Что вы увидите
- центр Севастополя
- Ялта
- Воронцовский дворец
- Ласточкино гнездо
Что вас ожидает?
- Через Крымский мост мы отправимся в Бахчисарай. Ночь проведем в дороге.
- В Бахчисараей посетим Свято-Успенский пещерный монастырь и позавтракаем.
- После этого отправимся в Севастополь. Там вас ждет морская прогулка 👣 с обзорной экскурсией по Севастопольской бухте.
- Далее отправимся в Ялту. По дороге посетим Воронцовский дворец в Алупке и знаменитое Ласточкино гнездо.
- Вечером совершим морскую прогулку вдоль побережья Ялты и немного погуляем по городу.
- В Анапу вернемся около 03:00-04:00 ночи.
Что входит
- 1. Проезд на комфортабельном автобусе Mercedes-BenzSprinter
- 2. Завтрак
- 3. Экскурсионное обслуживание
Что не входит
- Входные билеты:
- 1. Воронцовский дворец — 400/200р.
- 2. Морская прогулка в Ялту — 400/300 руб.
- 3. Морская прогулка в Севастополе - 300/200 руб
Начало и место завершения
🚩 ул. Революционная, 71, Кабардинка
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Риал Т.
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