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Бахчисарай-Севастополь-Ялта

Риал Т.
Риал Т. – Гид из Кабардинки
За один день посетим самые важные достопримечательности 🏛️ Крыма: центр Севастополя, набережная Ялты, Воронцовский дворец в Алупке и замок 🏰 "Ласточкино гнездо".
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 29 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 4 000 ₽ за человека

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Бахчисарай-Севастополь-Ялта
Бахчисарай-Севастополь-Ялта

Что вы увидите

  • центр Севастополя
  • Ялта
  • Воронцовский дворец
  • Ласточкино гнездо
Что вас ожидает?
  • Через Крымский мост мы отправимся в Бахчисарай. Ночь проведем в дороге.
  • В Бахчисараей посетим Свято-Успенский пещерный монастырь и позавтракаем.
  • После этого отправимся в Севастополь. Там вас ждет морская прогулка 👣 с обзорной экскурсией по Севастопольской бухте.
  • Далее отправимся в Ялту. По дороге посетим Воронцовский дворец в Алупке и знаменитое Ласточкино гнездо.
  • Вечером совершим морскую прогулку вдоль побережья Ялты и немного погуляем по городу.
  • В Анапу вернемся около 03:00-04:00 ночи.
Что входит
  • 1. Проезд на комфортабельном автобусе Mercedes-BenzSprinter
  • 2. Завтрак
  • 3. Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты:
  • 1. Воронцовский дворец — 400/200р.
  • 2. Морская прогулка в Ялту — 400/300 руб.
  • 3. Морская прогулка в Севастополе - 300/200 руб
Начало и место завершения
🚩 ул. Революционная, 71, Кабардинка
Бахчисарай-Севастополь-Ялта
Бахчисарай-Севастополь-Ялта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Риал Т.
Риал Т.
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