 000₽ за всё до 8 чел.
7 часов
Групповая
Групповая экскурсия «Красота Пшадских водопадов» в Кабардинке
Экскурсия для любителей природы и приключений. Посетите водопады, родники и парки, наслаждаясь свежим воздухом и живописными видами
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
3 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кабардинке в категории «Популярные экскурсии»
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