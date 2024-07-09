8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Многогранный Новороссийск и винодельня «Мысхако»
Насладитесь историей Новороссийска и откройте для себя секреты винодельни Мысхако. Индивидуальная экскурсия с трансфером и дегустацией вин
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
Насладитесь уникальной фотопрогулкой по Абрау-Дюрсо из Кабардинки. Озеро, фонтаны, Арт-парк и виноградники ждут вас. Профессиональные фото на память
7 авг в 09:30
14 авг в 09:30
9 800₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Красоты и вина Абрау-Дюрсо
Один день, две винодельни, локальная кухня - отправляемся из Кабардинки навстречу лучшим винам Краснодарского края. Яркие эмоции гарантированы
8 авг в 09:00
14 авг в 09:00
14 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья9 июля 2024Мне все очень понравилось! Отличная экскурсия! Отличная Мария! Спасибо!
- ООльга16 октября 2023В отпуске,в сентябре отдыхала в Кабардинке. При планировании отпускных дней обратила внимание на экскурсию с Марией. Давно хотела посетить Абрау,но
- ГГалина6 октября 2023Огромное спасибо Марии за проведенную экскурсию и замечательные фото на память о прогулке. Она знает историю своего родного края и
- ВВарвара10 августа 2022Спасибо большое за интересную прогулку
Ответы на вопросы от путешественников по Кабардинке в категории «Все»
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