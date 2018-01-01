Фото-прогулка по Новороссийску

Мы, жители Новороссийска, очень любим свой город

Мы, жители Новороссийска, очень любим свой город.

И сегодня я покажу вам все интересные места, по которым мы любим ходить.

Где мы любим отдыхать и откуда любоваться своим городом.

И конечно я расскажу вам историю нашего города.
Фото-прогулка по Новороссийску
Фото-прогулка по Новороссийску
Фото-прогулка по Новороссийску
Фото-прогулка по Новороссийску
Фото-прогулка по Новороссийску
Фото-прогулка по Новороссийску
Фото-прогулка по Новороссийску
Фото-прогулка по Новороссийску
Фото-прогулка по Новороссийску
Фото-прогулка по Новороссийску
Фото-прогулка по Новороссийску
Фото-прогулка по Новороссийску
Фото-прогулка по Новороссийску
Фото-прогулка по Новороссийску
Фото-прогулка по Новороссийску
Фото-прогулка по Новороссийску
Фото-прогулка по Новороссийску
Фото-прогулка по Новороссийску

Что вас ожидает 🤩

  • Аллея на улице Советов
  • Набережная
  • Памятники
  • Крейсер М. Кутузов
  • Морвокзал
  • Парк Фрунзе
  • Яхтклуб
  • Бульвар Черняховского

Об экскурсии

Начнем мы нашу прогулку с улицы Советов. Центральная улица города. Сейчас это разделенная автомобильная дорога и пешеходная, цветущая аллея. По ней мы и пойдем. Далее, через Аллею Героев, где Вечный Огонь в честь памяти павших в войне, спустимся на набережную имени адмирала Серебрякова. И вот оно море! Черное и такое разное, всеми любимое море! Маленький причал с якорями, откуда ходит прогулочный кораблик по Цемесской бухте. Идем вдоль моря и попадаем на морвокзал, где стоит крейсер Михаил Кутузов. Когда-то флагман черноморского флота. Желающие могут посетить его с экскурсией. Тут узнаем что за НЛО, тарелка, с надписью Новороссийск.
Все осмотрев, двигаемся дальше. Небольшой музей якорей под открытым небом. Памятник основателям Новороссийска. Фонтан и стелла. Идем вдоль набережной и подходим к девушке на дельфине. Море, горы! Ухоженная набережная. Красота!
И мы идем вперед. Парк Фрунзе. Пруд с карпами, карасями и черепахами. Каменные попугаи, крокодил, лягушка. Лошадки из травы. На выходе ладошки в форме сердечка. Доходим до памятника Исход. Если кто помнит фильм Бег. Миграция белогвардейцев в Константинополь. Трагичный период времени в истории нашей страны. Но вот уже у нас на пути стайка дельфинов, а чуть поодаль морские коньки везущие жемчужину в раковине. Закончим мы нашу прогулку на бульваре Черняховского. Кто проголодался, сможет отобедать в пиццерии или кафе с кавказской кухней.
Главная фишка нашей прогулки, это профессиональная камера в моих руках. Вы получите множество снимков с самыми интересными видами нашего города. Это будет жемчужина ваших альбомов и инстаграмма. 30 и более фотографий! Разные ракурсы и фоны. Все останется не только у вас в памяти, но и на электронном носителе. Ваши друзья и родные с удовольствием и завистью будут смотреть на ваш визит в Новороссийск.
Не забудьте обуть удобную обувь, ходить придется не мало.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Репортажная съемка. Не менее 30 снимков
Что не входит
  • Экскурсия на крейсер М. Кутузов. Взрослый 250р. Школьники 100р. Дошкольники бесплатно
  • Транспортные расходы Кабардинка — Новороссийск — Кабардинка
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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