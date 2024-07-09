Все – экскурсии в Кабардинке

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Кабардинке, цены от 9 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Многогранный Новороссийск и винодельня «Мысхако»
На машине
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Многогранный Новороссийск и винодельня «Мысхако»
Насладитесь историей Новороссийска и откройте для себя секреты винодельни Мысхако. Индивидуальная экскурсия с трансфером и дегустацией вин
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
На машине
6 отзывов
5 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
Насладитесь уникальной фотопрогулкой по Абрау-Дюрсо из Кабардинки. Озеро, фонтаны, Арт-парк и виноградники ждут вас. Профессиональные фото на память
7 авг в 09:30
14 авг в 09:30
9 800 за всё до 3 чел.
День на винодельнях Юга: путешествие из Кабардинки
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Красоты и вина Абрау-Дюрсо
Один день, две винодельни, локальная кухня - отправляемся из Кабардинки навстречу лучшим винам Краснодарского края. Яркие эмоции гарантированы
8 авг в 09:00
14 авг в 09:00
14 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    9 июля 2024
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
    Мне все очень понравилось! Отличная экскурсия! Отличная Мария! Спасибо!
  • О
    Ольга
    16 октября 2023
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
    В отпуске,в сентябре отдыхала в Кабардинке. При планировании отпускных дней обратила внимание на экскурсию с Марией. Давно хотела посетить Абрау,но
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    экскурсии с большими группами не люблю Фотопрогулка с Марией оправдала ожидание. Прогулялись по красивым локациям,не туристическим секретным местам. Получила отличные фото,которые меня теперь радуют.

  • Г
    Галина
    6 октября 2023
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
    Огромное спасибо Марии за проведенную экскурсию и замечательные фото на память о прогулке. Она знает историю своего родного края и
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    хорошо об этом рассказывает. Мы побывали на Абрау в местах, куда не ездят туристические автобусные туры, очень приватная экскурсия. Никаких утомительно, навязчивых дигустаций и посещений мест, куда турфирмам просто выгодно привозить экскурсии. Весь темп экскурсии подстроен под наши пожелания.

    Огромное спасибо Марии за проведенную экскурсию и замечательные фото на память о прогулке. Она знает историю
  • В
    Варвара
    10 августа 2022
    Многогранный Новороссийск и винодельня «Мысхако»
    Спасибо большое за интересную прогулку

Ответы на вопросы от путешественников по Кабардинке в категории «Все»

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  1. Многогранный Новороссийск и винодельня «Мысхако»
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  3. День на винодельнях Юга: путешествие из Кабардинки
Сколько стоит экскурсия по Кабардинке в августе 2024
Сейчас в Кабардинке в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 9 800 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
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