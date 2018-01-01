Тур на квадроцикле к озеру «Церковное»

Само по себе управление квадроциклом приносит множество положительных эмоций. А во время экскурсии мы ещё увидим множество красивых мест. Трасса имеет разнообразный рельеф. Будут спуски, подъёмы, лужи с грязью и река.

Переезд реки — один из самых захватывающих моментов тура! Гости обожают прокатиться с брызгами, а наш фотограф запечатлеет эти счастливые моменты. Наша компания уже более 9 лет занимается организацией туров и предоставляем нашим гостям лучший сервис и разнообразные маршруты.

Тур начинается в Геленджике, турист из Кабардинки самостоятельно добирается до места начала экскурсии. Если вы приезжаете на автобусе, то мы заберём вас с автовокзала или любого другого места в Геленджике.

Важная информация

Дети до 18 лет едут только на отдельном квадроцикле с инструктором (не с папой), по детскому билету. Забираем туристов с адреса за час до начала экскурсии!