Само по себе управление квадроциклом приносит множество положительных эмоций. А во время экскурсии мы ещё увидим множество красивых мест. Трасса имеет разнообразный рельеф. Будут спуски, подъёмы, лужи с грязью и река.
Переезд реки — один из самых захватывающих моментов тура! Гости обожают прокатиться с брызгами, а наш фотограф запечатлеет эти счастливые моменты. Наша компания уже более 9 лет занимается организацией туров и предоставляем нашим гостям лучший сервис и разнообразные маршруты.
Тур начинается в Геленджике, турист из Кабардинки самостоятельно добирается до места начала экскурсии. Если вы приезжаете на автобусе, то мы заберём вас с автовокзала или любого другого места в Геленджике.
Важная информация
Дети до 18 лет едут только на отдельном квадроцикле с инструктором (не с папой), по детскому билету. Забираем туристов с адреса за час до начала экскурсии!
Ответы на вопросы
Что входит
Инструктаж
Экипировка
Страховка
Трансфер
Гид
Что не входит
Фотосессия
Напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: В Геленджике по договоренности
Завершение: П. Светлый, озеро Грек
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
Дети до 18 лет едут только на отдельном квадроцикле с инструктором (не с папой), по детскому билету. Забираем туристов с адреса за час до начала экскурсии!
Тур начинается в Геленджике, турист из Кабардинки самостоятельно добирается до места начала экскурсии. Если вы приезжаете на автобусе, то мы заберём вас с автовокзала или любого другого места в Геленджике
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлиана — ваш гид в Кабардинке
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них