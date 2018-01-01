Квадро-тур к озеру

Поездка к озеру «Церковное» на квадроциклах - это занятный

Поездка к озеру «Церковное» на квадроциклах — это занятный и живописный маршрут, пролегающий по картинной местности, среди многовековых деревьев и вдоль чистейших горных рек.
Квадро-тур к озеру
Квадро-тур к озеру
Квадро-тур к озеру
Квадро-тур к озеру
Квадро-тур к озеру
Квадро-тур к озеру
Квадро-тур к озеру
Квадро-тур к озеру

Что вас ожидает 🤩

  • Смотровя площадка села Дивноморское
  • Персиковые сады
  • Река Жане
  • Озеро Грек
  • Озеро Церковное

Тур на квадроцикле к озеру «Церковное»

Само по себе управление квадроциклом приносит множество положительных эмоций. А во время экскурсии мы ещё увидим множество красивых мест. Трасса имеет разнообразный рельеф. Будут спуски, подъёмы, лужи с грязью и река.
Переезд реки — один из самых захватывающих моментов тура! Гости обожают прокатиться с брызгами, а наш фотограф запечатлеет эти счастливые моменты. Наша компания уже более 9 лет занимается организацией туров и предоставляем нашим гостям лучший сервис и разнообразные маршруты.
Тур начинается в Геленджике, турист из Кабардинки самостоятельно добирается до места начала экскурсии. Если вы приезжаете на автобусе, то мы заберём вас с автовокзала или любого другого места в Геленджике.

Важная информация

Дети до 18 лет едут только на отдельном квадроцикле с инструктором (не с папой), по детскому билету. Забираем туристов с адреса за час до начала экскурсии!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Инструктаж
  • Экипировка
  • Страховка
  • Трансфер
  • Гид
Что не входит
  • Фотосессия
  • Напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: В Геленджике по договоренности
Завершение: П. Светлый, озеро Грек
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Дети до 18 лет едут только на отдельном квадроцикле с инструктором (не с папой), по детскому билету. Забираем туристов с адреса за час до начала экскурсии!
  • Тур начинается в Геленджике, турист из Кабардинки самостоятельно добирается до места начала экскурсии. Если вы приезжаете на автобусе, то мы заберём вас с автовокзала или любого другого места в Геленджике
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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