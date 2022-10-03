Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы

Открыть завораживающие панорамы, посетить необычную экозону и познакомиться с миром местных вин

Приглашаю вас в гедонистическое путешествие к изумительным видам и прекрасному анапскому вину. Вы полюбуетесь пейзажами с Лысой горы и рощей болотного кипариса. Узнаете о редкой экозоне в долине Сукко.

А в трех винных хозяйствах познакомитесь с разными технологиями производства напитка, откроете особенности местного терруара и погуляете среди виноградников.
Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы
Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы
Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы
Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы
Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы
Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы
Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы
Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы
Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы
Ближайшие даты:
29
сен
30
сен
1
окт
2
окт
3
окт
4
окт
5
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Смотровые и Кипарисовое озеро

В начале дня я отвезу вас к Ласточкиным гнездам на Лысой горе, панорамам Анапской бухты и первых отрогов Кавказского хребта. После вы отправитесь в долину реки Сукко, осмотрите Кипарисовое озеро и услышите историю рукотворного памятника природы. А также сможете подплыть к гигантским деревьям на катамаране или лодке и украсить фотоколлекцию необычными кадрами.

Винодельни в окрестностях Анапы

Теплый и солнечный климат черноморского побережья формирует здесь уникальный терруар. В поездке по трем местным винодельням вы узнаете о его особенностях и познакомитесь с тонкостями изготовления напитков в разных хозяйствах. В нашей программе:

  • Усадьба Семигорье. Это одно из самых известных винных хозяйств в Краснодарском крае, которое славится гаражными, кооперативными и фермерскими винами. Вы прогуляетесь по красивой территории с площадкой в стиле «прованс», двумя маленькими прудами и живописным озером с утками. А также откроете чудесный вид на Абрауский полуостров и бескрайние виноградники, соседствующие с винодельней.
  • Гай-Кодзор. Далее вы посетите хозяйство, где осуществляется полный цикл производства: от лозы и сбора урожая до готовой бутылки вина. Узнаете о местных винах, схожих по стилистике с французскими. А гуляя по ухоженному парку, полюбуетесь растениями и узнаете об особенностях сорта винограда, который здесь выращивают.
  • Сухая гора. Мы посетим с вами новую винодельню и узнаем о тонкостях производства тихих моносортовых вин. Узнаём о таком понятии как терруар и каким свойствами он обладает на примере виноградников этой винодельни. А после экскурсии мы посетим дегустацию и попытаемся найти свой SORT.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: аренда катамарана на Кипарисовом озере — от 600 руб. /человека; расходы на дегустации и приобретение продукции виноделен
  • Что потребуется во время экскурсии: удобная обувь для прогулок, одежда по погоде, солнцезащитный крем, вода и перекус

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кабардинки

😎Индивидуальные🚗На машине🏡Выездные🍤Гастрономические☀️На весь день🍀Природа и пейзажиПанорамыВинодельни

Похожие туры в Кабардинке

Многогранный Новороссийск и винодельня «Мысхако»
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ульяна
Ульяна
5
1 отзыв
Многогранный Новороссийск и винодельня «Мысхако»
Раскрыть разные стороны города побывать на старинной винодельне
3 окт
4 окт
5 окт
6 окт
8 000 за всё до 4 чел.
День на винодельнях Юга: путешествие из Кабардинки
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Настасья
Настасья
Нет отзывов
День на винодельнях Юга: путешествие из Кабардинки
Прогуляться вдоль озера Абрау, продегустировать игристое с улитками и проникнуть в тайны виноделия
Завтра
30 сен
1 окт
2 окт
14 000 за всё до 5 чел.
Квадро-тур к озеру
1 час
🛻 На квадроциклах
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Юлиана
Юлиана
Нет отзывов
Квадро-тур к озеру
Поездка к озеру «Церковное» на квадроциклах
В Геленджике по договоренности
Сегодня
Завтра
30 сен
1 окт
от 2 500 за 1 человека
Тур на квадроцикле к озеру Церковное и водопаду
2 часа
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
Организатор экскурсии Юлиана
Юлиана
Нет отзывов
Тур на квадроцикле к озеру Церковное и водопаду
Если Вам хочется разбавить свой отдых экстримом
В Геленджике по договоренности
Сегодня
Завтра
30 сен
1 окт
от 3 500 за 1 человека
Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Аннушка
Аннушка
Нет отзывов
Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
Познакомиться с курортом и полюбить его на авто-пешеходной экскурсии
Проживание заказчика
Сегодня
Завтра
30 сен
1 окт
5 000 за всё до 4 чел.
Поездка-сафари из Кабардинки
4 часа
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Harlam
Harlam
Нет отзывов
Поездка-сафари из Кабардинки
Прокатиться с ветерком на открытых внедорожниках и посетить удивительные места
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
30 сен
1 окт
1 800 за 1 человека
Из Кабардинки - в Абрау-Дюрсо
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
5
2 отзыва
Из Кабардинки - в Абрау-Дюрсо
Посетить главные достопримечательности Русской Ривьеры и получить на память профессиональные фото
Сегодня
Завтра
30 сен
1 окт
65005 850 за всё до 3 чел.
Старый парк, или путешествие сквозь цивилизации
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ульяна
Ульяна
Нет отзывов
Старый парк, или путешествие сквозь цивилизации
Открыть место творчества и вдохновения, полюбоваться растениями и узнать больше о побережье
Сегодня
Завтра
30 сен
1 окт
3 000 за всё до 4 чел.
К сухогрузу «Рио» из Кабардинки
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
Нет отзывов
К сухогрузу «Рио» из Кабардинки
Добраться до знаменитого судна, услышать истории Кабардинки и посмотреть на море с отвесной скалы
Сегодня
Завтра
30 сен
1 окт
4 500 за всё до 4 чел.
Джипинг в горы из Кабардинки
4 часа
🛣 Джиппинг
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Руслан
Руслан
5
1 отзыв
Джипинг в горы из Кабардинки
Кабардинка - это популярный курортный поселок, который расположен на берегу Цемесской бухты
Забираем с вашего адреса
Сегодня
Завтра
30 сен
1 окт
1 800 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Кабардинке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кабардинке
ХОРОШО
🧭
ТАМ