3 часа

Индивидуальная до 8 чел.

Увлекательная поездка на квадроциклах в горы Кабардинки Погрузитесь в атмосферу драйва и веселья на индивидуальной экскурсии по горам Кабардинки. Впечатляющие виды и адреналин гарантированы Начало: По согласованию с туристом

Расписание: Ежедневно в 09:00 или по запросу